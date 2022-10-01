Русские в Африке: Петр I не доплыл, а Николай II рукой махнул

Оказывается, Петр I мечтал и о далеких африканских странах. Фото: Н. Ф. Добровольский, «Здесь будет город заложен», 1880 г.

«КП» собрала самые любопытные факты и попросила дать комментарии известного историка, создателя популярного телеграм-канала «Толкователь» Павла Пряникова.

Почему, когда Европа начала активно «пилить» Черный континент, Россия не приняла участия в разделе

1. Неудача первого императора

Оказывается, Петр I мечтал и о далеких африканских странах.

Первый русский поход в Африку планировался в 1720-х. Опытный морской офицер Даниэль Вильстер предложил Петру I идти на Мадагаскар - остров корсаров, с которыми можно было бы заключить договор в интересах России. Чтобы сделать его перевалочным пунктом на пути в Индию. Царь выделил 3 тысячи рублей золотом. Снарядили 32-пушечные фрегаты «Амстердам-Галей» и «Декронделивде». В двух командах было почти 400 человек. Отплыли 21 декабря 1723 года. Но, не дойдя до проливов в районе Дании, попали в сильнейший шторм. Один корабль получил пробоину, другой потерял остойчивость, еле-еле вернулись домой. К великому разочарованию императора - тот африканскую тему закрыл.

Русские экспедиции на Черный континент. Фото: Wikimedia Commons

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА:

- Снаряжены корабли были плохо, подготовка спешная, средств недостаточно. Но тогда было общее европейское поветрие - все страны устремлялись в поисках колоний. Даже Лифляндия и Дания, не говоря о Швеции, пытались в Карибском море что-то завоевать. Петр Великий поддался этому ажиотажу «колонизации». Исходя из понимания того, что империя должна иметь заморские территории. Достигни он Мадагаскара - это стало бы символом не экономического, а скорее политического могущества. Что и мы наравне с Англией и Голландией имеем колонии за тремя морями.

2. Юнкер - разведчик?

Василий Юнкер. Фото: Wikimedia Commons

Во второй половине XIX века на Черный континент потянулись исследователи и авантюристы. В 1870-е в Африке появляется подданный Российской империи Василий Юнкер - он представляется географом и врачом, участвует в экспедиции в междуречье Нила и Конго. А спустя несколько лет его фигура всплывает в окружении Эмин-паши, немецкого еврея, принявшего ислам, - управителя суданской провинции Экватория. Во время восстания в 1885-м войска этого губернатора попадают в изоляцию, и связь с внешним миром осуществляет… русский ученый и доктор Юнкер. Фактически выполнявший тогда роль связного и разведчика. Эмин-паша и его силы благодаря усилиям подданного Александра III, а также подоспевшего британского отряда оказались разблокированы.

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА:

- Это, наверное, героическая, но все-таки частная история. Никаких дивидендов Российской империи героизм доктора Юнкера в интересах руководителя из другой страны не принес. А вклад в науку - да, пожалуй, он же был участником экспедиций Русского географического общества (впрочем, золотой медалью за африканские изыскания его наградили британцы. - Ред.).

3.«Новая Москва» в Джибути

Николай Ашинов. Фото: Wikimedia Commons

В 1880-е в Африку дважды проникал саратовский искатель приключений, казак и лингвист Николай Ашинов. В 1885-м через итальянскую колонию Массау на эритрейском побережье Красного моря он пробирается в Абиссинию (Эфиопию). Там, выдав себя за атамана и посланца империи, встречается с негусом (императором) Йоанносом IV и деятелями церкви (Абиссиния - христианская страна).

Вернувшись в Петербург, Ашинов не только издает абиссино-русский словарь, но и добивается снаряжения экспедиции в Африку.

Абиссинский император Йоаннос IV. Фото: Wikimedia Commons

Без господдержки, но с деньгами меценатов и полутора сотней казаков в 1889-м он прибывает в заброшенный египтянами форт Сагалло. Это побережье Французского Сомали (сейчас Джибути). «Атаман» Ашинов основывает в форте «русскую колонию» и дает ей имя «Новая Москва»!

Но продержался он там менее года.

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА:

- Ашинов как человек авантюрного склада занял опустевший форт, невзирая на то, что неподалеку стоял французский форт Обок, и занятую русскими территорию формально контролировали именно французы. Париж, получив информацию о «русских колонистах», отправил запрос в Петербург. В российской столице от казаков на Африканском роге открестились. В итоге на берег Красного моря ушло донесение, у Сагалло встали французские корабли и дали залп. Погибло несколько казаков. Остальные сдались - и были высланы на родину.

4. Поручик-посланец

Виктор Машков. Фото: Wikimedia Commons

В год неудачного рейда Ашинова в Аддис-Абебу, в столицу Эфиопии, вторично добрался поручик Виктор Машков (он бывал здесь годом ранее и составил доклад для военного министра Ванновского). В 1889-м офицер был в Африке как журналист «Нового времени». Но этот «репортер» имел встречи с новым императором Менеликом II. Тот передал Александру III подарки и письмо. Русский офицер успешно доставил их в Санкт-Петербург и передал царю. Российский император был тронут. И в свою вторую миссию в Африку Машков отправился не только с ответным письмом от русского императора правителю Абиссинии, но и с партией оружия, в которой было около трех с половиной сотен винтовок и боеприпасов. Именно Виктор Машков установил первые официальные отношения России с одной из двух независимых тогда африканских стран.

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА:

- Машков внес большой вклад в установление личных контактов между двумя императорами на разных континентах - пусть и опосредованно, он добился высокого уровня доверия к русским у абиссинцев, но ведь поручик официально не имел дипломатического статуса и посольство в Аддис-Абебе основать не мог. К тому же Александр III в отличие от Александра II и Николая II был весьма и весьма осторожен во внешней политике в плане экспансии, предпочитал действовать на суше в Евразии.

5. Миссия Леонтьева

Николай Леонтьев с абиссинским воином. Фото: Wikimedia Commons

Поручик лейб-гвардии Уланского полка Николай Леонтьев - действительный член Русского географического общества. Весной 1895-го его экспедиция, считавшаяся научной, достигла Энтото - тогдашней резиденции абиссинского императора Менелика II. Леонтьев привез предложение от Николая II по установлению дипотношений и помощи в создании армии. Он же с большой группой военных советников и крупным медицинским отрядом, в который входило более 60 докторов и фельдшеров, помогал африканцам в самые трудные периоды итало-абиссинской войны. А также обеспечил доставку из России крупной партии оружия.

Император Менелик II на обложке французского журнала 1898 года. Фото: Wikimedia Commons

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА:

- Леонтьеву Николай II дал карт-бланш на действия в Абиссинии в 1890-е.

Но ему не удалось привлечь ни деньги, ни торгово-промышленный интерес русских капиталистов.

6. Прощай, Африка!

Николай II на борту своей яхты «Штандарт». Фото: Wikimedia Commons

После успеха в войне с Италией, когда Абиссиния с помощью России отстояла свою независимость, уже в наступившем ХХ веке наши тесные связи с этой страной, увы, стали слабеть. Несмотря на прекрасные отношения с русскими советниками (часть из которых осталась в Африке), отношения Менелика II с Николаем II несколько охладели. В частности, Санкт-Петербург отказал Аддис-Абебе в передаче ей нескольких канонерок. И вообще поставки оружия прекратились. При этом у трона императора Эфиопии становилось все меньше русских советников и все больше французских. Наконец, когда в 1908 году Российская империя прекратила финансирование своей дипломатической миссии в Абиссинии, то ее покинули не только наши дипломаты, но и практически все военные и медицинские специалисты за исключением нескольких человек, оставшихся на службе императора этой гордой, дружелюбной и гостеприимной страны.

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА:

- Россия не добивалась протектората над Абиссинией. В отличие от Германии, которая и в Африке шла по милитаристскому пути, России нужна была дружественная страна на Черном континенте, и мы ее получили. Но развивать там добычу ископаемых или вывозить кофе в промышленных масштабах мы не могли - не было достаточно сильного торгового флота и специалистов, к тому же подкосили поражение в Русско-японской войне и революция.