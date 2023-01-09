Начать жизнь с чистого листа в этом году решили большинство россиян Фото: Shutterstock

Новый год – время ставить перед собой новые цели, добиваться новых высот и вообще привносить в свою жизнь что-то новое. Начать жизнь с чистого листа в этом году решили большинство россиян, а вот какие обещания они себе дали на будущий год, узнал сайт KP.RU.

23% опрошенных заявили, что в новом году хотят изменить отношение к жизни, легче относиться к каким-то проблемам и больше ценить то, что имеют и, в целом, пересмотреть свои взгляды на многие вещи.

15% россиян поставили перед собой более материальные цели и пообещали себе начать откладывать деньги, не транжирить все до последней копейки, а всегда иметь запас средств.

Третьим по популярности обещанием стало намерение больше заниматься спортом в новом году. 11% россиян хотят начать вести более активный и здоровый образ жизни.

По 9% голосов набрали сразу три пункта: россиян обещали себе чаще общаться с близкими в новом году, бросить вредные привычки и перестать откладывать дела на потом.

6% россиян настроены в этом году наладить свою личную жизнь, а по 5% хотят больше времени посвящать саморазвитию, больше читать или уделять больше времени своим хобби.

Оставшиеся 8% респондентов выбрали вариант «Другое». Кто-то рассказал, что не хочет делиться своими намерениями, чтобы не сглазить, а другие сообщили, что не давали себе никаких обещаний, ничего не загадывали и не планировали, они просто хотят жить сегодняшним днем и наслаждаться жизнью.

Россияне рассказали, какие обещания дали себе на Новый год

«Не надо ставить никаких целей, надо просто жить. Сейчас это самое главное», - говорит участница опроса.

«Если хочешь испортить выполнение своей цели - расскажи о ней другим. Классическое правило, для меня всегда работает», - суеверно кивает другой.

«Неизвестно, что будет завтра, лучше просто жить сегодня. Желаю всем добра и исполнения всех желаний в Новом году!» - улыбается третий.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 6,9 тысячи человек.