Прожил жизнь под чужим именем и стал маршалом: История самого загадочного советского военачальника

Февраль 1945-го. Худяков на конференции в Ялте. Он в прямом смысле близок к вождю - стоит за спиной у Сталина. Фото: Wikimedia Commons

Эта история похожа на плод больного воображения. Был такой маршал по имени Сергей Александрович Худяков. В Москве на Ленинском проспекте, 13, есть мемориальная доска, на которой написано, что маршал авиации жил здесь с 1942 по 1945 год.

И вдруг оказывается, что никакого Сергея Александровича Худякова не было! Вернее, человек с этим именем, командир конного отряда разведки, погиб в годы Гражданской войны. После его смерти документами Худякова завладел простой армянский парень Арменак Ханферянц с четырьмя классами сельской школы и всю жизнь прожил под чужими именем. Но не просто прожил, а сделал это головокружительно! Избавился от акцента, получил образование. Уверил всех знакомых Худякова, что он и есть Худяков. Да и сам в это поверил...

Все это можно было бы считать бабкиными сказками, но насчет Худякова есть многочисленные работы историков, а недавно вышло документальное расследование режиссеров Олега Массарыгина и Ваги Варданяна «Две судьбы маршала Худякова». Правда, создатели фильма сразу признались: чем больше историки пытаются разобраться в странном деле, тем больше возникает вопросов.

Армянский мальчик

Итак, перед нами Сергей Худяков, он же Арменак Ханферянц, маршал. Личность удивительная!

Арменак родился 7 января 1902 года в Нагорном Карабахе, в армянской деревне Мец Таглар Шушинского уезда. (Примечательно, что в 1975 году здесь основали музей маршала Худякова, к сожалению, ныне уничтоженный в ходе 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией.)

Повзрослев, Арменак отправился из деревни в бурно росший на нефтяных дрожжах город Баку, стал большевиком. После революции в Баку установили советскую власть - Бакинскую коммуну, но вскоре на город двинулась турецкая армия. Коммунарам устроили кровавую баню... Ханферянц пароходом добрался до Астрахани, примкнул к большевикам и вступил в отряд, командиром которого был настоящий Сергей Худяков.

- У армянских фанатов Ханферянца есть теория, будто Сергей Худяков и Ханферянц были друзьями и чуть ли не назваными братьями. Мол, Ханферянц в знак памяти о погибшем товарище стал Худяковым, чтобы прожить жизнь за друга. Но я в это не верю, - говорит писатель Амирам Григоров. - Скорее всего, Арменак просто взял документы Худякова.

Сергей Александрович Худяков. Фото: Wikimedia Commons

Зачем - вопрос. Возможно, армянскому парню казалось, что национальность «русский» открывает больше возможностей, а может быть, он очень хотел что-то утаить.

«Либо Арменак, несмотря на молодость, имел уголовное прошлое, либо хотел скрыть что-то случившееся во время событий в Баку», - предполагает историк Борис Соколов.

Став Худяковым, Арменак больше не появлялся у себя на родине в Карабахе. Не видел мать, братьев, родных. А вот родственников Худякова как-то оповестил и, очевидно, смог заручиться их молчанием. Во всяком случае, те никогда не пытались его разоблачить.

«Отец» десанта

- Карабахские армяне внешне отличаются от жителей Армении: у них редко встретишь глаза с поволокой, мощные носы, - говорит Григоров. - Они более «европейские» на вид. Так что будущий маршал Ханферянц своим обликом в глаза не бросался. К тому же, согласно документам, у Худякова была мать восточных кровей. Поди разберись... Еще до войны Ханферянц женился (его жена была уверена, что ее муж - Сергей Худяков), усыновил ребенка жены от первого брака. У них родилось двое своих сыновей - Витя и Сережа. Старшему Вите было всего 14, когда отец зачем-то взял его с собой на войну. В итоге мальчик погиб во время бомбардировки аэродрома. Паренька с почестями похоронили на Новодевичьем.

А его отец сделал головокружительную карьеру. Отличившись в Московской и Курской битвах, он всего за три года прошел путь от полковника до маршала авиации. Таким взлетом не мог похвастаться даже молодой генерал Василий Сталин!

Ханферянц буквально болел авиацией.

- По сути, он стал основателем воздушно-десантных операций Красной армии, - рассказывает Григоров. - Но из-за того что был репрессирован, основателями объявили других...

Подарок от Рузвельта

Историки считают, что закат карьеры маршала начался на конференции в Ялте. В феврале 1945-го Худяков в качестве советника Сталина участвовал в работе Большой тройки. Как и в Тегеране, он отвечал за доставку всей делегации и справился с задачей блестяще. По легенде, маршала погубило внимание американского президента. Якобы Рузвельт не только говорил с Худяковым на английском, но даже подарил ему самолет. Мол, подозрительный Сталин решил, что маршал намеревается махнуть через океан...

Так или иначе, но сразу после конференции Худякова понизили - сняли с поста заместителя главкома ВВС и назначили командовать 12 й воздушной армией Забайкальского фронта.

Война приближалась к концу, и тем удивительнее, что и на новом поприще Худяков успел проявить себя. Еще в 1932 году японцы создали на границе с СССР марионеточное государство Маньчжоу-го. Планировали, что оно вступит в полноценную войну против Союза. Но этого так и не произошло. И в августе 1945 года Пу И, император страны-марионетки, захватив все свои богатства, готовился лететь в Японию - по одной из версий, хотел сдаться американцам. Император уже сидел на чемоданах в Мукдене, когда сюда высадился советский десант. Наши бойцы арестовали правителя и вдобавок конфисковали золотой запас Маньчжурии.

Правителя марионеточного государства Маньчжоу-го по имени Пу И (в очках) арестовали советские десантники. Фото: Wikimedia Commons

Далее Пу И стал ценным военным пленником и свидетелем против Японии в Токийском процессе. Но казавшаяся блестящей «золотая» операция закончилась провалом.

- Самолет с Пу И благополучно приземлится в Чите, а вот второй самолет, с золотым запасом Маньчжоу-го, разбился где-то в Бурятии. И у высшего руководства возникли подозрения, что сокровища присвоил Худяков, - объясняет Григоров.

Маршал не ждал беды. Его самолет, следующий в Москву, сделал промежуточную посадку в Чите. Здесь Худякова неожиданно арестовали и запихнули в спецвагон...

Секретная тюрьма

В декабре 1945-го Худяков окажется в секретной Сухановской тюрьме, которую называют еще «кабинетом Берии».

Немедленно последовало и выдворение семьи маршала из квартиры на Ленинском проспекте (тогда Большая Калужская). Его жену с двумя детьми поселили в коммуналке.

Обвинений в присвоении сокровищ никто не предъявлял. По крайней мере в рассекреченной части архива таких бумаг нет. Вроде бы маршала взяли по авиаделу, ход которому дал Василий Сталин, пожаловавшийся на дурное качество отечественных самолетов. Вместе с Худяковым арестовали еще нескольких высокопоставленных авиаторов. Но историки предполагают, что следствие куда больше интересовала судьба трофейного имущества.

Худякова мурыжили в тюрьме долго, но безрезультатно. И узнику даже удалось доказать свою невиновность! Пошли слухи, что его выпускают. Как вспоминает младший сын Сергей, мать возили присматривать новую квартиру взамен отнятой старой.

Однако в 1947 году все круто меняется. Следователи узнают, что никакого Сергея Худякова не существует, а вместо него в тюрьме томится исчезнувший в 1918 году большевик Арменак Ханферянц. Из Нагорного Карабаха срочно вызывают дядю Арменака, единственного оставшегося в живых родственника, который, к собственному удивлению, опознает в Сергее своего племянника...

Теперь маршалу предъявляют новое обвинение - в шпионаже в пользу британцев.

А 13 января 1951 года черный воронок приехал за его семьей. В деревне под Красноярском родные маршала провели более двух лет.

ЧТО В Итоге

Тайну унес в могилу

Сегодня историки сходятся во мнении, что, скорее всего, истинное имя Худякова установило не следствие.

- Ни одна контрразведка мира не вычислила бы, что Худяков - не Худяков, - считает историк Борис Соколов. - Значит, признался он сам.

Ради чего опальный маршал выдал тайну, хранимую им больше 30 лет, загадка.

В 1954 году Сергея Худякова реабилитировали. За год до этого (по другим источникам - только в 60-х) в Забайкалье охотники наткнулись на обломки второго самолета. Но ничего ценного в нем не нашли. Разграбили? Или борт вылетел без золота? Неизвестно.

В 1950 году 48-летнего Худякова расстреляли и похоронили в общей могиле на Донском кладбище. В семье маршала до сих пор уверены, что Худякова убил во время допросов лично Берия, узнав в Арменаке свидетеля темных бакинских делишек…