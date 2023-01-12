И шок, и смех: Пять современных художников, чьи работы стоят миллионы, а выглядят ужасно

Сыгравший агента 007 Пирс Броснан оценивает свои работы скромно - от 1 до 5 тысяч долларов. Фото: СОЦСЕТИ

«Скажите, Киса, как художник художнику: вы рисовать-то умеете?!» - вопрошал Остап Бендер. Вот и многие из нас, глядя на «шедевры» любителей, открывших в себе живописный дар, задаются этим же вопросом. С одной стороны, не хочется прослыть неучем, а с другой - обмануться, приняв фальшивку за искусство. KP.RU вспомнила топ-5 творцов, чьи работы вызывают у специалистов только смех, но при этом продаются за огромные деньги или выставляются в музеях.

Джеймс Бонд и Рэмбо тоже рисуют

Голливудский актер Пирс Броснан в детстве учился в художественной школе и даже работал иллюстратором. Его работы довольно специфичные - аляповатые и наивные. Как оправдывается сам Броснан, идеалами для него служат шедевры Кандинского, Матисса и Пикассо. Его работы покупаются весьма неплохо, ценник на них - от одной до пяти тысяч долларов (65 - 320 тысяч рублей). А на аукционе в 2018 году портрет Боба Дилана, выполненный актером, был продан за 1,2 млн долларов (77 млн рублей).

Коллегой Броснана по мольберту стал Сильвестр Сталлоне. Его работы выставлялись в Швейцарии, России, Германии, США. Цены варьируются от 1,5 до 3,5 тысячи долларов (100 - 200 тысяч рублей).

Охотник за скандалами

Сын президента США Хантер Байден просит по полмиллиона долларов за картину.

Скандальный сын американского президента Хантер Байден оказался богат на таланты. На днях в картинной галерее в Нью-Йорке открылась выставка его работ. Любой желающий может приобрести одну из них - абстрактные цветы на желто-золотом фоне - за 225 тысяч долларов (14,5 млн рублей), по цене небольшого домика где-нибудь в Канзасе. Владельцы галереи сообщили, что у картины Хантера уже есть два потенциальных покупателя, которые пожелали остаться инкогнито.

Как отмечает галерист Жорж Бержес, по сравнению с прошлогодним дебютом в нынешних творениях Байдена-младшего заметен прогресс. В прошлом году за картины Хантера отдавали от 75 до 500 тысяч долларов.

Видимо, чтобы смягчить образ наркомана и развратника, американская пресса со слов галеристов рассказывает о тонкой душевной организации Хантера Байдена. О том, что открывшийся вернисаж - не что иное, как самоанализ и рефлексия художника, который оказался в центре расследования его деятельности на Украине.

- Большую часть своей жизни он стремился к тому, чтобы стать художником! - говорит Бержес о Хантере.

Ночные вандалы

Этими каляками-маляками художницы Морин и Стефани Кяги расписали футбольный клуб в Швейцарии. Фото: Marc DAHINDEN/Landbote

Художника обидеть может всякий. Творение художников-абстракционистов для футбольного клуба «Тёссфельд» из швейцарского города Винтертур вызвало и шок, и смех одновременно.

А все началось безобидно: городские власти выделили 28 тысяч франков (1,8 млн рублей) на оформление клубного зала местного футбольного клуба. За дело взялись две сестры-художницы Морин и Стефани Кяги, несколько лет выставлявшие свои работы на выставках в Германии. Их проект понравился больше всего. Однако результат оказался далек от восхищения. Первыми его подвергли критике представители городского совета, следом подключились в соцсетях местные жители. «Я сначала подумал, что это дело рук ночных вандалов», - заметил один из пользователей.

В сети девушек подняли на смех. В свое оправдание художницы заявили, что изначально показывали свой проект дизайна многим молодым людям и тем он пришелся по вкусу. А работая над оформлением зала, сестры пытались провести параллели между футболом и искусством. Отсюда синие хаотичные линии, словно футболисты, бегающие по полю, бутсы, мячи...

Какова дальнейшая судьба футбольного абстракционизма, остается загадкой. Не исключено, что местные власти превратят его в новый туристический объект.

Домашний арест

Евгения Васильева открыла в себе художественный дар во время домашнего ареста.

Бывшая сотрудница Минобороны Евгения Васильева, оказавшись под домашним арестом во время расследования дела «Оборонсервиса», неожиданно открыла в себе художественный талант.

К судебным заседаниям она готовила целые серии полотен, которые можно было бы отнести к наивному искусству. Ее героями становились общественные и политические деятели - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, журналистка Ксения Собчак, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие.

Уголовное дело сделало Васильевой имя, и она заполучила две персональные выставки в Москве, к которым добавилась публикация сборника стихов и даже музыкальный клип. Фигурантка дела «Оборонсервиса» раздухарилась и пыталась подарить свои картины Русскому музею, но там интеллигентно отказались. В прошлом году работы Васильевой экспонировали в Петербургской академии художеств имени Репина, но более 300 сотрудников и студентов потребовали убрать из музея академии «шедевры» Васильевой, назвав их вандализмом.

«Бери деньги и беги»

Вместо картин Йенс Хаанинг прислал музею пустые рамы. Деньги живописец прикарманил и просто исчез.

Современное искусство подчас понять трудно. Как говорилось в кино: «Это туалет не работает или это произведение искусства под названием «Туалет не работает»?» Теперь над этим ломают голову сотрудники Музея современного искусства в датском Ольборге - то ли их обокрали, то ли подарили новую инсталляцию.

Художник Йенс Хаанинг по заказу музея должен был воспроизвести свою раннюю работу, которая демонстрировала годовой доход австрийца и датчанина. Для создания инсталляции автору потребовались деньги, и он обратился к музейщикам, которые предоставили ему 534 тысячи крон (5,4 млн рублей) наличными.

Через некоторое время художник прислал в музей долгожданные работы, но вместо рам с прикрепленными купюрами музейщики получили две пустые. Впрочем, и инсталляция получила новое название - «Бери деньги и беги».

Совесть Хаанинга не мучает.

- Произведение искусства состоит в том, что я взял их деньги, - заявил он журналистам.

Музей творческий замысел не оценил и требует вернуть все до копейки. Но художник куда-то пропал.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Можно и банан приклеить скотчем»

Маурицио Каттелан умудрился продать банан и кусок скотча за 120 тысяч долларов.

- Чтобы произведение стало искусством, нужны личность художника, музейное пространство и хорошие пиарщики, - объясняет Настя Четверикова, культуролог, автор подкаста и книги «Искусство для пацанчиков». - В современном искусстве сейчас важнее не техническое воплощение, а идея, которую заложил творец. Благодаря этой идее любой объект может стать произведением искусства. Каждый, конечно, может приклеить банан к стене скотчем, но только итальянский художник Маурицио Каттелан оказался способен продать его за 120 тысяч долларов. Потому что публике интересна личность художника и посыл его работы.

Цена картины зависит не только от имени художника, но и от того, сколько раз и в каких галереях выставлялась та или иная работа. Сейчас бизнес и искусство близко соседствуют, часто коллекционеры могут продвинуть когда-то никому не известного художника, например, как Чарльз Саатчи - британца Дэмьена Херста. Саатчи дал ему денег и предложил создать нечто грандиозное, а он выставил резервуар, где в раствор формальдегида была помещена выпотрошенная тигровая акула. Картину назвали «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» - это выражало идею страха человека перед собственной смертью и попытки убежать от этих мыслей. Добавляет стоимости и интересная история создания работы.