Электронный страховой полис ОМС теперь можно оформить на сайте Госуслуг Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Носить с собой пластиковый или бумажный полис обязательного медицинского страхования больше не нужно. Достаточно оформить электронный полис ОМС, и теперь это можно сделать на себя или своего ребенка через портал Госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры. «КП» разбиралась, что надо сделать и зачем.

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ ОМС

Это такой же полис ОМС, который у нас в стране подтверждает право на бесплатную медпомощь, но без обязательного носителя — бумаги или пластиковой карточки. По сути, это лишь номер записи с данными застрахованного гражданина в специальном электронном реестре. Поэтому лишние документы и не нужны. В медучреждении в принципе найти вас с реестре могут и просто по данным паспорта. Но для уверенности лучше, как и рекомендуют в Минцифре, загрузить электронный ОМС себе в смартфон. При необходимости вы можете его на экране смартфона и предъявить. А при записи к врачу онлайн или прикреплении к поликлинике тем же способом данные о полисе подгрузятся автоматически из личного кабинета на госуслугах. Что удобнее, чем вводить эту информацию вручную, путаясь в циферках.

ГДЕ ЕГО ОФОРМЛЯЮТ

Получать медуслуги по электронному полису ОМС разрешено с декабря 2022 года. А теперь, как следует из сообщения Минцифры, появилась возможность быстро оформить себе такой полис через Госуслуги и через них же получать разные связанные с этим полисом услуги. В частности:

-прикрепиться к поликлинике,

-в режиме онлайн поменять страховую компанию (это можно делать раз в год, а при переезде — в любое время)

-поменять регион страхования

-приостановить или возобновить действие полиса.

Как оформить страховой полис? Для оформления электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Заходите в свой личный кабинет на Госуслугах.

Вариант 1 - у вас там уже есть номер полиса.

Тогда делать, по сути, ничего не надо — электронный документ загрузится автоматически, можете его скачать, куда хотите.

Вариант 2 — в личном кабинете вы номера полиса не находите.

Тогда его нужно запросить (эта функция есть в самом кабинете). Дальше все как в варианте 1.

Вариант 3 — у вас вообще нет полиса ОМС.

Можно прямо через Госуслуги подать заявление — и сразу просить его оформить в электронном виде. Полис будет готов, как обещают в Минцифры, в течение одного рабочего дня (на ребенка — тоже, потребуются только данные из свидетельства о рождении).

Вариант 4 — вы не помните, есть ли у вас полис (бывает).

Опять-таки можно воспользоваться в личном кабине опцией запросить сведения о своем полисе ОМС. Дальше — выбираете нужный вариант действий в зависимости от того, что вам ответят.

Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете — так что дальше вы уже ничего не забудете и не потеряете.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЭТО

Нет. Та категория граждан, которая по-прежнему недолюбливает всякие электронные документы, может спокойно жить по-прежнему. Выданные ранее бумажные и пластиковые полисы ОМС продолжают действовать. Их можно по-прежнему предъявлять в медучреждениях. Оформить страховой полис на Госуслугах можно исключительно добровольно.