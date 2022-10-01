«Сказал им раздеться – разделись»: Как Брежнева, Грановская и Седокова соглашались на ужины с миллиардерами

Весной прошел слух, что после 20 лет существования легендарное трио «ВИА Гра», пережившее за эти годы не одну смену состава, окончательно распалось. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Весной прошел слух, что после 20 лет существования легендарное трио «ВИА Гра», пережившее за эти годы не одну смену состава, окончательно распалось. Однако представитель Константина Меладзе заверил репортеров, что группа будет продолжать работать.

- Никто никого не ликвидирует. У нас была запланирована реорганизация юридических лиц, это всего лишь закрытие старого юридического лица под названием ООО «Группа ВИА Гра». Группа функционировала, функционирует и будет функционировать. Новое юридическое лицо уже создано. У нас все чисто, официально, мы всегда так работали и работаем, - объяснила пресс-служба Константина Меладзе.

«Сказал им раздеться - разделись»

Впрочем, промоутеры восприняли это заявление скептически. Дескать, коллектив уже давно не приглашают на корпоративы, да и кассовые концерты группы не пользуются успехом.

После многолетнего романа Вера Брежнева вышла замуж за продюсера группы Константина Меладзе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Во времена золотого состава группы, когда там пели Надя Грановская, Аня Седокова и Вера Брежнева, частное выступление «ВИА Гры» стоило от 25 тысяч евро, - вспоминает промоутер Сергей Лавров. - Это были времена шальных денег и корпоративов. И королевами корпоративов были девочки из группы «ВИА Гра». Миллиардеры готовы были платить любые деньги, чтобы на их яхтах пели эти красотки. Да не то чтобы пели, а как в том анекдоте: «ты просто ходи». Я слышал от знакомых, что некоторые девочки соглашались и на закрытые ужины с миллиардерами. Такие переговоры якобы вел их продюсер. Как говорится, встреча тет-а-тет. У меня были знакомые, которые мне говорили: «Было дело, мне повезло». Но при этом сами солистки зарабатывали копейки, все миллионы забирал продюсер. При всем этом артистки были очень скромными. Летали экономом, жили в недорогих отелях. Продюсер Костя Меладзе был эдаким Карабасом-Барабасом: набрал девочек из бедных украинских семей, одел-обул, а они его слушались беспрекословно. Сказал им, как одеться - они подчинились. Сказал им раздеться - разделись. Огромные деньги вкладывались в их клипы, таким образом создавался богемный образ эдаких богинь. Хотя в жизни, вне сцены Грановская, Брежнева и Седокова выглядели как серые мышки. Я их иногда даже не узнавал, когда видел без грима.

По словам Сергея Лаврова, времена бешеной популярности «ВИА Гры» остались в прошлом.

Анна Седокова сейчас живет в США, куда она уехала с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Фото: СОЦСЕТИ

- Работы у группы практически нет. Я слышал, что «ВИА Гра» сейчас пела на сборном концерте в Беларуси. Их кассовый концерт теперь стоит 250 тысяч рублей. За корпоратив просят миллион рублей, но, когда говоришь, мол, дорого, новых солисток никто не знает, соглашаются спеть и за 500 тысяч рублей. Но даже за такие деньги их мало кто готов слушать. Времена таких групп прошли, сейчас больше хотят видеть старую гвардию звезд - Леонтьева, Валерию. И конечно, украинской группе сейчас сложно зарабатывать в России, хотя они очень этого хотят.

Грановская ударилась в политику

В жизни, вне сцены Грановская, Брежнева и Седокова выглядели как серые мышки. Фото: Persona Stars

Новый состав группы мало кто знает в лицо, а вот как поживают бывшие «виагрянки», блогеры периодически интересуются. Так, недавно пользователей соцсетей удивила 40-летняя Надежда Грановская. Главная звезда «ВИА Гры» ударилась в политику, поддержала Зеленского. А еще перестала за собой следить: стала размещать в своем блоге фото без макияжа и укладки. Уставшее лицо, потухшие глаза, морщины - некогда роковую красотку не узнать. А потом Грановская опубликовала и свое фото в полный рост, где было заметно, что секс-символ 2000-х прибавила в весе.

Сексапильная Надежда Грановская перестала следить за собой.

А вот 44-летняя Татьяна Найник, которая в свое время заменила в группе ушедшую в декрет Грановскую, выглядит, как и в молодые годы. Хотя после ухода из группы Татьяна впала в депрессию и даже лечилась в больнице. Вернуться к жизни ей помог брак с сыном актрисы Маргариты Тереховой Александром. В 2015 году у них родилась дочь Вера. Сейчас Татьяна практически не выступает как певица. Снимается в малоизвестных сериалах и ухаживает за своей знаменитой свекровью Маргаритой Тереховой, которая уже не первый год живет затворницей из-за болезни Альцгеймера.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Уехавшая в Италию Брежнева продолжает получать деньги из России

Третья звезда группы - 40-летняя блондинка Вера Брежнева, высказавшаяся против спецоперации России на Украине, продолжает зарабатывать деньги на нашей территории. За корпоративы просит от 20 тысяч евро, но заказов пока нет. Видимо, из-за политической полемики Брежневой. Но это не мешает певице до сих пор реализовывать в России свой косметический бренд «Вера». Косметика там не из дешевых - от тысячи рублей за одно средство.