К Земле летит километровая комета зеленого цвета

C/2022 E3 (ZTF), сфотографированная 24 декабря 2022 года

Астрономы предупреждают: к нам приближается комета C/2022 E3 (ZTF). Рядом с Солнцем она окажется 12 января 2023 года, у Земли – 2 февраля. В это время космическая странница станет видна невооруженным глазом – будет светиться на небе недели две.

Диаметр гостьи около километра, цвет – зеленый, хвост - желтый. Цветная, как называют комету ученые, которые впервые увидели её в марте прошлого года в ходе обзора Zwicky Transient Facility.

C/2022 E3 (ZTF) совершает оборот вокруг Солнца по очень вытянутой орбите, затрачивая 50 тысяч лет и отдаляясь на расстояние, которое почти в 3 тысячи раз превышает расстояние от Солнца до Земли. То есть, в прошлый раз зеленая комета показывалась неандертальцам, которые после этого почему-то довольно быстро вымерли.

Комета пролетит между Большой и Малой медведицей.

Эксперты The Planetary Society обещают: наблюдатели легко найдут комету на небе, глядя на север. Во второй половине января она пролетит с востока на запад между созвездиями Большой и Малой медведицы. А к 10 февраля окажется визуально рядом с Марсом.

Земле C/2022 E3 (ZTF) не угрожает - ни сейчас, ни через 50 тысяч лет, когда прилетит снова. Хотя астрономы допускают, что очередной визит не обязательно состоится – комета может быть вытолкнута из Солнечной системы. Станет межзвездной. Как когда-то Оумуамуа.