Экономит топливо, увлажняет воздух и стоит дешево: Ученые придумали суперкондиционер для авто

Ученые придумали суперкондиционер для авто Фото: Shutterstock

Ориентировались на новые модели российской «Лады», но, говорят, устройство подойдет и для других марок.

Системы вентиляции и кондиционирования в современном транспорте работают за счет мощности двигателя. Летом, когда кондиционер в авто практически не выключается, расход топлива увеличивается на 10%. При этом лишняя влага конденсируется и выводится наружу, а воздух становится слишком сухим, что не добавляет комфорта водителю и пассажирам.

Группа ученых Пензенского государственного университета под руководством профессора кафедры «Транспортные машины» Николая Курносова предложила простую в реализации идею — снизить потребляемую кондиционером мощность за счет конденсата путем испарительного принципа. Как рассказали «КП» в Минобрнауки, ученые собрали устройство, состоящее из емкости для сбора жидкости, распылителя воды, воздушного компрессора, вентилятора, а также микроконтроллеров тепла и влажности. Распылять по системе кондиционирования предполагается смесь из собранного конденсата, соединенного с равным количеством воздуха.

- Эффект охлаждения получается за счет испарения образовавшихся капелек тумана, - рассказали авторы проекта. - Модернизация и введение в эксплуатацию нашей разработки даст экономию топлива от 5 до 10 процентов, поможет снизить нагрузку на двигатель автомобиля, создаст комфортный микроклимат в авто за счет увлажненного воздуха.

Это особенно важно для поездок на дальние расстояния. Водители часто выключают кондиционер, чтобы меньше топлива жечь, а жара и духота сами знаете, как влияют на внимательность. Из-за этого и ДТП случаются. Обновленное устройство, получается, даже аварийность на дорогах поможет снизить.

Разработчики уже собрали опытное устройство, провели эксперимент и опубликовали несколько статей в высокорейтинговых журналах. Теперь дело за инвесторами. По прикидкам ученых, для производителей транспортных средств такое устройство обойдется всего в 2–3 тысячи рублей, а на потоке и того дешевле. Ориентировались на отечественный автопром и на новые модели «Лады», но и для других марок, говорят, система подойдет.