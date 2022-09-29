Грязное белье снова обнажилось: семью Федосеевой-Шукшиной сотряс новый скандал

Зарубежные апартаменты Лидия Николаевна переписала на дочь Машу по ее просьбе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Квартирный вопрос вновь обострил отношения в семье потомков Василия Шукшина. Дочки писателя, старшая Мария Шукшина и младшая Ольга, между собой не ладят и не общаются. Так же, как и их дети. А вдова писателя Лидия Федосеева-Шукшина вынуждена занимать то одну, то другую сторону, ведь она любит всех своих детей и внуков. Недавно с большими сложностями и доплатой вдове писателя Лидии Федосеевой-Шукшиной удалось вернуть подаренную внучке Ане квартиру в Финляндии. А теперь в семье узнали, что по-тихому, не сказав об этом младшей дочери, Лидия Николаевна переписала свою квартиру в Болгарии на старшую, Марию Шукшину. Из-за этого назревает новый конфликт, который вот-вот выльется в публичное пространство.

Страдания по недвижимости

Напомним, несколько лет назад Лидия Федосеева-Шукшина подарила внучке Ане (дочке Марии Шукшиной) свою квартиру в Питере, а также личные апартаменты в Финляндии. Анна, не поставив бабушку в известность, продала ее питерскую недвижимость вместе с личными вещами Василия Шукшина. Вдова писателя судилась с внучкой, но суд проиграла. После этого потребовала от Ани вернуть ей обратно финскую недвижимость. Это было сделано недавно не без сложностей, нервотрепки. И все же внучка отдала бабушке финскую недвижимость, при этом Лидия Николаевна выплатила Анне некоторую сумму денег.

Со столичной мемориальной квартирой Шукшина на улице Бочкова, с гранитной памятной доской на фасаде дома, тоже были проблемы. После смерти Василия Макаровича эти жилые метры вместе с его личным архивом досталась вдове писателя, а она разделила их в равных долях между дочками Марией и Ольгой. Старшая переоформила свою долю на дочь, внучку писателя Анну. Та год назад объявила на ток-шоу, что продала свою долю в квартире Шукшина другу за 5 млн рублей. Поскольку в этой квартире проживает Лидия Николаевна, она была в ужасе, когда возникла реальная перспектива, что новые владельцы - чужие люди - въедут и нарушает ее покой, а то и вовсе попросят, поскольку она не собственник. Ее адвокат быстро вступила в дело и смогла в досудебном порядке аннулировать сделку - по закону, перед тем как продавать свою долю постороннему человеку, Анна должна была официально предложить выкупить ее Ольге Шукшиной, у которой преимущественные права как у совладелицы квартиры. Но Анна этого не сделала. И на этом основании сделку оспорили - закончилось хорошо.

А этим летом вдруг возникли новые «квартирные треволнения». На этот раз по поводу недвижимости 83-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии.

«Обстановка нестабильная»

Лидия Николаевна регулярно летала в Болгарию на море. Благо не надо тратиться на гостиницы, есть где остановиться - в собственной квартире. Собиралась она поехать и этим летом на отдых. Но старшая дочь Мария стала ее отговаривать, мол, сейчас там нестабильная обстановка из-за спецоперации на Украине, к русским относятся неважно. Когда же народная артистка позвонила соседям по квартире, те заверили, что обычные люди нормально относятся к русским, а подобные разговоры скорее следствие нагнетания тревожной обстановки. Мария Шукшина продолжала настаивать, что нынешняя ситуация диктует свои правила ,и от недвижимости в Болгарии правильнее избавиться. Родственникам донесли сведущие люди, что Мария уже общалась с риелторами, чтобы продать болгарскую квартиру. Издалека начала настраивать мать, подводить ее к этой мысли. Лидия Николаевна проявила характер, мол, нет, она против продажи. Попутно у младшей дочки Ольги Шукшиной возник справедливый вопрос: как ее сестра Мария Шукшина может продать квартиру без разрешения владелицы, то есть матери? И выяснилось, что некоторое время назад вдова Шукшина по просьбе Марии сама отписала ей болгарскую квартиру - подарила. Дочь попросила - мать выполнила, без задней мысли. Ольга Шукшина предпочитает ничего не просить у матери, хотя сама многое для нее делает: готовит, ухаживает. Живут они вместе в мемориальной квартире на Бочкова.

Соседка по болгарской недвижимости актрисы, риелтор, рассказала, что Мария обсуждала с ней план продать жилье. Однако адвокат Лидии Николаевны Юлия Вербицкая предупредила, дескать, надо вернуть болгарскую квартиру. Одной квартиры Лидия Николаевна уже лишилась - внучка продала, значит, надо позаботиться об оставшихся. Адвокат актрисы считает, что нечто подобное может произойти с болгарским имуществом. Как нам рассказали, Лидия Николаевна отправила голосовое сообщение дочке Марии, чтобы та срочно отписала ей эту недвижимость обратно. Теперь у звезды «Калины красной» появился профессиональный модератор. Такая практика общения между родственниками, у которых возникают спорные моменты, давно принята в Европе. Модератор Федосеевой-Шукшиной отправляет просьбы и требования доверительницы на гербовой бумаге. И эти документы имеют юридическую силу в суде. Рассказывают, что Мария Шукшина, пока мать писала ей СМС или отправляла голосовые сообщения, тянула с ответом. Но, получив ультиматум от модератора на гербовой бумаге, сразу же ответила. Заверила, что если мама так желает, она ей обратно отпишет квартиру. Пока на этом обещании остановились. Возможно, все решится полюбовно. Хотя окружение Лидии Николаевны встревожено не на пустом месте, ведь неприятные инциденты с жильем уже случались…

А В ЭТО ВРЕМЯ

На уборку могилы отца младшая сестра просит разрешения у старшей

Младшая дочь писателя Ольга уже много лет приводит в порядок могилу отца. Фото: Личный архив

Актриса говорит, что склоки между родными доставляют ей переживания. А помимо квартирных треволнений, есть и другие. В июле исполнилось 93 года со дня рождения Василия Макаровича Шукшина. Сестры Мария и Ольга Шукшины, дочери Василия Макаровича, чуть было не поскандалили из-за могилы актера. И было из-за чего. Почитатели Шукшина стали писать в сетях, что его могила на Новодевичьем кладбище имеет неопрятный вид и заросла травой. Младшая дочь Василия Макаровича Ольга ранее регулярно убиралась на могиле отца. Но с прошлого года в этом благом деле ей стали чинить препятствия. Только она начинает убираться, как к ней подходит сотрудник кладбища и спрашивает о разрешении на уборку. Ольга сперва не могла взять в толк: какое еще разрешение? Оказывается, его должен давать тот, кто является ответственным за могилу. На каждое захоронение выдается документ, и тот, кто его получил, становится ответственным. Без его разрешения ничего с могилой, даже просто убрать мусор, прополоть траву, делать нельзя. В данном случае паспортом на могилу долгое время владела вдова покойного - Лидия Федосеева-Шукшина. Ольга и не знала о том, что ее мама передала право быть ответственным за захоронение и паспорт на могилу старшей дочери Марии Шукшиной. Сама Лидия Николаевна признается, что и не помнит, когда и зачем это сделала.

Как пояснила адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая, по закону ответственный за захоронение должен прийти лично к администрации кладбища и написать заявление, что он разрешает остальным родственникам ухаживать за могилой. Со слов Ольги, Мария Шукшина каждый раз ссылается на занятость, поэтому ни сестра, ни мать не могли добиться от нее письменного разрешения ухаживать за могилой. Лидию Николаевну уже собирались пригласить на ток-шоу, чтобы обсудить внешний вид могилы писателя. К счастью, Мария Шукшина к очередной дате отца все-таки привела его могилу в порядок.