Бойцов, подбивших американский «Брэдли» на Украине, обещают озолотить

«Брэдли» в СВО уже стала мишенью №1

Новости о том, что США с союзниками по НАТО собирается передать киевскому режиму 50 БМП Bradley («Брэдли») слышали уже многие. Пока этих бронемашин у ВСУ нет, но если они появятся, то далеко не каждый украинский националист захочет с ними рядом постоять.

Дело даже не в том, что украинские командиры часто прихватывали сваркой люки боевой техники, чтобы в наступлении экипаж не разбежался, а в том, что «Брэдли» в СВО уже стала мишенью №1.

«Брэдли» - мой… Встретишь - не трогай его, - шутят между собой бойцы в СВО со знаменитой интонацией героя кинофильма «Белого солнца пустыни» Саида.

Брэдли - мой… Встретишь - не трогай его

Если согласно прейскуранта Минобороны боец подбивший любую боевую машину пехоты противника получает 50 тысяч рублей, то подбитый «Брэдли» может принести значительно больше!

Ставки каждый день растут. Оказалось, российские предприниматели объявили "аукцион" и готовы буквально озолотить бойца, который первым сожжет боевую машину пехоты США. Кроме денег прилагают и список материальных ценностей - он опубликован в сети уже сейчас насчитывает более 60 позиций!

Среди "подарков" публичные личности, бизнесмены и сообщества обещают вручить меткому бойцу: беспилотник Mavic 3, тепловизор Venox, складную буржуйку, легкий и мощный бронежилет, различный апгрейд для оружия, самый теплый спальник, радиостанции, экшен камеру, безухий бронешлем... Без "финки НКВД" и тут не обошлось.

Из оригинального: обещают вручить макет «Брэдли» 1:35 с позывным охотника на весь борт и винтовку «Счетчик».

Производитель винтовки "Счетчик" основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев выдвинул условие: новейшее высокоточное снайперское оружие ( LAR-10) с надписью «За Брэдли!» достанется первому бойцу, который снимет ликвидацию «Брэдли» на видео или фото и выложит в Телеграм.

«Если у ликвидатора первого «катафалка» «Брэдли» не окажется лицензии на огнестрельное длинноствольное нарезное оружие, винтовку вручат его подразделению», - отметил Лобаев.

Американцы называют свои «Брэдли», что оснащены противотанковыми ракетами, «убийцами танков». Но теперь на каждого такого «убийцу» есть «охотники на Брэдли».

Напомним, что опыт есть: с начала проведения спецоперации наши бойцы уничтожили (по данным Минобороны РФ) 7.465 украинских танков и бронемашин.