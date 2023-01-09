Авиабилеты за границу подорожали почти вдвое, но не все: в какие страны улететь стало дешевле

Авиабилеты из России в Турцию подорожали на 91%, а в Италию — в 2,5 раза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лучший стимул провести отпуск в России - это… Цены на перелеты за границу. Авиабилеты в страны дальнего зарубежья и раньше дешевыми не были, а за прошлый год и вовсе подорожали на 75%. Такие данные приводит сервис Tуту.ру. Перелеты в суперпопулярную у россиян Турцию стали дороже на 91%, то есть почти вдвое. Про практически недоступные сейчас европейские страны говорить много не будем. Все рекорды побила стоимость билетов в Италию - плюс 160%! Причин на такого роста несколько. Одна из главных - многие страны Европы, Америки и Азии, которые сейчас принято звать «недружественными», прекратили прямое авиасообщение с Россией. Что касается Турции или Таиланда, то с ними сообщение осталось, но есть другие проблемы: подорожала страховка и обслуживание бортов, резко вырос спрос...

С ближним зарубежьем попроще. Число рейсов в прошлом году даже выросло, и топ самых популярных закордонных направлений с вылетом из России теперь выглядит так: Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан (Турция на шестом месте, после Азербайджана). Стоимость билетов в ближнее зарубежье в среднем выросла лишь на 8% (больше всего подорожали полеты в Армению и Грузию). К слову, на те же 8% в среднем в среднем подорожали авиабилеты по России.

Будут ли и дальше расти цены на авиабилеты теми же темпами? Как пояснили «КП» в сервисе поиска авиабилетов Aviasales, пока делать какие-то прогнозы преждевременно. Не так уж много билетов на наступивший год уже продано, для серьезных выводов не хватает данных. Но ясно одно: чтобы цены на билеты в конкретную страну стали снижаться, нужно восстановить с ней нормальное авиасообщение. Пока таких перспектив на горизонте не видно.