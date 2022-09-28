Мама - директор магазина, бабушка - уборщица: Новые подробности о семье убийцы 17 человек в Ижевске

Горожане несут цветы к школе, где произошла трагедия Фото: REUTERS

Соседи в один голос называют семью Артема Казанцева, устроившего бойню в ижевской школе 88 (17 погибших, 11 из них - дети) и покончившего с собой, «незаметной». Ни сам 34-летний отморозок, ни его мама, как говорят жители многоэтажки на улице Карла Маркса, ни с кем даже не здоровались. Хотя жили в этом доме с самой постройки - с 1987 года.

Между тем корреспонденту KP.RU удалось узнать некоторые подробности из жизни семьи Казанцевых.

ОТЦА НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ

Как сообщил KP.RU сосед Казанцевых по лестничной площадке, квартира у семьи - четырехкомнатная. Ее в свое время получил дедушка Артема - Анатолий Григорьевич, который когда-то трудился на одном из ижевских заводов.

Впрочем, дедушка умер много лет назад. Поэтому Артема Казанцева воспитывали женщины - мама и бабушка.

Своего отца он никогда не видел (соседи утверждают, что мужчина даже после рождения мальчика в доме не появлялся). Фамилия Казанцев - от дедушки, отца матери.

Одноклассники вспоминают, что мальчик рос не очень-то общительным. Мол, в школе ни с кем особо близко не сошелся, какое-то время ходил с пацанами играть в футбол на ближайшую коробку, но быстро к этой затее охладел и стал сидеть дома. Друзей, которых он мог бы пригласить в гости или сам к кому-то сходить, у Артема не было.

А вот бабушку, Валентину Васильевну (ей сейчас 78) в районе прекрасно знали многие - он очень долго работал в школе.

- Она и на вахте сидела, и уборщицей была - полы мыла, - рассказала KP.RU одна из старожилок дома (тоже с 1987-го здесь живет) Татьяна Ивановна.

Утром 26 сентября вооруженный двумя пистолетами мужчина вошел в здание школы, застрелил охранника-пенсионера и далее перемещался по этажам, продолжая убивать Фото: REUTERS

СПОРТ И РЫБАЛКА

Как вспоминают местные, мама Артема Казанцева Алла Анатольевна в молодости была невероятно хороша собой. Сейчас ей 56 лет, когда родила сына, было 22 года. Почему она в итоге так итоге так и не вышла замуж, - соседи теряются в догадках.

- Насколько мы знаем, она много лет в торговле работает, - говорят соседи.

Как удалось выяснить KP.RU, на протяжении последних 8-10 лет Алла Казанцева трудилась на разных должностях в магазинах, торгующих товарами для рыбалки.

В открытых источниках есть информация, что в январе 2019-го она даже пыталась запустить свое дело - открыла ИП для торговли спорттоварами, но в пандемию все застыло, в сентябре 2020 года она официально закрыла этот бизнес. Примерно в то же время она устроилась в магазин «Рыбак-реал».

Корреспонденту KP.RU удалось узнать некоторые подробности из жизни семьи Казанцевых

«ОН МОГ УБИТЬ МОЮ ПЛЕМЯННИЦУ»

«Рыбак-реал» находится на улице Максима Горького. У входа курят двое мужиков. Продавец и кассир.

- Да, Алла Анатольевна у нас работает исполнительным директором - отвечает за договора, поставки и продажи. С точки зрения работы ничего плохого сказать не можем. Компетентная, в меру строгая. Коллектив небольшой, меньше десяти человек, но всех держит в узде.

В момент, когда Артем Казанцев шел по школе, расстреливая детей, его мама была на рабочем месте.

- Ей позвонили. Она побледнела. Сказала, что произошла катастрофа. И уехала. С тех пор мы ее не видели. Не звонит и на звонки не отвечает.

Мама убийцы работала в магазине «Рыбак-реал». Фото: Александр РОГОЗА

По словам сотрудников магазина, о своей семье Алла Анатольевна никогда не рассказывала.

- Она одна женщина в коллективе. Наверное ей на такие темы с мужиками неудобно было говорить...

Один из сотрудников рыбацкого магазина признался, что жертвой атаки сына шефини могла стать его родная племянница...

- Дочка сестры в той же школе в первом классе учится, у них кабинет на первом этаже. В то утро девочка каким-то чудом в школу не пошла. Немножко засопливила и сестра решила не водить ее. А через пару часов мы слышим, что там такое! Среди убитых оказался одноклассник племянницы. Я как представлю, что этот урод мог и ее убить, у меня руки трястись начинают, - мужик протягивает вперед ладонь с растопыренными пальцами. Его действительно колотит. - Я не знаю, как я после такого смогу с Аллой Анатольевной вместе работать. Понятно, что это не она, что это сын, который был психически больным. Но люди-то уверены, что семья не могла не замечать, что с ним что-то не так, что он к чему-то готовится. Никто не поверит, что они не видели.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, чтобы попасть в квартиру Казанцевых для обыска, силовики срезали дверь болгаркой и отогнули замок. После этого ее (дверь) «опечатали», приварив сверху и снизу обрезки арматуры. Чтобы снова открыть квартиру, опять потребуется болгарка.

Судя по всему маму и бабушку где-то временно спрятали. Возможно, опасаясь, что родственники погибших детей могут явиться к ним домой... Сегодня начали хоронить жертв нападения на школу.