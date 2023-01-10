Нейробиологи объяснили, почему молодым проще учиться: все дело в особой кислоте

Группа ученых из Германии и США обнаружила аминокислоту, благодаря которой дети лучше, чем взрослые усваивают знания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети и молодые люди лучше усваивают новые знания, чем взрослые и немолодые люди. Причем не только лучше усваивают, но и лучше удерживают. «Недержание мозга» возникает у взрослых в потоке информации; тогда как у молодежи новые знания, как правило, не «выбивают» старые. Почему это происходит, до сих пор было неизвестно. Предположение, что у молодых мозг развивается, а у пожилых уже нет, не подтвердилось — новые нейронные связи продолжают формироваться в мозге пока он жив.

КИСЛОТА ЗАЛОГ УСПЕХА

Чтобы узнать, в чем дело, группа ученых из Университета Регенсбурга в Германии и Университета Брауна в США решила пойти простым химическим путём. Как сообщил журнал Current Biology, в эксперименте участвовали 55 детей в возрасте от 8 до 11 лет и 56 взрослых в возрасте от 18 до 35 лет. Нейробиологи измерили у них с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии концентрацию гамма-аминомасляной кислоты в коре головного мозга.

Эта кислота, GABA (gamma-aminobutyric acid), которая давно известна науке, играет важную роль в работе с информацией. Выяснилось, что у взрослых «габы» в мозгу было поровну до, во время и после выполнения заданий экспериментаторов. А вот у детей её содержание во время «учебы» росло, а потом некоторое время сохранялось.

Экспериментаторам показалось этого мало, и они провели вдобавок серию поведенческих опытов. На этот раз безо всяких приборов — проверяли «концентрацию» новой информации, которой до этого пичкали всех испытуемых. Так вот: взрослым на переваривание новых знаний требовался примерно час, тогда как дети могли приступить к потреблению нового в среднем уже через 10 минут! При этом ранее усвоенное из головы ребят не вылетало.

«Это быстрое усвоение знаний детьми позволяет им выучить больше предметов за определенный период времени и делает их обучение более эффективным, чем у взрослых», — цитирует издание соавтора исследования, нейробиолога Себастьяна Франка. Исследователи также обнаружили, что, когда уроки следуют один за другим, аминокислоты в коре мозга становится всё больше, что позволяет детям еще быстрее усваивать полученную информацию.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ МОЗГА

Результаты исследования можно использовать для того, чтобы помочь взрослым учиться более эффективно, считает другой его руководитель из Университета Брауна – американец японского происхождения Такео Ватанабэ. «Например, можно увеличить количество GABA в мозге взрослых», — говорит он.

Различные капсулы и таблетки с «габой» давно продаются в наших аптеках и интернет-магазинах, в пузырьках с английской аббревиатурой — в качестве успокоительного. Но просто наестся их, чтобы достичь «детского уровня» не получится, объясняет кандидат медицинских наук, специалист в области возрастной физиологии Игорь Разыграев: организм, как правило, блокирует прямое воздействие на мозг входящих в него извне веществ. Придется изобретать какую-то специальную технологию…

«Это тормозящий нейромедиатор, — рассказывает Разыграев. — Он дает человеку спокойствие и собранность, возможность сесть и подумать. А когда этого вещества не хватает, человек мечется и ничего не усваивает. Его состояние называется «синдромом дефицита внимания и гиперактивности», которое тоже давно изучено и описано в научной литературе. Так что мне непонятно, чего там эти японо-американо-германские ученые открыли».

Таким образом, взрослые это…дети, только больные СДВГ, считает врач.

«Что касается детей, то еще Лев Толстой, под впечатлением опытов врача-гипнотизера Сергея Корсакова в его имении Ясная Поляна, назвал причиной более легкой обучаемости детей их внушаемость, — считает эксперт. — У них нет внутреннего сопротивления новым знаниям, которое есть у взрослых. Так что дело, скорее всего, не только в химии».