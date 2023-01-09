Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
9 января 2023 15:40

В России появился электронный страховой полис: как оформить его на Госуслугах за пять минут

Электронный страховой полис ОМС теперь можно оформить на сайте Госуслуг
Елена ОДИНЦОВА
Электронный страховой полис ОМС теперь можно оформить на сайте Госуслуг

Электронный страховой полис ОМС теперь можно оформить на сайте Госуслуг

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Носить с собой пластиковый или бумажный полис обязательного медицинского страхования больше не нужно. Достаточно оформить электронный полис ОМС, и теперь это можно сделать на себя или своего ребенка через портал Госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры. «КП» разбиралась, что надо сделать и зачем.

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ ОМС

Это такой же полис ОМС, который у нас в стране подтверждает право на бесплатную медпомощь, но без обязательного носителя — бумаги или пластиковой карточки. По сути, это лишь номер записи с данными застрахованного гражданина в специальном электронном реестре. Поэтому лишние документы и не нужны. В медучреждении в принципе найти вас с реестре могут и просто по данным паспорта. Но для уверенности лучше, как и рекомендуют в Минцифре, загрузить электронный ОМС себе в смартфон. При необходимости вы можете его на экране смартфона и предъявить. А при записи к врачу онлайн или прикреплении к поликлинике тем же способом данные о полисе подгрузятся автоматически из личного кабинета на госуслугах. Что удобнее, чем вводить эту информацию вручную, путаясь в циферках.

ГДЕ ЕГО ОФОРМЛЯЮТ

Получать медуслуги по электронному полису ОМС разрешено с декабря 2022 года. А теперь, как следует из сообщения Минцифры, появилась возможность быстро оформить себе такой полис через Госуслуги и через них же получать разные связанные с этим полисом услуги. В частности:

-прикрепиться к поликлинике,

-в режиме онлайн поменять страховую компанию (это можно делать раз в год, а при переезде — в любое время)

-поменять регион страхования

-приостановить или возобновить действие полиса.

Как оформить страховой полис? Для оформления электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Заходите в свой личный кабинет на Госуслугах.

Вариант 1 - у вас там уже есть номер полиса.

Тогда делать, по сути, ничего не надо — электронный документ загрузится автоматически, можете его скачать, куда хотите.

Вариант 2 — в личном кабинете вы номера полиса не находите.

Тогда его нужно запросить (эта функция есть в самом кабинете). Дальше все как в варианте 1.

Вариант 3 — у вас вообще нет полиса ОМС.

Можно прямо через Госуслуги подать заявление — и сразу просить его оформить в электронном виде. Полис будет готов, как обещают в Минцифры, в течение одного рабочего дня (на ребенка — тоже, потребуются только данные из свидетельства о рождении).

Вариант 4 — вы не помните, есть ли у вас полис (бывает).

Опять-таки можно воспользоваться в личном кабине опцией запросить сведения о своем полисе ОМС. Дальше — выбираете нужный вариант действий в зависимости от того, что вам ответят.

Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете — так что дальше вы уже ничего не забудете и не потеряете.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЭТО

Нет. Та категория граждан, которая по-прежнему недолюбливает всякие электронные документы, может спокойно жить по-прежнему. Выданные ранее бумажные и пластиковые полисы ОМС продолжают действовать. Их можно по-прежнему предъявлять в медучреждениях. Оформить страховой полис на Госуслугах можно исключительно добровольно.

КАРТИНА ДНЯ