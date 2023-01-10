«Мясорубка» для ВСУ и 300 километров соляных тоннелей, по которым проедет танк: Что Россия получит вместе с освобождением Соледара

Битва за Соледар - небольшой город ДНР, действительно достигла в эти дни своего апогея. Фото: REUTERS

На Донбассе близко к завершению эпическое сражение за 2 важнейших города — Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже почти взят российскими войсками.

Что мы получаем вместе с его освобождением?

УКРАИНА ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ ГОРОДА

«Сейчас очень тяжело в Соледаре. Ситуация там более острая, чем в Бахмуте. Противник атакует малыми группами, как правило, до 8 человек, вооруженных стрелковым, РПГ и «Шмелями». Атаки на наши позиции идут «волнами» - бьет тревогу украинский политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.

«Это не полное окружение, но нормальная поставка боеприпасов по трассе невозможна, это критично для обороны. Основная угроза от россиян – это охват города с флангов. Они будут делать все возможное, чтобы пробиться на трассу в тыл Соледара», - вторит ему украинский военный журналист Юрий Бутусов.

Верный признак того, что Киев подошел к стадии принятия неизбежного - эти двое всегда появляются там, где скоро придется зраду (проигрыш по укр.) превращать в перемогу (победу по-укр.). Также было и перед оставлением украинскими войсками Северодонецка, и перед нашим взятием Лисичанска. Украинские пропагандисты за несколько дней до очередного чувствительного поражения, как правило, начинают объяснять, что тот или иной город серьезного тактического значения не имел. Поэтому лучше из него уйти, пока не попали в полное окружение.

ИЗГОЛОДАЛИСЬ ПО ПОБЕДАМ

Битва за Соледар - небольшой город ДНР, действительно достигла в эти дни своего апогея. ЧВК «Вагнер» уже взяли его центр, но украинское командование продолжает перебрасывать сюда резервы. И с Херсонской области, и со Сватовского рубежа в ЛНР.

Для изголодавшейся по серьезным успехам российской армии взятие этого города имеет и стратегическое, и психологическое значение.

С одной стороны, после череды вынужденных, но от этого не менее обидных перегруппировок, важно почувствовать вкус победы. Пусть она и достается нам дорогой ценой.

С другой, Соледар - это фактически северная окраина важнейшего узла украинской обороны — Артемовска (Бахмута), который оказывается в клещах. Через Соледар также проходит линия обороны на север - к Северску. Отсюда же идет трасса под Славянск.

Артемовская агломерация, по сути, транспортный хаб, по которому снабжаются сразу несколько военных гарнизонов Украины. И разрушение этого хаба - одна из важнейших задач на пути к следующей линии обороны противника - оси от Авдеевки до Славянска.

ПОМНИТЕ ПАЧКИ «СIЛЬ» ЗА 10 КОПЕЕК?

Взятие Соледара, конечно, не станут переломом всей Зимней кампании спецоперации. Но это будет заметный успех, в котором «музыканты» (как называют «вагнеровцев») показывают, что одолеть врага можно даже в условиях, когда он в буквальном смысле под землей. В городе - масса соляных рудников. Их разработка началась еще в позапрошлом веке. Наверняка каждый, кто жил в СССР, помнит бело-синюю пачку соли «Сiль» за 10 копеек. Половина этих пачек на всю огромную страну добывалась именно здесь.

300 километров подземных коммуникаций — соляных тоннелей, по которым, при желании, можно кататься на КамАЗе. Или на танке.

Из выработанных шахт тут был создан даже туристический объект, на котором можно на глубине 280 метров под уровнем моря погонять мяч на футбольном поле (речь о размерах, трава тут не растет – пол, стены и потолок — все из соли), послушать музыку в концертном зале и даже оздоровиться в подземном санатории «Соляная симфония». Говорят, прохладный сухой воздух, насыщенный солями, обладает хорошим эффектом. Здесь лечили болезни дыхательных путей и кожи.

ШАХТЫ С МАУЗЕРАМИ И КОЛЬТАМИ

Еще более интересный объект находится в пригороде Соледара, который пока удерживают ВСУ. В Парасковеевке, на руднике имени Володарского, на глубине 152 метров под уровнем моря располагаются огромные арсеналы, на которые свозили и консервировали стрелковое оружие после Великой Отечественной войны.

В 2014 году я был у проходной этой шахты. Тогда волнения в Донбассе только начинались. Однако многие уже понимали, что «бархатного» возвращения в родную гавань по Крымскому сценарию не будет. Местные жители организовали у рудника круглосуточный пикет, не давая Нацгвардии Украины вывозить оружие для нужд «Правого сектора»*. В его исправности сомнений ни у кого нет - постоянный температурный режим и уровень влажности в соляных шахтах - идеальные условия для хранения. А хранятся там «трехлинейки» Мосина, пистолеты-пулеметы ППШ-41 и ППС-43, немецкие пистолеты-пулеметы MP-38/40, американские Томсоны образца 1928 года, Маузеры, Кольты, пулеметы Дегтярева и «Максим»...

- Представьте выработки шириной 17 и высотой 50 метров, перегороженные металлическими воротами. Так друг за другом в одной выработке находятся несколько хранилищ. Длинна каждого – по 150-200 метров. Есть просто огромные, куда бы влезли 500 вагонов. Всего там тысячи вагонов с оружием, - рассказывал мне бывший начальник 9-го отдела хранения рудника имени Володарского Владимир Шанаев.

По его словам, подорвать эти выработки практически нереально, хотя и можно завалить вход.

ПЕРЕМАЛЫВАНИЕ ВРАГА

Но оружейные склады, конечно, не являются основной целью сегодняшних боев. Как бы это цинично ни звучало, но сейчас рубилово идет не столько даже за освобождение этих городов. У Соледара и Артемовска (Бахмута) есть еще одна важная роль, которую уже прозвали «Бахмутской мясорубкой». Здесь перемалываются боеспособные части ВСУ, которые несут масштабные потери. Зеленский перебрасывает на этот фронт все новые и новые силы, ослабляя другие направления и давая российской армии подготовиться к боевым действиям на других участках Зимней кампании. А ее основные удары могут быть нанесены совсем в других местах.

Каких?

Надеемся, увидим уже скоро.

*Запрещенная в России организация.