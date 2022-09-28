И Запад, и Россия склоняются к тому, что была диверсия Фото: REUTERS

Авария на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2"

Вчерашняя новость о внезапных прорывах морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» обескуражила многих. Несмотря на то, что оба газопровода были, что называется, в простое, газ в трубах был. Система вообще находилась на низком старте для начала перекачки газа из России в Европу. Оставалось, что называется, только кнопку нажать. И вдруг такое происшествие. И Запад, и Россия склоняются к тому, что была диверсии. Инцидент прокомментировали и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и премьер Дании Метте Фредериксен, и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он, кстати, так и выразился: «Первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или диверсии». И подчеркнул при этом, что подобный случай «явно не отвечает ничьим интересам». Причины еще предстоит выяснить. А что дальше?

В последние месяцы через «Северный поток» газ в не поступал. «Северный поток – 2» и вовсе не успели запустить. На сегодня Европа получает российский газ только через Украину, но этот объем - 42 млн кубометров в сутки – не покрывает даже контрактные потребности. Про «Турецкий поток» и говорить нечего. Его хватает лишь на Турцию и на Балканы.

Понятно, что поставки по поврежденным трубам исключены. Логично было бы предположить, что сейчас нужно обследовать газопроводы и отремонтировать их. Но возможно ли это в нынешних условиях, когда практически вся Европа стала нам недружественной? Дания и Швеция не исключение. Тут три вопроса. Разрешат ли нам провести обследование? Сколько времени оно займет – недели, месяцы, годы? Какие средства понадобятся для восстановления и нужно ли это делать? Ведь ремонт газопровода – это не просто дырку законопатить, нужно подгонять суда, технику, менять часть трубы, постепенно наполнять газопровод газом, выпускать его наружу для регулировки давления и т.д.

Что будет с "Северным потоком" и "Северным потоком - 2"

Об этом мы поговорили с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным.

- Больше по «Северным потокам» никогда ничего уже поставляться не будет, - огорошил сходу эксперт. – Во-первых, технологически в условиях санкций сделать это невозможно. Допустят ли нас до места протечки – большой вопрос. Во-вторых, через три года Европа забудет о поставках газа из России. Европейцы активно наращивают терминалы по СПГ. Договариваются с другими странами. Тот же Катар, например, увеличит объемы по СПГ к 2027 в 1,5 раза. Американцы тоже работают в этом направлении. Ожидаемо, что к 2025 году российский газ, поставляемый по западным газопроводам, будет не нужен.

- А если все-таки будет нужен, сможем ли мы покрыть потребности Европы с помощью газопровода, который идет через Украину?

- Нет. Тут два момента. Первый: там слишком маленькие объемы. Второй: судя по риторике «Газпрома» и его претензиям к «НафтаГазу», украинское направление, скорее всего, закроют.

- «Северный поток-2» так и не был запущен. Выходит, зря деньги на него потратили?

- Да у него изначально, на мой взгляд, не было шансов. Вернее, теоретически его могли запустить в случае морозной и затяжной зимы в Европе. Но сейчас даже о таком варианте речь не идет. О деньгах не переживайте. Газпром на днях отчитался о рекордной прибыли, которая явно окупила все расходы на «Северный поток – 2». Есть еще один момент, о котором не говорят. Полагаю, оба потока были застрахованы, поэтому компенсация расходов предусмотрена. Правда, перед тем, как получить страховку, нужно провести обследование. А с ним могут быть проблемы.

По официальной информации, выручка «Газпрома» в этом году рекордно выросла. Общая прибыль компании за 6 месяцев 2022 года составила более 3 триллионов рублей, что более чем в 2 раза превышает значение первого полугодия 2021 года и является новым историческим рекордом.

Что будет с поставками газа из России

Сколько газа мы продавали в 2021 году?

Общий объем поставок за рубеж из России: 251 млрд кубометров

Сколько будем продавать к 2030 году?

Оптимистичный прогноз: общий объем вырастет до 265 млрд (+ 5,6% кубометров по отношению к 2021 году).

Негативный прогноз: общее снижение поставок до 167 млрд кубометров (-33,4% к уровню 2021 года).

Однако оба эти сценария предполагают сокращение поставок газа по газопроводам и увеличение доли поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Прогнозы подготовлены Российским энергетическим агентством Минэнерго.