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9 января 2023 15:00

Россияне рассказали, какие обещания дали себе на Новый год

Большинство россиян в новом году хочет изменить свое отношение к жизни
СОБОЛЕВА Кристина
Начать жизнь с чистого листа в этом году решили большинство россиян

Начать жизнь с чистого листа в этом году решили большинство россиян

Фото: Shutterstock

Новый год – время ставить перед собой новые цели, добиваться новых высот и вообще привносить в свою жизнь что-то новое. Начать жизнь с чистого листа в этом году решили большинство россиян, а вот какие обещания они себе дали на будущий год, узнал сайт KP.RU.

23% опрошенных заявили, что в новом году хотят изменить отношение к жизни, легче относиться к каким-то проблемам и больше ценить то, что имеют и, в целом, пересмотреть свои взгляды на многие вещи.

15% россиян поставили перед собой более материальные цели и пообещали себе начать откладывать деньги, не транжирить все до последней копейки, а всегда иметь запас средств.

Третьим по популярности обещанием стало намерение больше заниматься спортом в новом году. 11% россиян хотят начать вести более активный и здоровый образ жизни.

По 9% голосов набрали сразу три пункта: россиян обещали себе чаще общаться с близкими в новом году, бросить вредные привычки и перестать откладывать дела на потом.

6% россиян настроены в этом году наладить свою личную жизнь, а по 5% хотят больше времени посвящать саморазвитию, больше читать или уделять больше времени своим хобби.

Оставшиеся 8% респондентов выбрали вариант «Другое». Кто-то рассказал, что не хочет делиться своими намерениями, чтобы не сглазить, а другие сообщили, что не давали себе никаких обещаний, ничего не загадывали и не планировали, они просто хотят жить сегодняшним днем и наслаждаться жизнью.

Россияне рассказали, какие обещания дали себе на Новый год

Россияне рассказали, какие обещания дали себе на Новый год

«Не надо ставить никаких целей, надо просто жить. Сейчас это самое главное», - говорит участница опроса.

«Если хочешь испортить выполнение своей цели - расскажи о ней другим. Классическое правило, для меня всегда работает», - суеверно кивает другой.

«Неизвестно, что будет завтра, лучше просто жить сегодня. Желаю всем добра и исполнения всех желаний в Новом году!» - улыбается третий.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 6,9 тысячи человек.

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