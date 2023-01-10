Туда-сюда на машине и дышать в шарф: вернувшиеся из самой холодной точки России раскрыли правила выживания в лютые морозы

Бывший работник золотых приисков Николай Травкин (на фото крайний справа) Фото: Личный архив

Что якуту – хорошо, то москвичу – обморожение. Кроме тех случаев, когда москвич - бывший житель самого холодного места в России – поселка Оймякона. Здесь, что ни зима, то -50, -55 . Сейчас термометр показывает все -61. А пару десятков лет назад местная метеостанция фиксировала даже 70-градусные морозы! Пережившие такую стужу люди лучше кого бы то ни было знают, как справляться с холодом. Опыт даже тех, кто давно перебрался с Полюса холода в столицу, стоит дорогого. Итак, наматываем на ус.

Например, пенсионерка Ольга Иванова – бывшая учительница, которая когда-то преподавала юным жителям Оймякона русский язык и литературу, и перебравшаяся в Москву в начале 90-х, рассказывает, что на Полюсе холода ни о каких зимних пальто или пуховиках и думать нечего. Самая правильная одежда в морозы – длинная шуба, теплая меховая шапка, унты и шарф.

- Без шарфа на мороз не соваться! – напоминает Ольга Сергеевна. – Им при сильном холоде мы закрывали лицо аж до глаз.

Ее поддерживает бывший работник золотых приисков Николай Травкин. Он тоже давным-давно вернулся из Оймякона в Москву, но помнит, как «Отче наш»:

- Если не закрыть в мороз лицо шарфом, щеки и нос запросто обморозишь. И на Оймяконе мы еще старались дышать через шарф. А иначе плохо может стать, если вдохнуть ледяной воздух.

Архивный снимок Оймякона Фото: Личный архив

На морозной улице, говорит Николай Васильевич, максимум, пару часов можно находиться. Потом – бегом в тепло!

- Помню на Полюсе холода у геологов, строителей, старателей – ну тех, кто на улице работал, как раз каждые два часа были смены, - подчеркивает Травкин. – Одни уходили отдыхать в тепло, другие выходили на работу. Потом менялись. Время отдыха тоже, между прочим, оплачивалось.

Еще один секрет – для автомобилистов. На Оймяконе водитель никогда не газанет с места.

-Когда заводишь машину, ее надо сначала раскачать, - говорит старатель. – Несколько сантиметров вперед проехать, назад, вперед, назад. И через несколько минут можно ехать. Если в сильный мороз так не сделать, замерзшие колеса могут лопнуть. Еще помню, как на Оймяконе мы адаптировали к холодам новые фуры. Ставили двойные стекла, утепляли кабину. А еще приваривали так трубы, чтобы кабина отапливалась выхлопными газами. Но этот совет на практике вряд ли в Москве пригодится.