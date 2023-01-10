Как Алексей Толстой променял Нобелевскую премию на жизнь в Советском Союзе

Стремившийся познать все радости жизни Толстой не выносил меланхоликов. Фото: Михаил ОЗЕРСКИЙ/РИА Новости

НАШ ГАРГАНТЮА

Самые знаменитые книги Алексея Толстого - «Хождение по мукам», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Петр Первый», «Детство Никиты» и «Аэлита» с «Гиперболоидом инженера Гарина». И вот попробуйте найти между их сюжетами что-то общее. Трагическая история о революции. Обожаемая многими поколениями детская сказка. История про царя-реформатора. Прекрасная автобиографическая повесть о детстве. И два научно-фантастических романа, про Марс и про лазеры.

Он был невероятно разносторонним автором. Начинал как поэт, стал автором десятков пьес, сочинил, кроме «Буратино», множество детских сказок. За не такую уж долгую жизнь - всего 62 года - написал чудовищно много. Еще ведь были масса повестей и рассказов - например, «Гадюка» или «Граф Калиостро» (последний потом превратился в «Формулу любви»), плутовской роман «Похождения Невзорова, или Ибикус» (который многие, в том числе внучка писателя Татьяна Толстая, считают его шедевром). И неимоверное количество газетных статей.

А еще, между прочим, был «Дневник Вырубовой» - скандальная, «желтая» книга, будто бы написанная фрейлиной императрицы Александры Федоровны; там подробно рассказывается о развратности царского двора. Толстой не афишировал, что сочинил эту фальшивку (в соавторстве с Павлом Щеголевым), но многие современные литературоведы убеждены: их рук дело. Несчастной Анне Вырубовой (которая в реальности, видимо, не переживала никаких эротических приключений, оставаясь старой девой) пришлось возмущаться и оправдываться. Но Алексея Николаевича это вряд ли сильно волновало.

Толстого многие открыто не любили. Целые толпы эмигрантов не могли ему простить, что он, уехав было из послереволюционной России, все-таки переметнулся на сторону большевиков. Но многие совершенно искренне восхищались и его талантом, и его натурой. «Всюду, куда приходил он тогда (в 1910-е годы. - Ред.), его встречали улыбками, веселыми возгласами. Вообще это был мажорный сангвиник. Он всегда жаждал радости, как малый ребенок, жаждал смеха и праздника», - писал Корней Чуковский. Он же вспоминал о колоссальной работоспособности Алексея Николаевича, который, похоже, ужасно жалел, что не может десятью руками писать десять книг одновременно.

Александр Блок писал: «Много в Толстом и крови, и жиру, и похоти, и дворянства, и таланта». Алексей Варламов, автор превосходной биографии Толстого, называет его «советским Гаргантюа, гедонистом и эпикурейцем». Толстой ужасно не любил меланхоликов. Но и сам мог до ужаса раздражать тех, кто так или иначе оказался обижен жизнью.

«ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО, ПОРА НА ПАРТСОБРАНИЕ!»

Толстого называли «красным графом» или еще эффектнее - «рабоче-крестьянским графом». Он одновременно был дворянином и советским писателем. Это всегда порождало немало шуток: входит к Толстому лакей и говорит: «Ваше сиятельство, пора на партсобрание!»

Причем некоторые (например, Иван Бунин) подозревали, что никаким графом он по крови не был - мать якобы родила его не от законного мужа, а от любовника. Сегодня биографы считают, что все-таки Толстой - генетически граф. Но уже толком и не разберешься, потому что в этой семье кипели мексиканские страсти. Мать в девичестве воспылала страстью к графу Николаю Толстому, сама решила выйти за него замуж, а через какое-то время устала от его скверного характера. Сначала пыталась лечить депрессию морфием, потом с такой же безоглядной пылкостью ушла к помещику Алексею Бострому, уже будучи беременной будущим классиком русской литературы. Скандал был огромный. Законный муж умолял ее вернуться.

В этом любовном треугольнике разыгрывались ужасные сцены: муж и его счастливый соперник в исступлении бросались друг на друга, Бостром укусил графа Толстого за руку, тот в ответ выхватил револьвер и ранил его… И все это на глазах у глубоко беременной женщины. В итоге последовал развод, и церковь запретила графине вступать в повторный брак. А главное, граф Николай Толстой отказался признавать ребенка. Не хотел, чтобы к нему переходил графский титул (тот Алексею в итоге достался, но когда он уже был юношей).

Однако детство мальчика, судя по всему, было счастливым. Призвание свое он ощутил рано - и в юности начал сочинять. Чуковский в мемуарах чуть ли не с ужасом вспоминает, как однажды увидел на столе у молодого Толстого 12 пухлых тетрадей, и на обложке каждой стояли даты: «1901», «1902»… «То было полное собрание неизданных и до сих пор никому не известных юношеских произведений Алексея Толстого, писанных им чуть ли не с четырнадцатилетнего возраста!» Там были и «вирши», и проза, и рассказы о студенческой жизни - все подряд, и все достаточно наивно.

Но потом он от поэзии отказался, перешел на прозу, а талант его окреп. И он прославился, а еще свел дружбу с большими писателями и поэтами Серебряного века. Однажды - и без этого не обходится ни один рассказ о Толстом - стал секундантом Максимилиана Волошина на дуэли с Николаем Гумилевым (она случилась из-за поэтессы Елизаветы Дмитриевой, писавшей под пышным псевдонимом Черубина де Габриак). Дуэлянтам повезло - они умудрились не прикончить друг друга.

Алеша с матерью. Примерно 1900 год. Фото: РИА Новости

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Шпион в глазах Сталина

Самым драматическим событием в его жизни, наверное, стала эмиграция и годы, проведенные за границей - в Турции, во Франции, в Германии… За эти несколько лет он успел много всего написать. И Алексей Варламов считает, что, если бы он остался в Париже или Берлине, в 30-е мог бы получить Нобелевскую премию вместо Бунина. Но он вернулся, за что его многие проклинали. Часто говорили, что он приехал в СССР только ради денег и славы, ради того, чтобы стать первым писателем России. Но Чуковский, который знал его лучше многих, говорил, что в эмиграции Толстой «словно разучился шутить и смеяться». И возвращение далось ему с большим трудом. Толстой сам писал: «4 июня 1923 года, в первый день приезда в Петроград, в день моей лекции, за полчаса до нее, с тараканьими ногами от страха встречи с тем, что я еще не знаю и не чувствую».

Но он быстро вписался в советскую жизнь - а жизнь эта была по тогдашним меркам роскошной. Его выпускали за границу. Он переехал в Царское Село, и гости были изумлены пышностью его дома. Михаил Пришвин вспоминал: «Хозяин роскошен в своем добродушии, хозяйка очень добра, мальчики свободны и воспитаны, на стенах не дурные копии, а подлинники всяких мастеров, ковры, драгоценная мебель, посуда из вкусного стекла… Вероятно, это единственный в стране реликт московского барского быта…». Михаил Булгаков высмеял его в «Театральном романе», да и многие относились к «рабоче-крестьянскому графу» с иронией. Толстой закатывал царские приемы, вкусно и много ел и пил, и это сказывалось на здоровье: в 1934 году он перенес два инфаркта подряд, и врачи боялись, что он не выживет. Но, как только он оправился, начал писать «Приключения Буратино» по мотивам «Пиноккио» Карло Коллоди. И хохотал: «Превосходный сюжет! Надо написать, пока этого не сделал Маршак».

Еще создается впечатление, что он был вась-вась со Сталиным: постоянно писал ему письма и вообще пользовался большой благосклонностью вождя. Но Александр Фадеев вспоминал, что зимой 1945 года его вызвал Сталин и сообщил: «Вы, товарищ Фадеев, руководитель Союза писателей, а не замечаете, что крупные международные шпионы сидят рядом с вами». И назвал несколько имен писателей - Петра Павленко, Ильи Эренбурга… А потом добавил: «Разве вам неизвестно, что Алексей Толстой - английский шпион?»

Может быть, в этот момент над графом нависла огромная опасность. Но в конце концов и Павленко, и Эренбург не были арестованы - они умерли своей смертью. А над Алексеем Николаевичем уже сформировалась туча, еще худшая, чем сталинский гнев. У него была последняя стадия рака легких, от которого он и умер в феврале 1945-го. Оставшись в истории пусть не главным русским писателем ХХ века, но, безусловно, входящим в число самых интересных.