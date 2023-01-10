Как настроить ребенка на учебу после каникул: три простых совета для родителей

Для школьников февраль и март - период спада трудоспособности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Период праздников и ничегонеделанья пролетел. Впереди – самая длинная и самая сложная четверть в году, и к ней нужно хорошенько подготовиться.

КОВАРНЫЙ ФЕВРАЛЬ

Зимние каникулы делят учебный год пополам, за предыдущие месяцы уроки и домашние задания успели надоесть, у детей накопилась усталость. Половина школьников к концу учебного года чувствуют себя обессиленными, жалуются на тяжесть в голове и теле, боль в глазах при попытке читать, что трудно сосредоточиться, запоминать.

- Каникулы переутомление сдерживают – для того они и придуманы. Однако дальше детей ждут самые сложные для большинства февраль и март - период спада трудоспособности. В последнее время даже появился термин «синдром третьей четверти», - рассказала KP.RU доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Адаскина.

Это понятно: на носу конец года, нагрузка в школе существенно увеличивается, а силы на исходе. А тут еще пасмурная погода и мало солнца, витаминов не хватает. Учителя жалуются, что дети становятся вялые – чуть ли не засыпают на уроках. Или, наоборот, взвинченные. Примечательно, что намного легче весенний период переживают те, кто учится не по традиционной — четвертной системе, а по модульной, когда учебное и каникулярное время распределено равномерно (5-6 недель учебы – 1 неделя отдых).

СНИЗЬТЕ НАГРУЗКУ

- Считается, что первая неделя после каникул – это дни дезадаптации, поэтому хорошо бы не изучать в этот период новый сложный материал, не проводить контрольные работы, не загружать большим объемом домашних заданий, а вспомнить то, чем закончился учебный год до каникул, - советует академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких. - Стоит дать детям позитивный эмоциональный настрой на предстоящую учебу: не пугать тем, что впереди третья, трудная и сложная четверть, экзамены, а напомнить, что есть время и возможность подготовиться.

Зимние каникулы делят учебный год пополам, за предыдущие месяцы уроки и домашние задания успели надоесть, у детей накопилась усталость. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ключевая рекомендация - рационально организовать жизнь ребенка дома и в школе, его учебу и отдых. Это дает нужный настрой. По-хорошему, приводить режим в норму нужно за несколько дней до окончания каникул: детям очень трудно перестаиваться, если ложился и вставал, когда хотел. А еще лучше не выбиваться из распорядка даже во время отдыха: высыпаться, нормально питаться, много времени проводить на свежем воздухе. Особенно в выходные. И здесь очень важен пример родителей: если они любят коротать время у телевизора или в телефоне, то и ребенок будет делать то же самое, и на улицу его не выгонишь. Куда лучше всей семьей отправиться на каток, на лыжную прогулку, покататься на санках, слепить снеговика.

ХВАЛИТЕ

В первые дни после новогодних каникул психологи советуют повременить с занятиями с репетитором, в кружках и секциях. Если видите, что ребенок тяжело входит в учебный ритм, разрешите пропустить денек в школе (по согласованию с учителем). А еще постарайтесь продлить праздничное настроение, к тому же и повод есть — впереди старый Новый год. Запишитесь на экскурсию, сходите в театр или кино, позовите гостей.

Но особенно поможет в адаптации моральная поддержка. Папы и мамы, следите за словами. Фразы вроде «каникулы закончились, пора браться за ум», «совсем обленился», «а теперь – только учеба, никаких друзей» способны быстро отбить желание учиться и даже вогнать в стресс и депрессию. Кого же вдохновит посыл, что все хорошее закончилось, а впереди только плохое? Вместо этого почаще говорите ребенку, что понимаете, как ему сложно, что готовы помочь, что все у него получится, хвалите, обнимайте.