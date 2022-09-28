Аналитики Домклик выяснили, где в крупнейших российских регионах можно найти самые дешевые загородные дома

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Эксперты аналитического центра сервиса Домклик посчитали, сколько могут стоить самые дешевые загородные дома в крупнейших регионах страны. То есть тех, где находятся города-миллионники. Для каждого региона составлен свой рейтинг с топ-15 наиболее бюджетных, с точки зрения стоимости домов, городов и районов.

Расчеты были сделаны, исходя из анализа данных в объявлениях на сервисе Домклик, актуальных на конец сентября 2022 года.

Исследование интересно тем, что средняя стоимость дома рассчитывалась, исходя из средней площади такой недвижимости по региону и средней цены квадратного метра в конкретном населенном пункте. Это действительно позволяет адекватно оценить ситуацию в целом, а не ориентироваться на те предложения, где продавцы по каким-то причинам указали цены ниже рыночных.

Еще одна «фишка» исследования — учитывались особенности административного деления: город областного подчинения с административной территорией, город областного подчинения без территории, поселок городского типа, муниципальный район и т.п. Звучит заумно, но для реального покупателя может оказаться важным, в какого рода муниципальном образовании находится дом его мечты. Хотя бы потому, что статус территории тоже влияет на цену недвижимости.

Фото: Евгения ГУСЕВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Итак, начнем с Подмосковья. Средняя площадь загородного дома в столичной области — самая большая среди всех исследованных регионов — 180 кв.м. А самые дешевые дома (если эпитет «дешевый» к Подмосковью вообще применим) стоит искать в Егорьевске. Дом в 180 кв.м., исходя из средних цен, там обойдется в 4,6 млн рублей.

На втором месте — поселок городского типа Серебряные пруды с 5,2 млн за «загородку». В числе населенных пунктов, где стоимость дома ниже 6 млн, также оказались Шатура, Орехово-Зуево, Зарайск и Талдом.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Средняя площадь загородного дома здесь — 120 кв. м. Дом такого размера в самом дешевом для региона Киришском районе (это на границе с Новгородской областью) обойдется в 2,7 млн рублей. В тройке наиболее дешевых также Подпорожский (2,8 млн) и Сланцевский (3,2 млн) муниципальные районы.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

К сведению тех, кто мечтает перебраться в более теплый климат: средняя площадь дома в благословенном от природы Краснодарском крае — 119 кв.м., а самые дешевые дома такой площади находятся в Новопокровском районе (1,77 млн руб.). Хорошая новость для любителей теплого климата: даже в самом дорогом из пятнадцати самых дешевых районов края средняя стоимость дома укладывается в 4 млн рублей.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЧТО В ОСТАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ

Не будем никого обижать — вот в каких административных образованиях стоит искать самые дешевые дома в других регионах с городами-миллионниками:

- Татарстан: средняя площадь загородного дома — 110 кв.м., самые дешевые дома — 1,2 млн (Сармановский район)

- Красноярский край: средняя площадь дома — 90 кв. м., самые дешевые дома — 1,1 млн (Ермаковский район)

- Башкортостан: средняя площадь дома — 90 кв. м., самые дешевые дома — 972 тыс. (Шенталинский район)

- Свердловская область: средняя площадь дома — 80 кв. м., самые дешевые дома — 967 тысяч руб. (Байкаловский район)

- Пермский край: средняя площадь дома — 70 кв. м., самые дешевые дома — 939 тыс. (Шенталинский район)

- Воронежская область: средняя площадь дома — 90 кв. м., самые дешевые дома — 925 тыс. (Шенталинский район)

- Ростовская область: средняя площадь дома — 100 кв. м., самые дешевые дома — 875 тыс. (Чертковский район)

- Нижегородская область: средняя площадь дома — 90 кв. м., самые дешевые дома — 859 тыс. (Шенталинский район)

- Самарская область: средняя площадь дома — 100 кв. м., самые дешевые дома — 796 тыс. (Шенталинский район)

- Новосибирская область: средняя площадь дома — 80 кв. м, самые дешевые дома — 680 тыс. (Краснозерский район)

- Омская область: средняя площадь дома — 80 кв. м, самые дешевые дома — 599 тыс. (Полтавский район)

- Челябинская область: средняя площадь дома — 80 кв. м., самые дешевые дома — 500 тысяч (Кизильский район)

- Волгоградская область: средняя площадь дома — 75 кв. м., самые дешевые дома — 397 тыс. (Шенталинский район)

Как видим, в некоторых регионах найти загородный дом стоимостью меньше миллиона вполне себе реально. А дополнительные подробности можно почитать в полной версии исследования в журнале Домклик.

Напомним, что на загородную недвижимость тоже можно взять ипотеку.