Запад отказался от идеи вернуть Россию в «святые девяностые». Теперь единственная цель — уничтожение государства

Кубилюс – традиционный поборник антироссийской линии западных стран Фото: EAST NEWS

В европейских гостиных, обитатели которых, похоже, приуныли в связи с отсутствием бодрых новостей с украинского фронта, 2023 год начался с обсуждения статьи бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса «Наши ‘российские’ политические комплексы». Ветеран прибалтийской политики внезапно обнаружил себя в роли чуть ли не диссидента, пытающегося противостоять агрессивному послушному большинству добравшихся до власти русофобов. При этом, надо понимать (и в его тексте это четко отражено), что Кубилюс – традиционный поборник антироссийской линии западных стран, и в нынешнем качестве «спецдокладчика Европарламента по России» (что бы это ни значило) он стабильно и покладисто проводит «линию партии».

Чем же расстроил и возмутил единомышленников ранее особо не выделявшийся литовец? В своей публикации, спровоцированной скандалом вокруг телеканала «Дождь», он всего лишь призвал не относиться к русским как к «унтерменшам», которые не способны на демократию и нормальное сосуществование с соседними народами, и намекнул на необходимость снижения градуса русофобии в западном дискурсе. Продиктован его порыв, опять же, «благородными», по меркам сегодняшнего европейского политического класса, устремлениями – Кубилюс не без пафоса просит товарищей не списывать со счетов так называемую несистемную российскую оппозицию, и смиренно дожидаться, пока в России созреет «революционная ситуация», которая должна вернуть на карту мира единственно приемлемую для Запада версию нашей страны – с козыревской дипломатией, гайдаровской экономикой и другими атрибутами «золотой эпохи» девяностых.

Обсуждать всё это всерьез не имеет смысла. Важно другое. Мечтатели-«кубилюсы» разных мастей, похоже, окончательно оказались в меньшинстве, уступив в неравной схватке с адептами другого, куда менее щепетильного подхода. Стремление всеми силами уничтожить российскую государственность, развалив страну и спровоцировав мириад междоусобных конфликтов на её территории, окончательно превратилось в атрибут прогрессивной западной риторики.

Украинский кризис рассматривается как экзистенциальная битва, в которой для противников Москвы поражение смерти подобно – поэтому Киев продолжают накачивать оружием, запрещая режиму Зеленского не только вести переговоры с Россией, но даже на день-другой прекратить огонь. И именно поэтому цинично и аморально было проигнорировано предложение Святейшего Патриарха Кирилла о перемирии на православное Рождество. Этот, единственно возможный для верующего (и, в принципе, здравомыслящего) человека, благородный порыв был с сарказмом и злобой отвергнут и кураторами Украины, и их питомцами. Обосновывая продолжение смертоубийства, глава так называемой «ПЦУ», раскольник Епифаний-Думенко, попутно выступил с рассуждениями о том, что Россия уже скоро непременно рассыплется «на множество мелких кусочков», поглотив с собой и каноническую тысячелетнюю Церковь – осталось лишь немного поднажать. Тут не до сантиментов.

Опьяненные яркими фантазиями о кровавых сценариях российского будущего, как европейские политики, так и их украинские подопечные, видимо, уже не способны вести нормальный диалог, целью которого стало бы прекращение страданий мирного населения, попавшего в зону конфликта. Получив возможность открыто говорить о своих истинных желаниях, и, как сказал Кубилюс, комплексах, эти деятели уже не скрывают, что кризис вокруг Украины был спровоцирован для воплощения в жизнь куда более масштабной цели, вынашивавшейся столетиями. Понимают ли они, что, бросая вызов крупнейшей ядерной державе, ставят собственные народы на грань катастрофы? Или, движимые инстинктом саморазрушения, целенаправленно стремятся прекратить свои моральные страдания, вызванные многовековым существованием в тени гигантской империи?

Возможно, ответ мы узнаем лишь в финальном акте разворачивающейся драмы. Но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что недалекие, но мягкотелые старорежимные политики вроде Кубилюса перестали определять вектор развития европейской политики. Им на смену пришли фанатики-радикалы, полные надежд кардинально решить не дающий им покоя «русский вопрос». И, они, безусловно, если не сегодня, то завтра, получат ответ и результат, который каждый раз приводил к запоздалому раскаянию всех, кто недооценивал мощь и волю российского государства.