Умер разработчик "Калибра" Павел Камнев: Американцы назвали его ракету "Испепелителем"

Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения. ФотоМихаил Метцель/ТАСС

Бьюсь об заклад: если вы спросите даже у школяра-пятиклассника (я уже не говорю о студентах), какая российская ракета сегодня самая знаменитая, то он наверняка ответит - «Калибр»! Она стала легендарным мемом еще с той осенней поры 2015 года, когда наши каспийские корабли впервые со снайперской точностью ударили по базам засевших в Сирии террористов (били «Калибры» с расстояния почти в 2500 километров, а отклонение от цели составляло всего 3-5 метров! Для фугасной боевой части ракеты весом в 450 кг, - это «десятка». В НАТО этому шедевральному изделию (хоть и сквозь зубы») дали уважительное название «Sizzler» («испепелитель»). Их хваленый-расхваленый «Томагавк» нервно курил в сторонке, дальность его полета была прилично меньше – 1600 км.

Но об ударах нашими «Калибрами» по вражеским целям в Сирии Россия слышала, как говорится, вполуха. Самая высокая слава к нашим «испепелителям» пришла во время специальной военной операции. Сотни украинских военных, военно-промышленных и энергетических целей наша армия лихо «откалибровала» (это словцо стало очень популярно в войсках).

"Калибр" идет к цели, постоянно маневрируя, меняя высоту полета от 150 до 50 метров над землей - так она обходит средства ПВО противника. Долгое время тактико-технические характеристики ракеты были засекречены (да и сейчас некоторые уникальные «фишки» ракеты все еще находятся под грифом «секретно»). Ну а имя главного разработчика чудо-оружия почти до последних лет тоже не разглашалось.

Теперь оно стало известно - это Павел Иванович Камнев.

Увы, одновременно стало известно, что он ушел от нас… На 86 году жизни.

Этот человек, вписавший «золотую страницу» в историю отечественного ракетостроения, заслуживает того, чтобы нынешние и будущие поколения хотя бы вкратце знали его биографию.

Павел Иванович Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. С золотой медалью окончил среднюю школу, а затем с отличием окончил Московский авиационный институт.

С 1960 года — инженер-расчётчик на Машиностроительном заводе имени Калинина в Свердловске. В 1964 году перешёл в Свердловское машиностроительное конструкторское бюро «Новатор», где работал в разные годы инженером, руководителем группы, начальником конструкторского бюро, заместителем начальника конструкторского отдела, заместителем главного конструктора.

В 1991 году стал первым замом главного конструктора, а в 1996 году — гендиректором — генеральным конструктором самостоятельного предприятия «Опытное конструкторское бюро „Новатор“». В 2004 году Камнев стал доктором технических наук.

С апреля 2017 года – он научный руководитель акционерного общества «Концерн "Алмаз-Антей"».

Автор более 20 изобретений, реализованных в разработках ОКБ «Новатор», а также соавтор более 300 научно-технических проектов.

Жил и работал в Екатеринбурге.

Скончался 9 января 2023 года.

ЕГО НАГРАДЫ

Герой Труда

Дважды лауреат Государственной премии РФ

Лауреат Государственной премии имени Маршала Жукова в области вооружения

орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

орден «Знак Почёта»

Прощальное слово коллег с Концерна «Алмаз-Антей»:

"Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения. Принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений."