Эротичные и драматичные: Костюмы фигуристок, вызывавшие скандалы

2014. Наряд «девочки в красном пальто», в котором под музыку из фильма «Список Шиндлера» на Олимпиаде-2014 в Сочи каталась Юлия Липницкая, стал одним из самых запоминающихся. Фото: Nhat V. MEYER/Global Look Press

Сезон фигурного катания в разгаре. В конце декабря в Красноярске прошел чемпионат России, а 21 - 22 января в Москве состоится командный турнир Кубок Первого канала. И болельщики с интересом следят не только за прокатами спортсменов, но и за их костюмами. О тенденциях в моде этого популярнейшего вида спорта мы поговорили с олимпийской чемпионкой в команде Сочи-2014 Екатериной Бобровой (танцевала в паре с Дмитрием Соловьевым). Катя, кстати, уже после окончания спортивной карьеры прошла курсы по стилю, была ведущей программы «Модный приговор» на Первом канале, а сейчас у нее в Москве своя школа фигурного катания.

1948. Американская фигуристка Грэтхен Меррил в мини-юбке произвела фурор на Олимпиаде-1948 в Санкт-Морице. Правда, результат показала неважный… Фото: The Canadian Press/Global Look Press

«Многое бы поменяла»

- Екатерина, вы всегда были очень стильной, красивой фигуристкой.

- Я с вами не согласна.

- Вы просто скромный человек.

- Нет, я просто сейчас пересматриваю наши старые программы и думаю: боже, как я вообще в этом могла выходить кататься! Теперь я бы очень многое поменяла бы в своей карьере - и костюмы, и make-up (сценический макияж), и прическу... Уже молчу о том, что, когда прошла курсы стиля и актерского мастерства, вообще не могу смотреть на свои старые программы.

То стразы, то дырявый свитер

- Мода в фигурном катании постоянно меняется. На заре фигурного катания катались в чем попало, и костюмы были раздельные. Потом постепенно они стали слитными...

- Да, мода менялась: то длинные юбки, то короткие. Если сделать экскурс в историю костюма, есть определенные законодатели моды и в одиночном катании, и в танцах на льду. Но костюмы в танцах на льду всегда отличались и были более сложными. Одиночники и спортивные пары не могут себе такого позволить, ведь в длинной юбке при поддержке может запутаться партнер, да и прыгать четверные с бахромой на одежде сложно и даже опасно.

- Какие тенденции в подборе костюмов вы отмечаете?

- Я слежу за модой во всех видах фигурного катания, и в мужском тоже. И если раньше это были слитные костюмы, комбинезоны, то в какой-то момент перешли на более простое, чуть ли не в магазине покупали рубашку со штанами. Просто к брюкам пришивали какие-то резинки, чтобы рубашка не выбивалась. Сейчас, к примеру, могут купить свитер, где-нибудь дырочки красивые подделать, подкрасить - и это уже будет костюм. Так же и в танцах. У нас преобладала история, как в бальных танцах: куча страз, рисунков, чем ярче, тем лучше. А потом пришли североамериканцы и начали упрощать костюмы. Они выглядели хорошо за счет красоты рисунка, переплетения сшитых материалов, но уже без страз. Тоже интересно смотреть. Если обратить внимание, к примеру, на многократных олимпийских чемпионов, канадскую танцевальную пару Тесса Вертью - Скотт Моир, которые в определенный момент тоже были основоположниками моды, то Тесса чаще надевала костюмы красивые, но достаточно скромные.

1988. Такие откровенные наряды, как у Катарины Витт, у которой был только фрагмент юбки, вскоре запретили. Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

1994. Фото: HORSTMUELLER/Global Look Press

На Олимпиаде-1994 американка Нэнси Керриган вышла на лед в платье от Веры Вонг за 13 тысяч долларов, украшенном 11,5 тысячи страз. Но на те Игры Нэнси могла и не поехать, так как за месяц до их открытия на нее устроила покушение ее соперница Тони Хардинг. Муж Хардинг при выходе с тренировочной арены ударил Керриган дубинкой по колену, и та чудом успела восстановиться к Олимпиаде, где завоевала «серебро». А вот завистница Хардинг там была только восьмой. К слову, таких дорогих нарядов фигуристки больше не надевали… Позже Хардинг была пожизненно отстранена от соревнований по фигурному катанию, а ее муж заплатил крупный штраф.

2010. Фото: Chen XIAOWEI/Global Look Press

Российской танцевальной паре Оксана Домнина - Максим Шабалин перед Олимпиадой-2010 в Ванкувере устроили настоящую травлю в СМИ из-за того, что фигуристы выступали в костюмах австралийских аборигенов. Западные газетчики называли это «воровством культуры» и уверяли, что аборигены обиделись. Менять программу уже не было времени, и наша пара заняла лишь третье место.

Фигура на зависть

- А часто бывает, когда одна фигуристка смотрит на другую и завидует ее платью?

- Не припомню, чтобы я смотрела и думала: жалко, что у меня не такое платье. Но порой просто завидовала фигуре соперницы. У меня были свои изъяны, которые мне не позволяли шить те или иные платья, какие бы мне хотелось. Хотя на другой партнерше это смотрелось прекрасно.

2018. У француженки Габриэлы Пападакис, катавшейся на Олимпиаде-2018 в паре с Гийомом Сизероном, во время выступления оголилась грудь. Оконфузившись, спортсменка упустила «золото».

- А еще говорят: нет ничего хуже, чем появиться на балу в одинаковом с кем-то платье...

- Нет, такого не бывало точно. Ведь каждый шьет наряд под себя, и очень редко они могут как-то совпасть. Тем более программы разные, все подбирают костюмы под свою тематику. Правда, случался бенефис черных платьев, когда буквально все девочки на разминке были в черных нарядах. У меня у самой в один сезон на обе программы были два черных платья.

- На льду черное платье всегда выглядит стильно.

- Ну да.

2017. Екатерине Бобровой, катавшейся в паре с Дмитрием Соловьевым, однажды запретили выходить на лед в слишком откровенном наряде. Фото: YUTAKA/Global Look Press

Голая правда

- Екатерина, моду у фигуристов диктуют и международные правила, которые постоянно меняются. Когда-то были запрещены короткие рукава у женщин. Потом разрешили. Запретили яркие раскрашенные колготки, обтягивающие лосины у мужчин...

- По поводу рукавов - это вы очень далеко копнули. Здесь я боюсь показаться некомпетентной. Но, допустим, если говорить о правилах в танцах на льду (что мне ближе всего), то у нас действительно правила часто менялись. В какой-то момент нам запретили кататься в комбинезонах, но на какой-то сезон разрешили, потому что был определенный ритм-танец. Потом было важно, чтобы у нас юбка была абсолютно целостная, нельзя было, чтобы она начиналась на бедрах и уходила назад юбкой, а спереди был только купальник. Но в определенный момент это правило тоже отменили - из-за тематики танца следующего сезона.

Но есть правило, которое не меняется очень давно: девочке в танцах на льду нельзя оголять больше 50 процентов тела. То есть ты не можешь выйти на лед полуголой. Да, у тебя будет прикрыта грудь, все, что нужно, будет спрятано, но если у тебя полностью открыты плечи, спина, руки, тебе снизят баллы.

2020. Во время показательных выступлений на чемпионате России в 2012 году Елизавета Туктамышева предстала в образе сексапильной стюардессы из клипа Бритни Спирс Toxic. Номер содержал и элементы стриптиза, что понравилось не всем.

- А как этот процент голого тела измерить?

- Визуально. У меня когда-то было платье, в котором я показалась на открытых прокатах, пришли судьи и сказали, что, по их мнению, это платье слишком откровенное. И мы дошивали материал, чтобы прикрыть тело.

- Жалко, что мы не были на тех прокатах...

- Ну там не такое уж оно и откровенное было, если честно. Просто федерации хочется обезопасить себя и спортсменов.