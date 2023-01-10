Путин поручил контролировать цены на еду и лекарства

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин принял в Кремле главу ФАС Максима Шасколького.

- У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них – это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно. Как идёт эта работа? - спросил президент.

Он заметил, что инфляция в стране сдерживается. Но, как мы знаем, какие-то товары дорожают быстрее.

Главный антимонопольщик в ответ рассказал о самой популярной еде.

- Наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5%. Такое ответственное ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей, - доложил Шасколький.

Чиновник добавил, что у хлеба, молока, сахара и борщевого набора наценка в федеральных сетях не превышает и 5%.

ФАС следит за ценами и на жизненно важные лекарства.

- Мы пересмотрели 14 тысяч цен, из которых семь тысяч снижены в среднем на 35%, - сказал глава агентства.

И это не все. Еще антимонопольщики контролируют раздачу сельхозсубсидий. За год чиновники выписали 35 предупреждений, чтобы помощь получали все аграрии. Власти договорились с производителями удобрений о «доступных ценах» для всех растениеводов.

Шасколький объяснил, что стройматериалы дорожали, потому что промышленникам выгоднее было отправлять их на экспорт.

- Мы провели ряд расследований, возбудили дела в отношении металлургов, производителей материалов из древесины, из газобетона, стекла. В том числе и поэтому идёт снижение цен на ряд строительных материалов, - сказал чиновник.

- Хорошо. Это очень важно, имея в виду наши планы по жилищному строительству прежде всего, - поддержал президент.