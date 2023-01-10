Лютые холода бушуют в регионах России: сильнейший мороз под минус 60 даже там, где его не ждали

На несколько дней в России вспомнили о настоящих морозах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небесная канцелярия старается во всю: наконец-то страна вспомнила, что такое настоящая русская зима. С трескучими морозами, кусающими за нос и щеки. Брррр! Даже в Якутии местами – там, где зимняя температура воздуха – 50 – обычное дело, во вторник столбик термометра опустился ниже 60 градусов по Цельсию. Такой мороз, например, «свалился» на головы якутского села Оленек.

На Полюсе холода, в Оймяконе, сейчас тоже 60 со знаком минус. Местная метеорологическая станция не фиксировала таких холодов на Оймяконе (да и в Якутии в целом) последние 10 лет.

Лютые холода бушуют и в Магаданской области. Температура в регионе опустилась ниже -50 градусов, и это не предел. В ночь на 11 января температура упадет до -56 градусов в северных районах Колымы. В здешних школах пришлось отменить занятия.

Сильные морозы установились в Вологодской области. Здесь в последние несколько дней – минус 40 и ниже. С обморожениями за это время в больницы обратились 50 человек.

А жители Иркутской области, где сейчас по-весеннему тепло, готовятся: на регион со дня на день, по прогнозам метеорологов, обрушатся холода до минус 57 градусов!

Аномальный холод испытывает на прочность и жителей Нижегородской области. Термометры здесь показывают -34 градуса, а местами - до -40. Власти рекомендуют всем реже бывать на улице и воздержаться от поездок на дальние расстояния на автомобилях. Таких морозов в регионе не было 25 лет.

В Перми в теплую шапку и носочки утеплилась даже бронзовая кошка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не отстает и Самара. Из-за несвойственных региону морозу в 34 градуса в Самарской области произошло ЧП, от которого при такой погоде не застрахован никто. В районе Нефтегорска в баке у рейсового автобуса с 40 пассажирами «на борту» замерзло топливо и тот встал как копанный посреди трассы. Пришлось подключаться спасателям.

Морозы, стремящиеся к отметке – 25, а местами и - 30 кусают за щеки жителей Алтая, Москвы и Подмосковья, Владимирской, Воронежской, Кировской, Костромской, Челябинской областей, Удмуртии. Холодно в Магадане. В Саратовской области. Здесь всю неделю – в районе -35 градусов. В Татарстане, как говорится, та же песня. Из-за сильных морозов новогодние мероприятия, которые должны были пройти в парках Казани, Алтемьевска и Набережных Челнов 7 и 8 января, перенесли на неделю. В городах закрыли уличные катки. Во многих школах отменены занятия. Не ходят на занятия и школьники в Пензенской области. Во многих городах и поселках Коми и Томской области детвора тоже не учится. В Коми сейчас – до – 37, в Томске и окрестностях – минус 28 градусов.

В Новосибирске сейчас – 27. Из-за такого мороза трещина, которая уже пару леи «украшает» стену пятиэтажки на улице Римского-Корсакова, сильно разошлась. В доме осыпалась штукатурка и кирпичи. Прокуратура начала проверку.

В Свердловской области еще в понедельник было минус 35, но здесь холода понемногу отступают: нынешние 26 со знаком минус – уже в радость. Похожая ситуация в Омской области. К концу недели нынешние - 30-40 сменятся на – 20-25. Холодрыга, конечно, но лучше, лучше. А пока из-за морозов все дороги, ведущие из Омска в Казахстан, закрыты для автомобилистов.

В Кузбассе из-за холодов и сильного ветра, скорость которого достигает 25 метров в секунду, власти ввели режим «Повышенная готовность». Это значит, что все экстренные и спасательные службы сейчас работают в усиленном режиме.

Сибирские морозы в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Зато в Оренбуржье, что называется, не подготовились. Уже несколько дней столбики термометров здесь опускаются до отметки в -44 градуса Цельсия, а в районах, граничащих с Башкирией, даже до – 50 градусов. И в нескольких СНТ пропало электричество и отопление.

В самой Башкирии в ночь на 9 января температура воздуха местами опустилась до -43 градусов, а в Уфе был побит температурный рекорд с 1974 года. Метеорологическая станция зафиксировала температуру воздуха в - 39,1 градус. Аномальные холода в республике тоже стали и причиной массовых коммунальных аварий.