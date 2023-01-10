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Политика10 января 2023 12:49

Украина громко плачет. Киев признает катастрофические потери, чтобы получить еще больше вооружений от Запада

Украина жалуется на потери, чтобы выпросить дополнительное вооружение
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Фото: REUTERS

Плач украинских патриотов раздается сейчас по всему Киеву и многим украинским задворкам вроде Лондона, Парижа, Берлина и т.д. Рыдают все – министр обороны Резников, его заместитель Анна Маляр, сотрудники Кулебы вместе с ним самим, "арестовичи" всех мастей и тому подобные персонажи. И обвиняют в своих бедах "клятых москалей".

По версии главы Минобороны Лешки Резникова, россияне виноваты в низкой дисциплине и безответственности украинских военных. Почему и потребовалось вводить более жесткие наказания за проступки и дисциплинарные правонарушения.

- Это была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности, - заявил он.

Впрочем, если оставить в стороне обвинения нас, то само по себе признание наличия проблемы, это уже существенный вклад на пути к возвращению к здравому смыслу и неискаженному восприятию действительности. Тем более, что ее не отрицает и заместитель Резникова в оборонном ведомстве Незалежной Анна Маляр, заявившая о снижении боеспособности украинской армии. По ее мнению, "клятые москали" убили слишком много украинских профессиональных военных, и теперь им на смену пришли вчерашние гражданские люди, которым с трудом преодолевают психические, моральные и физические проблемы, что снизило боеспособность ВСУ в целом и стойкость украинских солдат на поле боя.

Ее слова в недавнем интервью подтвердил и первый министр иностранных дел Зеленского, а ныне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

- Мы теряем людей всюду. Мы не афишируем, сколько из погибших военных или гражданских, но вы можете себе представить, что цифры потерь Киева огромны и неудобоваримы. И города, некоторые из них полностью разрушены, - заявил этот господин в интервью Newsweek.

Что это, неужели признание бесперспективности продолжения конфликта? Не дождетесь. Сказано, до последнего украинца, значит, так и должно быть. По крайней мере, в представлении этих дам и господ. Не зря же сейчас Сеть наводнена видео, как военные патрули буквально охотятся за гражданскими на улицах украинских городов, чтобы выполнить поставленную Зеленским задачу мобилизовать в ВСУ к весне дополнительно не менее 100 тысяч человек. На пополнение потрепанных частей и комплектование новых.

Этот плач в реальности – всего лишь еще один способ вымолить, выпросить новые дополнительные вооружения. Уже сверх того, что выделено, в том числе, и администрацией Байдена.

Не зря тот же Пристайко в том же интервью откровенничает: "У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые (как Украина) позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом". Да фиг с ней, с этой Украиной, нехай пропадает, лишь бы России сделать побольнее.

Вторит своему подчиненному и глава МИД Украины Дмитро Кулеба.

- Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле, - объявил он в своем аккаунте в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). - Вооружение нашей страны для победы - кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: REUTERS

Этот булыжник Кулеба направил в огород Шольца, поскольку Берлин опять заявил, что не готов поставлять Киеву танки Leopard-2, а пока намерен ограничиться поставками БМП Marder. Кстати, Польша, которая буквально позавчера сообщила о готовности поставлять эти немецкие танки Украине, сегодня устами премьера Моравецкого уже скорректировала то заявление, объяснив, что речь идет о чисто символическом количестве "Леопардов", "а не о сотнях и даже не о десятках" машин.

Своего шефа вновь поддержал все тот же Пристайко, который предъявил претензии западным союзникам не только по количеству, но и по качеству поставляемых вооружений.

- У части оборудования просроченный срок годности. Мы шутим, что если хотите его утилизировать, отдайте нам. Мы направим в нужное русло. В нормальное, мирное время никому бы не хотелось, чтобы об этом говорили в таких выражениях. А сейчас почему бы и нет, - заявил он.

Правда, пока успешнее всего у команды Зеленского получается утилизировать не столько западные вооружения, сколько саму Украину. Но ведь всегда и во всем можно обвинять Россию. Даже если эти обвинения будут совершенно бредовые, как последнее заявление Резникова, в котором он обвинил Москву в вербовке украинских детей.

- Россия пыталась получить информацию о расположении стратегически важных объектов от украинских детей, - заявил министр обороны, а не какой-нибудь профессиональный врун вроде Арестовича. - Организаторы этой схемы добивались того, чтобы дети неосознанно сообщали им места расположения стратегически важных объектов через мобильную игру.

И резюмировал: "Это не просто грязный трюк, это военное преступление".

При этом, и в Киеве, и на Западе согласны нести и слушать любой, даже такой бред, лишь бы это было против России.

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