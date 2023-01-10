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10 января 2023 16:16

Туда-сюда на машине и дышать в шарф: вернувшиеся из самой холодной точки России раскрыли правила выживания в лютые морозы

Простые, но полезные советы, которые помогут пережить холода
Оксана КРУЧЕНКО
Оксана КРУЧЕНКО
Бывший работник золотых приисков Николай Травкин (на фото крайний справа)

Бывший работник золотых приисков Николай Травкин (на фото крайний справа)

Фото: Личный архив

Что якуту – хорошо, то москвичу – обморожение. Кроме тех случаев, когда москвич - бывший житель самого холодного места в России – поселка Оймякона. Здесь, что ни зима, то -50, -55 . Сейчас термометр показывает все -61. А пару десятков лет назад местная метеостанция фиксировала даже 70-градусные морозы! Пережившие такую стужу люди лучше кого бы то ни было знают, как справляться с холодом. Опыт даже тех, кто давно перебрался с Полюса холода в столицу, стоит дорогого. Итак, наматываем на ус.

Например, пенсионерка Ольга Иванова – бывшая учительница, которая когда-то преподавала юным жителям Оймякона русский язык и литературу, и перебравшаяся в Москву в начале 90-х, рассказывает, что на Полюсе холода ни о каких зимних пальто или пуховиках и думать нечего. Самая правильная одежда в морозы – длинная шуба, теплая меховая шапка, унты и шарф.

- Без шарфа на мороз не соваться! – напоминает Ольга Сергеевна. – Им при сильном холоде мы закрывали лицо аж до глаз.

Ее поддерживает бывший работник золотых приисков Николай Травкин. Он тоже давным-давно вернулся из Оймякона в Москву, но помнит, как «Отче наш»:

- Если не закрыть в мороз лицо шарфом, щеки и нос запросто обморозишь. И на Оймяконе мы еще старались дышать через шарф. А иначе плохо может стать, если вдохнуть ледяной воздух.

Архивный снимок Оймякона

Архивный снимок Оймякона

Фото: Личный архив

На морозной улице, говорит Николай Васильевич, максимум, пару часов можно находиться. Потом – бегом в тепло!

- Помню на Полюсе холода у геологов, строителей, старателей – ну тех, кто на улице работал, как раз каждые два часа были смены, - подчеркивает Травкин. – Одни уходили отдыхать в тепло, другие выходили на работу. Потом менялись. Время отдыха тоже, между прочим, оплачивалось.

Еще один секрет – для автомобилистов. На Оймяконе водитель никогда не газанет с места.

-Когда заводишь машину, ее надо сначала раскачать, - говорит старатель. – Несколько сантиметров вперед проехать, назад, вперед, назад. И через несколько минут можно ехать. Если в сильный мороз так не сделать, замерзшие колеса могут лопнуть. Еще помню, как на Оймяконе мы адаптировали к холодам новые фуры. Ставили двойные стекла, утепляли кабину. А еще приваривали так трубы, чтобы кабина отапливалась выхлопными газами. Но этот совет на практике вряд ли в Москве пригодится.

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