Мороз авто не убьет, если сделать эти две вещи. Простые и проверенные советы автомобилистам

Запуск автомобиля при "севшем" аккумуляторе в мороз - один из самых полезных навыков для автолюбителя. Фото: Иван МАКЕЕВ

В большие холода, которые накрыли центральную часть России, у многих автолюбителей возникли проблемы. Мы обратились за советом к вице-президенту Национального автомобильного союза Антону Шапарину:

- Лучшее средство борьбы с морозом?

- В холода лучше всего согревает финансовая подушка безопасности. Именно она дает возможность получить зимою лето.

- А если серьезно?

- А качественнее всего в морозы защищает исправный автомобиль. Он способен даже в лютые морозы обеспечить уютную атмосферу. И защитит своих владельцев в любых неожиданных ситуациях. Необходимо, чтобы он был грамотно и заранее обслужен и заправлен всем необходимым и качественным.

- Давайте конкретнее: вы выходите на улицу в минус 20 или минус 30 - и сразу садитесь в прогретую машину?

- В моей нынешней машине нет автозапуска. Зимой всегда выхожу на улицу в термобелье. Оно разных характеристик.

- Перечислите главные «антиморозные» факторы для автовладельца.

- Это новый аккумулятор, поставленный перед зимой. Это вовремя замененный антифриз. У машины желательны подогревы сидений и руля. Которые быстро работают. И уже в салоне должна лежать щетка. Из багажника ее бывает доставать сложнее. Перед сезоном также заменены старые шины на новые зимние шины. И новые датчики давления в них.

Да, у меня большой, объемный мотор. Он быстро прогревается. В целом, машина ведет себя зимой стабильно и комфортно.

- Жизнь вас научила готовиться к морозам на конкретном примере?

- Я однажды оказался в сложном положении. Как то раз у меня на морозе машина не завелась. Аккумулятор там был плохой, старый. Я вышел в сильный мороз легко одетый, пошел в авто. И решил взять с заднего сидения шарф. Открыл заднюю дверь, закрываю ее - а дверь не закрылась. Замок замерз.

- И дальше?

- В итоге я остался на морозе с машиной, которой не мог завести, ну никак. И закрыть не мог тоже. Дул шквальный ветер. Он то и дело открывал дверь. Шел сильный снегопад. И варианта, что я бегу домой и переодеваюсь, а потом возвращаюсь и пытаюсь завести машину — такого варианта не было.

- На морозе смерть легка, говорят...

- Не смешно. Ну, в итоге я, и правда, начал узнавать, что такое крайняя степень замерзания. Когда пытались завести мою машину, пребывая в такой легкой экипировке. Сначала мы пытались завести ее с «Хендай Акцент».

- Получилось?

- Мощности ее аккумуляторов и качества ее проводов не хватило. Потом, спустя немало времени, приехал джип. С нормальным комплектом проводов и мощным аккумулятором. И мы смогли завести мою машину. И я поехал ее оттаивать на подземную отапливаемую парковку.

- Какие выводы были сделаны после этого?

- Первое: без термобелья на улицу - ни ногой. Второе - все провода должны быть рабочими, качественными. Их надо проверять периодически. Они есть в любой моей машине — провода с «крокодильчиками». И все должно быть смазано силиконом и не прилипать. И еще желательно иметь бустер (дополнительный источник питания)— в любой машине он всегда помогает.