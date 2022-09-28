Наша сила – в крепости нравственных и духовных традиций

Фото предоставлено ФАДН России

Одиннадцать веков истории», посвященная 1100-летию принятия ислама волжскими булгарами в качестве государственной религии. Инициатором и организатором форума выступило Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)

Место проведения мероприятия было выбрано неслучайно и, конечно, оно символично. Сама по себе конференция – часть масштабной просветительской работы, которую постоянно ведет Федеральное агентство по делам национальностей.

По воспитанию подрастающего поколения в духе уважения к истории и нравственным завоеваниям народов, проживающим на территории России. Россия всегда была и остается многонациональной и многоконфессиональной страной, добрая часть населения которой исповедует ислам и наследует богатое традициями прошлое.

Фото предоставлено ФАДН России

Развитие и преемственность духовных ценностей относятся к тем важным задачам каждого поколения российского общества, для которого служение идеалам добра и мира - не пустой звук и не пожелтевшая страница устаревшего учебника по истории.

Так, совершенно естественно, что в конференции, рассчитанной прежде всего на молодых, приняли участие представители (преподаватели и студенты) многих учебных заведений - Казанского исламского университета, Болгарской исламской академии, крупнейших исламских вузов из Уфы, Российского исламского университета. Для этих вузов конференция оказалась сверхзначимой. «Мы гордимся, что наши предки смогли укрепить дружеские межконфессиональные узы и мирно сосуществовать с представителями других верований и религий, - пояснил Рафик Мухаметшин, председатель Совета по исламскому образованию, ректор Российского исламского университета. - А кроме того, мы гордимся, что ислам внутри страны может распространяться мирным путем». Открытие Болгарской исламской академии, создание которой поддержал Президент Владимир Путин – наглядный пример того, какое внимание и какое значение придается возрождению в России исламского богословского наследия, а также развитию основ системы исламского религиозного образования и его сотрудничества с христианством.

Фото предоставлено ФАДН России

- Повод для нашей встречи здесь – более чем основательный, - поприветствовал участников собрания Станислав Бедкин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей. – Принятие ислама волжскими булгарами позволило народам Поволжья и Приуралья приобщиться к достижениям мировой культуры и стать частью исламской цивилизации. В свое время Волжская Булгария стала центром распространения ислама на территории современной России. Что касается данного мероприятия, то оно способно продемонстрировать истинное положение ислама в нынешнем духовно-культурном общественном пространстве России и обеспечить дальнейшую популяризацию традиционных ценностей в молодежной среде и расширить дружественные международные связи. А учитывая ту сложную геополитическую обстановку, в которой оказалась наша страна, это просто необходимо. Мы надеемся, что мероприятие сыграет свою роль и в развеивании мифа о положении ислама в России, который частично сложился в результате ряда инсинуаций, распространяемых недругами страны.

Однако нужно как следует постараться, «чтобы обращение к прошлому не стало самоцелью, а послужило бы бесценным опытом для современников и назиданием для потомков и напоминало, сколь необходимо хранить межнациональное и межконфессиональное согласие», - процитировал Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия Равиля Гайнутдина первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов.

Фото предоставлено ФАДН России

Конференция носила научно-практический характер, в ней приняли участие ведущие историки ислама, с которыми посчастливилось познакомиться и пообщаться учащейся исламской молодежи. Выступающие постарались сделать это собрание познавательным и интересным в первую очередь для его молодой аудитории. Состав участников позволил состояться передаче знаний от одного поколения к другому.

Главный вывод, к которому пришли собравшиеся: многовековое и конструктивное в контексте истории взаимодействие христиан и мульман оправдало свое право на существование. Именно модель взаимодействия и успешного сотрудничества основных религиозных групп в Российской Федерации может служить базой для развития российского современного общества. Очевидно, что конференция станет следующим шагом в широкомасштабном изучении исламского интеллектуального наследия. Молодежь должна знать и изучать свою историю и свою религию, чтобы не упускать из виду собственный нравственный ориентир. Это будет опорой в условиях нападок идеологов так называемого западного либерализма. так считает Айнур Тимерханов, и.о. ректора Болгарской исламской академии.

Фото предоставлено ФАДН России

Внимание Президента России Владимира Путина и других представителей высшего руководства страны к одному из основополагающих исторических исламских событий позволило организовать массу аналогичных мероприятий во многих других российских регионах...

...Ведь сегодня наше будущее зависит от наших детей и внуков, как и ранее наше настоящее зависело от наших предков, дедов и прадедов. В укреплении идей мира и справедливости – залог счастья и всеобщего благополучия разных народов и вероисповеданий.

Фото предоставлено ФАДН России

Для справки:

Волжская Булгария, самое северное мусульманское государство, была страной с развитым земледелием, активной торговлей, страной высокого искусства и такой же высокой культуры. Об уровне данной цивилизации говорит и то, что государство одним из первых в Восточной Европе стало чеканить собственную серебряную монету и в период своего расцвета было крупнейшим в Европе.