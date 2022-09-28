Мобилизованным москвичам выдают крестики и окропляют освященной водой

Есть множество народных примет и обрядов для призывников отправляющихся в армию Фото: REUTERS

Большая работа в настоящее время в военкоматах Москвы сейчас проводится с теми гражданами, что сами пожелали заключить контракт и отправиться добровольцами в зону специальной военной операции. Но продолжают подтягиваться и те, кто по каким-то причинам получил повестку позже.

- Когда-то служил в ВВС в подразделении охраны. Повестку первый раз приносили не было никого дома, второй раз - передали матушке, бегать я и не собирался, настрой отличный, ждем победу, надеюсь все будет хорошо. Если надо - почему нет. Если все будут бегать, кто тогда пойдет? Не позвали бы, если был не нужен, - говорит мобилизованный москвич Максим.

Жителю города Дмитрию приглашение в военный комиссариат пришло по почте.

- Мне пришло заказное письмо по почте, - рассказывает Дмитрий. - На почту зашел - оказалась повестка. Подозревал, что к этому идет. У меня первый разряд, до 35 лет..

После прохождения всех оформлений в коридоре Кунцевского военкомата столицы мобилизованных окропляют освященной водой священники. Читают молитвы, тем у кого нет крестиков - выдают.

Мобилизованные граждане и добровольцы продолжают прибывать в военные комиссариаты города Москвы. Большинство граждан прибывают в военные комиссариаты для уточнения документов воинского учета самостоятельно, не дожидаясь повесток.

«Также в военкоматы прибывают и офицеры запаса, имеющие боевой опыт. Многие не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, уточняют потребность в их учетной специальности. Сотрудники военкомата уточняют данные на граждан, проводят с ними беседы и ряд других мероприятий», - отмечают в Минобороны России.

Также в мобилизационные отделы приходят представители различных предприятий, для получения повесток на своих работников.

В Белгородской области, которую регулярно обстреливают снарядами никого агитировать не нужно. Мобилизованные граждане и добровольцы занимают места к военным комиссариатам в очередях. Большинство прибывают самостоятельно, не дожидаясь повесток.

- Дочка растет. … Ей нужно образование получить. Родители вон тоже. Надо родину защищать, раз позвали. Не зря я до этого служил в армии. Я же мужик. Значит надо идти. Надо оставаться мужиком, а не бегать никуда. Позвали, значит нужно идти, - рассказал журналистам мобилизованный Сергей Тарасенко.

Маме Сергея хоть и тяжело, но сына поддерживает. Повестку ждали со дня объявления частичной мобилизации.

- Конечно поддерживаю. Потому что я растила мужиков. … Зовет Родина, значит, надо, конечно. Всякие разные сомнения, не хотелось бы, но что делать. Я же не буду его прятать где-то - он мужик, у меня еще один сын есть. Ему 37 лет, у него трое детей. Придет повестка - значит, пойдет тоже. Ну как. Я же его не спрячу в подвал. Потому что нельзя так. И он прятаться не будет. …, - сказала мама мобилизованного Сергея Тарасенко Мария.

Все призванные проходят медицинский осмотр. Если есть документы, подтверждающие серьезные заболевания, - отправляют на углубленное обследование. В целом, любые спорные вопросы решаются вовремя.

Отмобилизованные граждане в составе команд прибывают на пункты приема личного состава, где обеспечиваются военной формой одежды, продовольственным имуществом и средствами защиты.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Калининградской области призванные из запаса военнослужащие приступили к практическим занятиям по боевой подготовке на полигоне Балтийского флота.

«Все мобилизованные военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, граждане, призванные из запаса, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, военной и специальной техники. Также на этапе одиночной подготовки запланированы стрельбы с гранатометчиками РПГ-7, расчётами АГС-17, снайперами, наводчиками-операторами боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3 и танков Т-72Б3», - комментируют кадры в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что от качества обучения и восстановления навыков военнослужащих на этапе одиночной подготовки зависит в дальнейший процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.

Военнослужащие на теории и на практике проходят занятия по приемам армейской тактической стрельбы как на открытой местности, так и городской застройке.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Есть множество народных примет и обрядов для призывников отправляющихся в армию. Приведем некоторые из них, что гуляют сегодня по форумам.

- В день отправки в армию воину предлагается выходить пятками вперед. Такая народная примета сулит здоровье, удачу и своевременное возвращение домой.

- Отцам советуют перед призывом в армию окроплять призывника сретенской водой, взятой на праздник — Сретение. Брызгая святой водой нужно произносить слова: «Да хранит тебя Господь». Говорят, что после такого обряда у призывника будет крепкое здоровье и все беды будут обходить его стороной.

- Мать должна прочитать своему сыну обережную молитву (лучше попросить в храме). Читать ее слова нужно вслед солдату. Они станут оберегать его на протяжении всей службы.

- Священный нательный крестик на шее по народным приметам и суевериям оберегает от всяких неприятностей и несчастья. В качестве оберега использовался и волосок, срезанный с головы призывника при помощи его креста. Такой оберег хранили за святым образом до тех пор, пока мужчина не вернется со службы.

- По другим приметам при проводах в армию советуют родителям и близким воина кидать мелочь в след уезжающему из военкомата автобусу. Ту монету, которая ударится о транспорт нужно хранить дома в качестве оберега до возвращения мужчины.

- Перед тем как заходить в дом после проводов, рекомендуют обернуться в сторону, куда едет близкий.

- Родителям запрещается делать уборку после отъезда сына. Считается, что таким образом, они выметают его из дома, и он может не вернуться домой. Лучше провести уборку накануне.