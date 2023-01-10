Украина громко плачет. Киев признает катастрофические потери, чтобы получить еще больше вооружений от Запада

Глава Минобороны Украины Алексей Резников. Фото: REUTERS

Плач украинских патриотов раздается сейчас по всему Киеву и многим украинским задворкам вроде Лондона, Парижа, Берлина и т.д. Рыдают все – министр обороны Резников, его заместитель Анна Маляр, сотрудники Кулебы вместе с ним самим, "арестовичи" всех мастей и тому подобные персонажи. И обвиняют в своих бедах "клятых москалей".

По версии главы Минобороны Лешки Резникова, россияне виноваты в низкой дисциплине и безответственности украинских военных. Почему и потребовалось вводить более жесткие наказания за проступки и дисциплинарные правонарушения.

- Это была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности, - заявил он.

Впрочем, если оставить в стороне обвинения нас, то само по себе признание наличия проблемы, это уже существенный вклад на пути к возвращению к здравому смыслу и неискаженному восприятию действительности. Тем более, что ее не отрицает и заместитель Резникова в оборонном ведомстве Незалежной Анна Маляр, заявившая о снижении боеспособности украинской армии. По ее мнению, "клятые москали" убили слишком много украинских профессиональных военных, и теперь им на смену пришли вчерашние гражданские люди, которым с трудом преодолевают психические, моральные и физические проблемы, что снизило боеспособность ВСУ в целом и стойкость украинских солдат на поле боя.

Ее слова в недавнем интервью подтвердил и первый министр иностранных дел Зеленского, а ныне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

- Мы теряем людей всюду. Мы не афишируем, сколько из погибших военных или гражданских, но вы можете себе представить, что цифры потерь Киева огромны и неудобоваримы. И города, некоторые из них полностью разрушены, - заявил этот господин в интервью Newsweek.

Что это, неужели признание бесперспективности продолжения конфликта? Не дождетесь. Сказано, до последнего украинца, значит, так и должно быть. По крайней мере, в представлении этих дам и господ. Не зря же сейчас Сеть наводнена видео, как военные патрули буквально охотятся за гражданскими на улицах украинских городов, чтобы выполнить поставленную Зеленским задачу мобилизовать в ВСУ к весне дополнительно не менее 100 тысяч человек. На пополнение потрепанных частей и комплектование новых.

Этот плач в реальности – всего лишь еще один способ вымолить, выпросить новые дополнительные вооружения. Уже сверх того, что выделено, в том числе, и администрацией Байдена.

Не зря тот же Пристайко в том же интервью откровенничает: "У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые (как Украина) позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом". Да фиг с ней, с этой Украиной, нехай пропадает, лишь бы России сделать побольнее.

Вторит своему подчиненному и глава МИД Украины Дмитро Кулеба.

- Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле, - объявил он в своем аккаунте в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). - Вооружение нашей страны для победы - кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

Этот булыжник Кулеба направил в огород Шольца, поскольку Берлин опять заявил, что не готов поставлять Киеву танки Leopard-2, а пока намерен ограничиться поставками БМП Marder. Кстати, Польша, которая буквально позавчера сообщила о готовности поставлять эти немецкие танки Украине, сегодня устами премьера Моравецкого уже скорректировала то заявление, объяснив, что речь идет о чисто символическом количестве "Леопардов", "а не о сотнях и даже не о десятках" машин.

Своего шефа вновь поддержал все тот же Пристайко, который предъявил претензии западным союзникам не только по количеству, но и по качеству поставляемых вооружений.

- У части оборудования просроченный срок годности. Мы шутим, что если хотите его утилизировать, отдайте нам. Мы направим в нужное русло. В нормальное, мирное время никому бы не хотелось, чтобы об этом говорили в таких выражениях. А сейчас почему бы и нет, - заявил он.

Правда, пока успешнее всего у команды Зеленского получается утилизировать не столько западные вооружения, сколько саму Украину. Но ведь всегда и во всем можно обвинять Россию. Даже если эти обвинения будут совершенно бредовые, как последнее заявление Резникова, в котором он обвинил Москву в вербовке украинских детей.

- Россия пыталась получить информацию о расположении стратегически важных объектов от украинских детей, - заявил министр обороны, а не какой-нибудь профессиональный врун вроде Арестовича. - Организаторы этой схемы добивались того, чтобы дети неосознанно сообщали им места расположения стратегически важных объектов через мобильную игру.

И резюмировал: "Это не просто грязный трюк, это военное преступление".

При этом, и в Киеве, и на Западе согласны нести и слушать любой, даже такой бред, лишь бы это было против России.