Уцелевшая законцовка крыла дрона-камикадзе "Герань-2" после его применения по объекту противника Фото: REUTERS

Журналисты американского издания Politico сообщают, что украинская армия сильно жалуется на иранские беспилотники. Их открыто называют «огромной проблемой для ВСУ».

Украинские военные говорят о «разрушительных результатах и большом уроне», который они наносят. Речь идет о дронах Shahed и Mohajer, которые якобы используют российские войска в ходе спецоперации. "Одни наносили удары по боевым позициям, круша танки и бронетехнику, другие наносили удары по гражданской инфраструктуре, в том числе в портовом городе Одесса", - пишет газета. Эти беспилотники относительно небольшие и летают на малой высоте, уклоняясь от средств ПВО. Их можно сбить из "Стингера", но только днем, потому что у этих переносных зенитных ракетных комплексов нет системы ночного видения.

Также украинские военные сообщили Politico, что иранские дроны эффективны против пикапов "Тойота", которые используются для наступления на северо-востоке Украины. "Тойоты" применяются украинской пехотой из-за нехватки штатной бронетехники. Но с воздуха они крайне уязвимы. Короче говоря, появление Shahed и Mohajer над полем боя стало большой головной болью для украинских войск (которые все меньше хвастаются турецкими Байрактарами). Все это звучит несколько странно. Поскольку Россия действительно начала использовать новые типы боевых беспилотников, похожих на иранские, называются они «Герань» и «Герань-2».

Ну что же это за «воздушные звери» такие? Попытаемся разобраться со специалистами.

КОМПЕТЕНТНО

Артемий Державин, инженер-конструктор ударных беспилотных аппаратов:

- Самым эффективным и опасным на сегодняшний день среди иранских дронов западные эксперты считают боевой дрон Shahed 129. Они же называют его удачным гибридом конструкций сразу двух самых раскрученных марок БПЛА - израильского Hermes 450 и американского MQ-1 Predator. Этот восьмиметровый дрон, собранный из композитных материалов, способен нести до 400 кг боевой нагрузки на дальность до 1700 км и патрулировать заданные квадраты в течении 24 часов. Его основное оружие - 35 килограммовая управляемая бомба Sadid-345, может поражать живую силу и лёгкую бронетехнику. Один такой беспилотник несёт до 8 высокоточных боеприпасов. Ведущие западные знатоки БПЛА сквозь зубы признают, что большинство заявленных характеристик соответствуют действительности и называют Шахед-129 "дроном, отвечающим реалиям современных боевых действий средней интенсивности".

Другой дрон иранского производства, который мог прописаться в России - Мохаджер-6, и это тоже очень крутая штучка.

Что о нем известно? Размах крыльев 10 метров. Длина - 7 метров.

Эта боевая машина производится в двух вариантах. Вариант А несет одну ракету Qaem с телевизионным (инфракрасным) наведением или одну ракету Almas. Вариант B имеет 4 точки опоры, по 2 под каждым крылом, несущие ракеты того же типа. Он оснащен системой автопилота, способной к автоматическому взлету и посадке. Максимальная скорость - 200 км/ч.

Радиус действия – 2000- 2400 км. Потолок - 7600 м.

«Выносливость» - 12 часов полета. У него 4 гнезда для управляемых ракет или бомб под крыльями и 2 гнезда под основным фюзеляжем.

Все больше поступает свидетельств успешного применения российскими военными на Украине дрона-камикадзе "Герань-2", имеющего внешнее сходство с иранским Shahed 136.

Дрон "Герань-2" направляется к цели в небе над Одессой Фото: REUTERS

ЧТО ПИШУТ ОБ ИРАНСКИХ БЕСПИЛОТНИКАХ В УКРАИНСКИХ СОЦСЕТЯХ

После ударов по 35-й бригаде штаб перестал выходить на связь. РФ запускает свои «герани» каждые три секунды, будто это бумажные самолетики. Откуда их столько у русни? Они че, их на коленке делают? Где наш ответ? Где «Байрактары»? Нужно срочно что-то делать!…».