Стало известно, по каким еще мультфильмам кроме «Чебурашки» зрители хотят увидеть фильмы

Кадр из фильма «Чебурашка» (2022)

Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. Кино с участием известных отечественных актеров и ушастым мультперсонажем уже собрало в прокате более 3 млрд рублей и побило рекорд фильма «Холоп» Клима Шипенко, который до этого лидировал в рейтинге отечественного кино по кассовым сборам.

На фоне такой популярности фильма про сказочного ушастика сайт KP.RU решил узнать, про каких еще мультперсонажей россияне хотели бы посмотреть фильмы. В результате во главе рейтинга оказались «Трое из Простоквашино». Самостоятельного ребенка Дядю Федора и его говорящих кота и пса в России любят так сильно, что готовы пересматривать вновь и вновь. Напомним, что недавно появились новые серии с любимыми героями, мальчик уже подрос, Матроскин остался таким же хозяйственным, а Шарик таким же беспечным, но продолжения сериала зрителям оказалось недостаточно, и теперь 21% опрошенных говорят, что с радостью посмотрели бы еще и фильм про приключения веселой троицы.

«Мы «Чебурашку» смотрели всей семьей, понравилось. Очень надеюсь, что еще что-нибудь такое снимут. Я за «Простоквашино», - говорит участница опроса.

13% опрошенных говорят, что хотели бы посмотреть фильм по мультику «Бременские музыканты». Эта история о крепкой дружбе, первой любви и веселых приключениях остается одной из самых любимых у россиян, и многие признаются, что хотели бы увидеть еще и кино, можно даже музыкальное, ведь песни в мультфильме так хороши!

Замыкает тройку лидеров еще один мультфильм с запоминающимися песнями – «Летучий корабль». Увидеть эту экранизированную сказку хотели бы 10% опрошенных.

6% россиян проголосовали за съемки фильма про мужчину в самом расцвете сил – Карлсона, а 5% отдали голос за самых известных зайца и волка – «Ну, Погоди!».

По 3% зрительских симпатий набрали мультфильмы про обжору-медвежонка Винни-Пуха и добряка Кота Леопольда. Еще 1% россиян предложили снять кота про льва Бонифация.

1% россиян выбрали вариант «другое» и предложили от себя такие мультфильмы, как «Жил-был пес», «Ежик в тумане», «Умка» и другие.

Оставшиеся 37% участников исследования заявили, что про мультяшных персонажей снимать фильмы не стоит. Да, советские мультики хороши, ну пусть они и остаются мультиками, а современные сценаристы и писатели могли бы придумать что-то новое, а не переписывать старые истории.

«Думайте, а не копируйте шедевры. Лучше все равно не придумаете, а может только испортите», - уверен участник опроса.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 10,5 тысячи человек.