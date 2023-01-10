В Берлине пытаются отыскать 40 БМП Marder, которые канцлер Олаф Шольц опрометчиво пообещал Киеву Фото: EAST NEWS

Россия давит на ключевую точку обороны

Наступление Российской армии продолжается на ключевом, донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны. Ожесточенные бои за контроль над стратегическими точками продолжаются вокруг Артемовска – он же Бахмут. Именно он является стратегической точкой, откуда удобно развивать наступление, разрезая группировки противника и лишая его снабжения. Поэтому сейчас ситуация медленно стремиться к перелому.

Чеченский командир ждет освобождения Соледара

Одним из ключей к занятию Артемовска является освобождение Соледара. И, по словам чеченского командира Апты Алаудинова, уже вскоре город может перейти под контроль наших военных. К слову – под Соледаром, в солевых шахтах, находится еще один, подземный город. Во времена СССР сюда сотнями и тысячами свозили вагоны с оружием. А В туннелях шахт свободно могут перемещаться даже танки. Так что переоценить важность перехвата населенного пункта сложно.

Алаудинов сообщает, что ситуация на этом участке фронта складывается таким образом, что ВСУ следует думать, "каким образом им выводить хотя бы остатки своих сил и средств".

Пленных россиян пытают током и выбивают зубы

Избиения, пытки и расстрелы стали нормой Киевского режима во время допросов пленных. Следственный комитет России после очередного обмена зафиксировал факты бесчеловечного отношения украинских нацистов к военнослужащим. Речь идет о методичных избиениях, пытках током, выбивании зубов. И это далеко не полный список. Европа традиционно продолжает закрывать глаза на чудовищные и давно подтвержденные нарушения Женевской конвенции.

В Венгрии хорошо приняли заявку на перемирие

Петер Сийярто, глава венгерского МИДа, заявил на пресс-конференции после встречи с коллегой Кристофом Апалой из ДРК, что считает объявление Москвой рождественского перемирия в боевых действиях в незалежной 6 и 7 января правильным решением. Сийярто сообщил: «Мы хотим видеть мир по соседству с нами на Украине как можно скорее. Мы знаем, что путь к миру лежит через прекращение огня и мирные переговоры. И мы приветствуем все, что помогает прекращению огня». Интересно, что мы тоже это приветствуем, но в Киеве проблемы со слухом.

Киев признает, что получает много старья

Вадим Пристайко, посол незалежной в Британии, заявил, что поставляемые Киеву западные вооружения в большинстве своем отработали свой срок службы. В интервью изданию Newsweek он отметил, что на Украине уже шутят, что если кто-то хочет утилизировать свое вооружение, то могут передать его Киеву. Пристайко разоткровенничался: «В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас, почему нет?». Надо было еще пустить скупую мужскую слезу.

В самостийной признали эффективность русских кибератак

Виктор Жора, замглавы Госспецсвязи Украины, который руководит операциями по кибербезопасности, заявил об эффективности российских кибератак на объекты критической инфраструктуры. В пример он привел атаку на энергокомпанию ДТЭК в июле 2022 года. По данным Жоры, тогда российская сторона нанесла ракетный удар по Криворожской ТЭЦ и одновременно атаковала корпоративную сеть. По словам Жоры, подобное происходило также в Одессе, Львове и Николаеве. Замглавы Госспецсвязи Украины заявил, что такие атаки выводят из строя работу служб передачи данных, IT-инфраструктуры, электросетей, телекоммуникаций и критической инфраструктуры. А вы надеялись, что вас будут добрым словом увещевать?

В незалежной минируют приграничье с Белоруссией

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что Киев продолжает работы по минированию приграничной с республикой территории. По сведениям пограничников, украинцы роют противотанковые рвы, ставят минно-взрывные заграждения, организуют завалы. И делают это не пограничники, а «военнослужащие, имеющие различную форму одежды», подразделения теробороны и неустановленные военные формирования. В погранкомитете Белоруссии сообщили, что граница охраняется в усиленном режиме, а «пограничники готовы к выполнению поставленных задач». Ну, главное, чтобы соседи массово не начали на своих же минах подрываться и падать в свои же рвы. А то обвинять других в собственной глупости – любимая уловка приспешников Зеленского.

На Западе прозревают — в Киеве авторитарный режим

Тед Гален Карпентер, обозреватель журнала The American Conservativе, полагает, что, пока СМИ Запада раздувают миф о самостийной как о«свободной демократии», в реальности режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение. Но, как отмечает колумнист, «западным чирлидерам Украины совсем не стыдно. Они продолжают изображать страну как свободолюбивую демократию, хотя продолжают накапливаться свидетельства того, что это не так». Карпентер отмечает ряд решений киевских властей, не сочетающихся с образом Зеленского. Он пишет: «Подлинные демократии не запрещают оппозиционные партии и не закрывают оппозиционные СМИ. Они не подвергают все жесткой цензуре (и строгому госконтролю). Привел он и другие меры - несоблюдение правовых процедур, публикация «черных списков» отечественных и зарубежных критиков. Этот обозреватель еще на Донбассе не был...

Советские трансформаторы кончились, а западные не работают

Владимир Кудрицкий, глава «Укрэнерго», сообщил, что в стране - острая нехватка советских трансформаторов. Он заявил: «Первые восемь месяцев конфликта страна не так сильно страдала, поскольку у нас был большой запас трансформаторов. Теперь они стали крайне необходимы». Особо остро ощущается нехватка устройств напряжением 750 кВ, вес их достигает 200 тонн. Украинская энергосистема использует старую советскую схему, работающую при более высоком напряжении, чем системы ЕС. И она несовместима с западным оборудованием. Ну и что тогда вы будете делать с европейскими поставками?

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