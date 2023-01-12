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Экономика12 января 2023 3:56

Инфляция замедлится, зарплаты богатых упадут, уехавшие вернутся из-за границы: Что будет с экономикой в России в 2023 году

Экономист Сафронов предсказал увеличение зарплат простых работников и снижение сверхдоходов топ-менеджеров в 2023 году в Росиси
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
По козням коллективного Запада ударим экономическими чудесами коллективного Деда Мороза! Фото: Владимир ФЕДОРЕНКО/РИА Новости

По козням коллективного Запада ударим экономическими чудесами коллективного Деда Мороза! Фото: Владимир ФЕДОРЕНКО/РИА Новости

Поразмышлять на эту тему мы попросили известных российских экономистов.

Наши эксперты: Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук

Александр Сафонов.

Александр Сафонов.

Денис Ракша, экономист, бизнес-тренер

Денис Ракша.

Денис Ракша.

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики

Георгий Остапкович.

Георгий Остапкович.

1. Что, помимо специальной военной операции на Украине, можно назвать главным событием для страны?

Георгий Остапкович:

- Безусловный позитив - это то, как Россия противостояла жесткому санкционному давлению. В апреле Минэкономразвития представило годовой прогноз о том, что наша экономика рухнет на 8 - 10%, а то и на 12%. Но видите, этого не произошло, падение по итогам года - всего около 3%. Российская экономика показала устойчивость - это хорошо.

Александр Сафонов:

- Сократились объемы потребления наших природных ресурсов. Надо было найти, как возместить потери бюджета из-за сокращения поставок углеводородов за рубеж и потребителям внутри страны. Кроме того, из-за санкций уменьшился поток импорта в страну, и нам пришлось налаживать собственное производство многих товаров и компонентов.

2. С какими проблемами столкнемся в 2023 году?

Георгий Остапкович:

- Во-первых, это инфляция. По прогнозам Центробанка, она составит 5 - 7%. Но сейчас доллар начал резко укрепляться, возможно, курс дойдет и до 80 рублей. Если учесть, что укрепление доллара на каждые 10 рублей добавляет примерно один процент к инфляции, то к тем 7%, которые прогнозирует Центробанк, нужно добавить еще 2% - думаю, это будет близко к реальному значению.

Другая проблема - у нас сократилась численность занятого населения. Молодежь уезжает или уходит на СВО, а поколение 20 - 30-летних - это люди, работающие наиболее производительно.

Александр Сафонов:

- Главная проблема - это низкие темпы экономического роста. Для оптимального развития экономики этот показатель должен быть не менее 5 - 6% в год. К сожалению, в наступившем году нам предстоит лишь попытаться восстановить тот объем, который был у нас в 2019-м. Думаю, экономический рост в 2023 году будет на уровне 2% годовых.

Денис Ракша:

- Сложности вызовет управление бюджетом. Доходы падают, расходы растут, все это достаточно тяжело прогнозируется в период СВО. Но такого, чтобы все средства уходили на военно-примышленный комплекс, думаю, не будет. Тем более что в конце 2022 года Владимир Путин заявил, что мы не будем заниматься милитаризацией экономики. То есть будем обеспечивать оборонную промышленность, но не откажемся от рыночных принципов в экономике.

Считаю, что инфляция удержится в рамках 5 - 7% (в 2022 году она составила примерно 12%. - Ред.). А курс доллара Центробанк не выпустит за пределы 85 - 90 рублей.

В 2023 году вряд ли стоит ожидать внеочередных индексаций пенсий и соцвыплат, как было в июне 2022-го.

Думаю, это может произойти в 2024 году либо к концу 2023-го.

3. Каких позитивных событий ожидать в ближайшие месяцы?

Александр Сафонов:

- Надеюсь, что стабилизируется рынок труда, это одно из условий экономического роста. Для привлечения работников в экономику придется повышать зарплату. Это можно будет сделать в том числе за счет сокращения сверхвысоких зарплат топ-менеджеров. В результате снизится дисбаланс, когда одни получают значительно ниже среднестатистической зарплаты, а другие - значительно выше. Топ-менеджеры все равно будут получать много, но не так много, как привыкли.

Денис Ракша:

- Надеюсь, что в этом году закончится специальная военная операция. Украина не в состоянии долго переживать ситуацию с полностью разрушенной экономикой, а западные страны не готовы бесконечно финансировать ее в больших объемах. Скорее всего, все закончится мирными переговорами. Это откроет нашей экономике возможности для более активной работы с зарубежными странами. Ожидаю возвращения россиян, уехавших в прошлом году в другие страны. Для экономики это очень важно, поскольку это не просто рабочие руки, а квалифицированные рабочие руки.

4. Для каких профессий год станет удачным?

Александр Сафонов:

- Востребованными будут представители индустриальных профессий. В 2023 году увеличится гособоронзаказ, будет рост и в других отраслях - значит, потребуются дополнительные работники. В первую очередь это инженеры и квалифицированные рабочие. Помимо индустриальных будут востребованы работники здравоохранения и образования, домашний персонал (няни, сиделки, помощницы по хозяйству), а также курьеры.

А вот для кого наступивший год не сулит особой радости - это для специалистов в области туризма и отдыха. Люди будут экономить на отдыхе.

Денис Ракша:

- Будут востребованы инженеры и высококвалифицированные рабочие. Нам придется развивать, а иногда и создавать заново целые отрасли. Это, в частности, автомобилестроение, а внутри него - двигателестроение, создание автомобильной электроники.

5. Во что посоветуете вкладывать рубли?

Георгий Остапкович:

- Если вы не профессиональный инвестор, то лучше на фондовый рынок не ходить, а заниматься обычными банковскими вкладами. Можно попробовать до 10% сбережений направить в золото.

Александр Сафонов:

- В себя! В свои знания, умения и квалификацию, это даст возможность чувствовать себя уверенно на рынке труда.

СКАЗАНО!

«Российская экономика - это открытие года!»

Денис РАКША:

- Наша экономика продемонстрировала в 2022 году устойчивость и высокий запас прочности, а мы даже не подозревали о таком ее свойстве. Привыкли считать, что она очень зависит от мировой экономики. Но оказалась, что это мировой экономике гораздо труднее обойтись без России, нежели наоборот. Да, не всегда все гладко, у нас встали автомобильные заводы, которые также были ориентированы на внутренний рынок, но это не привело к катастрофе. Частично мы восполнили дефицит за счет китайского автопрома, частично - за счет собственных «Лад» и «Газелей».

Первые признаки устойчивости можно было увидеть еще во время ковида, но никто тогда этого толком не оценил. Для меня российская экономика стала «Открытием года».

Экономика: НЭП