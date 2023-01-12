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Звезды12 января 2023 3:57

И шок, и смех: Пять современных художников, чьи работы стоят миллионы, а выглядят ужасно

Образчики современного искусства, за которые явно переплатили
Мария БЕРК
Сыгравший агента 007 Пирс Броснан оценивает свои работы скромно - от 1 до 5 тысяч долларов.

Сыгравший агента 007 Пирс Броснан оценивает свои работы скромно - от 1 до 5 тысяч долларов.

Фото: СОЦСЕТИ

«Скажите, Киса, как художник художнику: вы рисовать-то умеете?!» - вопрошал Остап Бендер. Вот и многие из нас, глядя на «шедевры» любителей, открывших в себе живописный дар, задаются этим же вопросом. С одной стороны, не хочется прослыть неучем, а с другой - обмануться, приняв фальшивку за искусство. KP.RU вспомнила топ-5 творцов, чьи работы вызывают у специалистов только смех, но при этом продаются за огромные деньги или выставляются в музеях.

Джеймс Бонд и Рэмбо тоже рисуют

Голливудский актер Пирс Броснан в детстве учился в художественной школе и даже работал иллюстратором. Его работы довольно специфичные - аляповатые и наивные. Как оправдывается сам Броснан, идеалами для него служат шедевры Кандинского, Матисса и Пикассо. Его работы покупаются весьма неплохо, ценник на них - от одной до пяти тысяч долларов (65 - 320 тысяч рублей). А на аукционе в 2018 году портрет Боба Дилана, выполненный актером, был продан за 1,2 млн долларов (77 млн рублей).

Коллегой Броснана по мольберту стал Сильвестр Сталлоне. Его работы выставлялись в Швейцарии, России, Германии, США. Цены варьируются от 1,5 до 3,5 тысячи долларов (100 - 200 тысяч рублей).

Охотник за скандалами

Сын президента США Хантер Байден просит по полмиллиона долларов за картину.

Сын президента США Хантер Байден просит по полмиллиона долларов за картину.

Скандальный сын американского президента Хантер Байден оказался богат на таланты. На днях в картинной галерее в Нью-Йорке открылась выставка его работ. Любой желающий может приобрести одну из них - абстрактные цветы на желто-золотом фоне - за 225 тысяч долларов (14,5 млн рублей), по цене небольшого домика где-нибудь в Канзасе. Владельцы галереи сообщили, что у картины Хантера уже есть два потенциальных покупателя, которые пожелали остаться инкогнито.

Как отмечает галерист Жорж Бержес, по сравнению с прошлогодним дебютом в нынешних творениях Байдена-младшего заметен прогресс. В прошлом году за картины Хантера отдавали от 75 до 500 тысяч долларов.

Видимо, чтобы смягчить образ наркомана и развратника, американская пресса со слов галеристов рассказывает о тонкой душевной организации Хантера Байдена. О том, что открывшийся вернисаж - не что иное, как самоанализ и рефлексия художника, который оказался в центре расследования его деятельности на Украине.

- Большую часть своей жизни он стремился к тому, чтобы стать художником! - говорит Бержес о Хантере.

Ночные вандалы

Этими каляками-маляками художницы Морин и Стефани Кяги расписали футбольный клуб в Швейцарии. Фото: Marc DAHINDEN/Landbote

Этими каляками-маляками художницы Морин и Стефани Кяги расписали футбольный клуб в Швейцарии. Фото: Marc DAHINDEN/Landbote

Художника обидеть может всякий. Творение художников-абстракционистов для футбольного клуба «Тёссфельд» из швейцарского города Винтертур вызвало и шок, и смех одновременно.

А все началось безобидно: городские власти выделили 28 тысяч франков (1,8 млн рублей) на оформление клубного зала местного футбольного клуба. За дело взялись две сестры-художницы Морин и Стефани Кяги, несколько лет выставлявшие свои работы на выставках в Германии. Их проект понравился больше всего. Однако результат оказался далек от восхищения. Первыми его подвергли критике представители городского совета, следом подключились в соцсетях местные жители. «Я сначала подумал, что это дело рук ночных вандалов», - заметил один из пользователей.

В сети девушек подняли на смех. В свое оправдание художницы заявили, что изначально показывали свой проект дизайна многим молодым людям и тем он пришелся по вкусу. А работая над оформлением зала, сестры пытались провести параллели между футболом и искусством. Отсюда синие хаотичные линии, словно футболисты, бегающие по полю, бутсы, мячи...

Какова дальнейшая судьба футбольного абстракционизма, остается загадкой. Не исключено, что местные власти превратят его в новый туристический объект.

Домашний арест

Евгения Васильева открыла в себе художественный дар во время домашнего ареста.

Евгения Васильева открыла в себе художественный дар во время домашнего ареста.

Бывшая сотрудница Минобороны Евгения Васильева, оказавшись под домашним арестом во время расследования дела «Оборонсервиса», неожиданно открыла в себе художественный талант.

К судебным заседаниям она готовила целые серии полотен, которые можно было бы отнести к наивному искусству. Ее героями становились общественные и политические деятели - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, журналистка Ксения Собчак, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие.

Уголовное дело сделало Васильевой имя, и она заполучила две персональные выставки в Москве, к которым добавилась публикация сборника стихов и даже музыкальный клип. Фигурантка дела «Оборонсервиса» раздухарилась и пыталась подарить свои картины Русскому музею, но там интеллигентно отказались. В прошлом году работы Васильевой экспонировали в Петербургской академии художеств имени Репина, но более 300 сотрудников и студентов потребовали убрать из музея академии «шедевры» Васильевой, назвав их вандализмом.

«Бери деньги и беги»

Вместо картин Йенс Хаанинг прислал музею пустые рамы. Деньги живописец прикарманил и просто исчез.

Вместо картин Йенс Хаанинг прислал музею пустые рамы. Деньги живописец прикарманил и просто исчез.

Современное искусство подчас понять трудно. Как говорилось в кино: «Это туалет не работает или это произведение искусства под названием «Туалет не работает»?» Теперь над этим ломают голову сотрудники Музея современного искусства в датском Ольборге - то ли их обокрали, то ли подарили новую инсталляцию.

Художник Йенс Хаанинг по заказу музея должен был воспроизвести свою раннюю работу, которая демонстрировала годовой доход австрийца и датчанина. Для создания инсталляции автору потребовались деньги, и он обратился к музейщикам, которые предоставили ему 534 тысячи крон (5,4 млн рублей) наличными.

Через некоторое время художник прислал в музей долгожданные работы, но вместо рам с прикрепленными купюрами музейщики получили две пустые. Впрочем, и инсталляция получила новое название - «Бери деньги и беги».

Совесть Хаанинга не мучает.

- Произведение искусства состоит в том, что я взял их деньги, - заявил он журналистам.

Музей творческий замысел не оценил и требует вернуть все до копейки. Но художник куда-то пропал.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Можно и банан приклеить скотчем»

Маурицио Каттелан умудрился продать банан и кусок скотча за 120 тысяч долларов.

Маурицио Каттелан умудрился продать банан и кусок скотча за 120 тысяч долларов.

- Чтобы произведение стало искусством, нужны личность художника, музейное пространство и хорошие пиарщики, - объясняет Настя Четверикова, культуролог, автор подкаста и книги «Искусство для пацанчиков». - В современном искусстве сейчас важнее не техническое воплощение, а идея, которую заложил творец. Благодаря этой идее любой объект может стать произведением искусства. Каждый, конечно, может приклеить банан к стене скотчем, но только итальянский художник Маурицио Каттелан оказался способен продать его за 120 тысяч долларов. Потому что публике интересна личность художника и посыл его работы.

Цена картины зависит не только от имени художника, но и от того, сколько раз и в каких галереях выставлялась та или иная работа. Сейчас бизнес и искусство близко соседствуют, часто коллекционеры могут продвинуть когда-то никому не известного художника, например, как Чарльз Саатчи - британца Дэмьена Херста. Саатчи дал ему денег и предложил создать нечто грандиозное, а он выставил резервуар, где в раствор формальдегида была помещена выпотрошенная тигровая акула. Картину назвали «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» - это выражало идею страха человека перед собственной смертью и попытки убежать от этих мыслей. Добавляет стоимости и интересная история создания работы.

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