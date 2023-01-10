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Звезды10 января 2023 13:40

Куда пропал Стас Михайлов

Популярный исполнитель Стас Михайлов стал меньше выступать, но не покинул главные концерты страны
Ирина ВИКТОРОВА
Стас Михайлов на новогодние праздники спел во всех главных телевизионных концертах. Фото — телеканал «Россия»

Стас Михайлов на новогодние праздники спел во всех главных телевизионных концертах. Фото — телеканал «Россия»

53-летний Стас Михайлов сообщил, что стал меньше выступать. Об этом популярный музыкант уже говорил – в конце сентябре, но тогда были озвучены иные причины «простоя», нежели сейчас. Неужели Стас Михайлов уходит со сцены?

В новогодние праздники Стас Михайлов участвовал в «огоньках» и на Первом канале, и на «России», а также в других концертах. Пока телезрители 1 января смотрели по телевизору «Песню года» с его участием (запись декабря), сам Стас Михайлов пел в Дубае – в местном модном ресторане (кстати здесь же весной он отмечал 53-й день рождения). Из ближайших концертов у Михайлова в графике – 11 марта 2023 года выступление в Воронеже, которое неоднократно переносилось. Сначала концерт двигали на более поздние даты из-за пандемии. Осенью 2022 года Михайлов перенес и отменил сразу несколько концертов и объяснил это.

Стас Михайлов последние два года стал меньше выступать — отказался от больших гастрольных туров, в которые ездил долгие годы. Фото — телеканал «Россия».

Стас Михайлов последние два года стал меньше выступать — отказался от больших гастрольных туров, в которые ездил долгие годы. Фото — телеканал «Россия».

26 сентября 2022 года Стас Михайлов сделал заявление в своих социальных сетях: «Мы все сейчас переживаем непростые времена! На концертах я всегда старался дарить праздник, радость, веселье своими песнями и своим творчеством, но сейчас другая реальность и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно. Поэтому, мы с командой приняли непростое, но верное решение – отменить запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в городе Люберцы. Надеемся, вы отнесетесь с пониманием к данному решению. Время развлечений еще впереди, и мы обязательно вернемся к нашему привычному формату концертов!»

Таким образом интенсивный гастрольный график Стаса Михайлова прервался из-за начала пандемии – еще в 2020-м году, продолжился перерыв из-за эпидемиологической ситуации в 2021 и начале 2022 года. Далее Стас Михайлов стал переносить концерты после начала СВО, артист считает неуместным веселиться в такие непростые времена. Кстати, у Стаса Михайлова на весну 2023 года был запланирован тур по городам Германии, Австрии и Чехии, который естественно отменился. Большие заграничные туры планируются более чем за год до мероприятия. Последний большой тур по регионам нашей страны у Михайлова прошел в 2019 году. Однако у артиста всегда остаются в запасе выступления на частных мероприятиях – они проходят «за закрытыми дверями» и дают возможность за час заработать сразу несколько миллионов рублей. Кроме того, артист выступает на благотворительных мероприятиях – осенью пел в Белгороде на благотворительном концерте для учителей.

Афиша концерта Михайлова — артист выступил 1 января в Дубае. Следующий концерт — 11 марта в Воронеже. Фото — социальные сети

Афиша концерта Михайлова — артист выступил 1 января в Дубае. Следующий концерт — 11 марта в Воронеже. Фото — социальные сети

Последние два года Стас Михайлов впервые за свою карьеру провел не в постоянных гастролях, а чаще рядом с семьей и в музыкальной студии. Благодаря временному «простою» артист смог вплотную заняться творчеством — записал и выпустил два музыкальных альбома. А также стал больше времени проводить с женой и детьми. Гастроли заставляли жить в изнуряющем графике. Однако на пенсию Стас Михайлов пока не собирается. Зрители продолжают наблюдать за кумиром в телевизионных концертах, а поклонники слушают старые и новые песни. В декабре Стас Михайлов выпустил альбом «Код да Винчи». В соцсетях много восторженных отзывов. «Супер альбом уже раз шесть прослушали!» «В праздники и старые, и новые песни Стаса ставили для души и танцев», «Очень душевная музыка!» Несколько лет назад публиковали истории о том, как женщины занимали деньги или даже брали кредитки, чтобы приехать на концерт Михайлова в ближайший город и купить хорошее место в зале. Скорее всего, когда после перерыва Стас Михайлов отправится в очередной тур, билеты будут разбирать моментально: поклонницы заждались.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ