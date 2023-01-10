Главный секрет звёзд раскрыт: как сейчас выглядели бы Пугачева, Успенская и Леонтьев без пластических операций

Лолита Милявская на самом деле и по версии искусственного интеллекта. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Уберите звёзд от экранов и газетных ларьков. У нас плохие новости: теперь мы знаем, как выглядят на самом деле небожители шоу-бизнеса, если отмотать назад все их пластические операции, инъекции ботокса и прочие омолаживающие дурман-штучки. В самом беспощадном из серии фотоэкспериментов KP.RU нейросеть проанализировала архивные фото знаменитостей и выдала свою версию их нынешней внешности. Чур без обид: искусственный интеллект - художник, он так видит!

АЛЛА ПУГАЧЕВА, 73 года

Алла Пугачева. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Благодаря стараниям пластических хирургов, косметологов, стилистов и визажистов женщина, которая поет, на восьмом десятке выглядит даже лучше, чем в 40. Алла Борисовна не скрывает, что с конца девяностых прибегала к круговой подтяжке лица, блефаропластике (изменение формы век) и ринопластике (изменение формы носа): "Я что, сумасшедшая, отказываться от пластических операций?". Но если убрать эту магию, точеный овал лица расплывётся, брови "упадут", а пухлые губы скукожатся без филлеров. Расшалившаяся нейросеть также учла любовь Примадонны к рыжему оттенку и химической завивке. Ну и какие шансы у этой дамы на молодого мужа..?

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ, 73 года

Валерий Леонтьев. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Страшилками про операции Казановы, после которых у певца не закрывались веки, а уши оказались на разной высоте, в шоу-бизнесе "нулевых" пугали всех желающих попробовать пластику. Но Валерий Яковлевич из кабинетов хирургов-кудесников не вылазит уже 30 с лишним лет, ушил и перетянул всё, что только можно. Его фирменная фишка - выраженные скулы, ради которых пришлось вырезать так называемые комки Биша (жировые мешочки в области щек). Оцените, что было бы без этих ямочек, геля в губах и идеальной архитектуры бровей. Зато какие брутальные морщины на загорелом лице!

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ, 68 лет

Любовь Успенская. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Королеву шансона не зря называют еще и королевой пластики: после многочисленных бьюти-трансформаций она стала обладательницей утонченного носика, наливных щек, да и вообще женщиной без возраста. Но искусственный интеллект не проведешь: он безапелляционно вернул Успенской и родной нос, и соответствующие возрасту морщины, а глаза под тяжестью век уменьшились едва ли не вдвое. На красных дорожках такая бабушка вряд ли произвела бы фурор, зато поклонники из девяностых узнают ее без труда.

ЛАРИСА ДОЛИНА, 67 лет

Лариса Долина. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Вот что кефирная диета животворящая делает! Простите, не сдержались. Певица любит повторять, что её моложавая внешность выстрадана силой воли и железной дисциплиной, а выглядит она "максимум на 35-40 лет". Идеальный лоб без единой морщинки и упругая кожа (результат лифтинг-нитей и лазерной шлифовки) действительно могут сбить с толку поклонников, которые не умеют пользоваться Википедией. Но наша нейросеть умеет. Знакомьтесь, Лариса Александровна, ваш ровесник-"двойник", который не испугался естественного старения.

ЛОЛИТА МИЛЯВСКАЯ, 59 лет

Острый подбородок и широко распахнутые глаза - особая гордость артистки, но ради этой красоты раз в несколько лет Милявской приходится ложиться под нож, в чем она откровенно признается от интервью к интервью. А еще Лолита ярая противница ЗОЖ: "Ненавижу спорт и диеты, я за сало и жареную картошку!". Как при этом звезда остается в форме - вопрос к её докторам, с которыми наш искусственный интеллект не знаком. Вуаля: вот от какого "двойника" уже много лет через кабинеты врачей бежит певица. Что ж... беги, Лола, беги!

ДМИТРИЙ ДИБРОВ, 63 года

Дмитрий Дибров. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Ради молодой жены (модель Полина Наградова на 30 лет младше знаменитого мужа) да и собственного лоска на экране стиляга Дибров вынужден следить за собой в режиме нон-стоп. Хотя грубую пластику телеведущий опровергает: он, мол, разве что филерами балуется да аппаратными процедурками, а что седины нет - так это с генетикой повезло. Ах, Дмитрий, оставьте эти байки для юных барышень. Суровая нейросеть знает, как выглядят мужчины за 60. Только седина, только хардкор!

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