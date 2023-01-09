Любимых мультгероев превратили в людей: Матроскин – столичный хипстер, а Волк – криминальный авторитет

Вальяжный кот с легкой руки искусственного интеллекта превратился в столичного хипстера с интеллигентными усами

Пока западные блокбастеры обходят стороной отечественные кинотеатры, новогодняя премьера «Чебурашка» собрала за праздники в прокате около трех миллиардов (!) рублей. Еще чуть-чуть, и семейная сказка может стать самым кассовым фильмом в истории российского кино, обогнав «Холоп» и «Движение вверх». Создателям комедии удалось почти невозможное: перепридумать советский хит и при этом ничем его не испортить. Хотя сюжет претерпел немалые изменения: так, например, Гена теперь не крокодил, а замкнутый в себе старик (Сергей Гармаш), работающий садовником в роще.

Вдохновившись этим примером, «Комсомолка» пошла еще дальше и решила посмотреть, как выглядели бы герои любимых мультфильмов, будь они хомо сапиенс. А помогли нам в этом новейшие технологии: искусственный интеллект и мастерство дизайнера творят настоящие чудеса.

ВИННИ-ПУХ

Любишь мёд – люби и футболочки XXXL! Вот таким крупным, простоватым и добродушным увидела нейросеть сказочного героя. Но не стоит его недооценивать: судя по лучикам морщин в уголках глаз, этот дядя в хозяйстве – тот еще ловкач: знает 1000 и 1 способ хранения припасов, а мёд всегда покупает по скидкам.

Любишь мёд – люби и футболочки XXXL

ЧЕБУРАШКА

Ну, конечно, это ребенок: большеглазый, лопоухий и очень наивный. А еще, преданный своим друзьям: вы же заметили «пасхалку» (так тинейджеры называют маленькую деталь со смыслом) с крокодилом на его футболке?

Ну, конечно, это ребенок: большеглазый, лопоухий и очень наивный.

ПОПУГАЙ КЕША

От знакомого персонажа этот парень взял всё самое лучшее: зеленый хохолок, яркое «оперение» и гордый самоуверенный профиль. Он по-прежнему никого не слушает, разве что музыку из собственного плейлиста. Свободу попугаям!

От знакомого персонажа этот парень взял всё самое лучшее

ВОЛК

Суровая монобровь, острый взгляд и ошейник из наколок прозрачно намекают: с этим бандюганом лучше не связываться. Гроза района, перед которым трепещит вся шпана в округе, вполне мог бы крышевать какой-нибудь рынок и вылавливать «зайцев», не желающих платить дань.

Гроза района, перед которым трепещит вся шпана

КОТ МАТРОСКИН

Вальяжный кот с легкой руки искусственного интеллекта превратился в столичного хипстера с интеллигентными усами. Такого инфантильного товарища можно встретить на приеме у психотерапевта либо в модном гастропабе – он точно знает, какой стороной правильно есть брускетту. А еще – как экономить на отоплении.

ШАРИК

Рубаха-парень! Провинциал, без московских закидонов – и как он уживается со своим сварливым товарищем? В быту неприхотлив, с чувством юмора всё в порядке. А глаза-то какие, девочки…

Рубаха-парень! Провинциал, без московских закидонов

СЛОНЁНОК

Настоящая редкость в наши дни: стеснительный, послушный и умненький ребенок, который не зависает в гаджетах круглые сутки. Такого мальчика не увидишь кривляющимся в ТикТоке, зато на доске почета круглых отличников ему самое место.