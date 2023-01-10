Никите Михалкову стало хуже

Кинорежиссер Никита Михалков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый день появляется противоречивая информация о состоянии режиссера. Поскольку пресс-служба Никиты Михалкова пока не комментирует самочувствие шефа, в электронных СМИ разгоняются слухи.

По данным некоторых источников, Никита Сергеевич не сразу обратился к врачам и провел новогодние праздники дома, несмотря на первые симптомы болезни. И только спустя пару дней, когда его состояние ухудшилось, пришлось ехать в больницу.

5 января 77-летнего режиссера госпитализировали с двусторонней пневмонией и температурой под 40. Ранее KP.RU уже писал, что режиссер находится в тяжёлом состоянии.

По данным Telegram-канала Shot, режиссёр сильно кашлял, жаловался на одышку, у него болел живот.

Диагноз при поступлении: коронавирусная инфекция (по другим данным – грипп), двусторонняя нижнедолевая пневмония. Всё это на фоне хронической гипертонии и аритмии.

Первоначально Никиту Сергеевича привезли в ГКБ №67, однако позже врачи приняли решение перевезти в 52-ю больницу.

Он попал в отделение реанимации, где и находится до сих пор.

Как пишет Shot, сегодня Михалкову стало хуже — КТ выявила ухудшение в левом лёгком.

Мы желаем прославленному режиссеру скорейшего выздоровления.