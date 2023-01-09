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Звезды9 января 2023 20:00

Любимых мультгероев превратили в людей: Матроскин – столичный хипстер, а Волк – криминальный авторитет

Нейросеть показала, как выглядели бы персонажи любимых сказок в человеческом обличье
Авторы (2):
Наиль ВАЛИУЛИН
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Вальяжный кот с легкой руки искусственного интеллекта превратился в столичного хипстера с интеллигентными усами

Вальяжный кот с легкой руки искусственного интеллекта превратился в столичного хипстера с интеллигентными усами

Пока западные блокбастеры обходят стороной отечественные кинотеатры, новогодняя премьера «Чебурашка» собрала за праздники в прокате около трех миллиардов (!) рублей. Еще чуть-чуть, и семейная сказка может стать самым кассовым фильмом в истории российского кино, обогнав «Холоп» и «Движение вверх». Создателям комедии удалось почти невозможное: перепридумать советский хит и при этом ничем его не испортить. Хотя сюжет претерпел немалые изменения: так, например, Гена теперь не крокодил, а замкнутый в себе старик (Сергей Гармаш), работающий садовником в роще.

Вдохновившись этим примером, «Комсомолка» пошла еще дальше и решила посмотреть, как выглядели бы герои любимых мультфильмов, будь они хомо сапиенс. А помогли нам в этом новейшие технологии: искусственный интеллект и мастерство дизайнера творят настоящие чудеса.

ВИННИ-ПУХ

Любишь мёд – люби и футболочки XXXL! Вот таким крупным, простоватым и добродушным увидела нейросеть сказочного героя. Но не стоит его недооценивать: судя по лучикам морщин в уголках глаз, этот дядя в хозяйстве – тот еще ловкач: знает 1000 и 1 способ хранения припасов, а мёд всегда покупает по скидкам.

Любишь мёд – люби и футболочки XXXL

Любишь мёд – люби и футболочки XXXL

ЧЕБУРАШКА

Ну, конечно, это ребенок: большеглазый, лопоухий и очень наивный. А еще, преданный своим друзьям: вы же заметили «пасхалку» (так тинейджеры называют маленькую деталь со смыслом) с крокодилом на его футболке?

Ну, конечно, это ребенок: большеглазый, лопоухий и очень наивный.

Ну, конечно, это ребенок: большеглазый, лопоухий и очень наивный.

ПОПУГАЙ КЕША

От знакомого персонажа этот парень взял всё самое лучшее: зеленый хохолок, яркое «оперение» и гордый самоуверенный профиль. Он по-прежнему никого не слушает, разве что музыку из собственного плейлиста. Свободу попугаям!

От знакомого персонажа этот парень взял всё самое лучшее

От знакомого персонажа этот парень взял всё самое лучшее

ВОЛК

Суровая монобровь, острый взгляд и ошейник из наколок прозрачно намекают: с этим бандюганом лучше не связываться. Гроза района, перед которым трепещит вся шпана в округе, вполне мог бы крышевать какой-нибудь рынок и вылавливать «зайцев», не желающих платить дань.

Гроза района, перед которым трепещит вся шпана

Гроза района, перед которым трепещит вся шпана

КОТ МАТРОСКИН

Вальяжный кот с легкой руки искусственного интеллекта превратился в столичного хипстера с интеллигентными усами. Такого инфантильного товарища можно встретить на приеме у психотерапевта либо в модном гастропабе – он точно знает, какой стороной правильно есть брускетту. А еще – как экономить на отоплении.

ШАРИК

Рубаха-парень! Провинциал, без московских закидонов – и как он уживается со своим сварливым товарищем? В быту неприхотлив, с чувством юмора всё в порядке. А глаза-то какие, девочки…

Рубаха-парень! Провинциал, без московских закидонов

Рубаха-парень! Провинциал, без московских закидонов

СЛОНЁНОК

Настоящая редкость в наши дни: стеснительный, послушный и умненький ребенок, который не зависает в гаджетах круглые сутки. Такого мальчика не увидишь кривляющимся в ТикТоке, зато на доске почета круглых отличников ему самое место.

Настоящая редкость в наши дни: стеснительный, послушный и умненький ребенок

Настоящая редкость в наши дни: стеснительный, послушный и умненький ребенок

КультураКультура: кино