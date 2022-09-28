Обман раскрыт: директор Бориса Моисеева забрал себе квартиру певца задолго до его смерти

Тем временем, у Бориса Михайловича остались близкие родственники Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наследство Бориса Моисеева, как известно, его родне не достанется. Большая часть имущества давно раздарена чужим людям: апартаменты в Юрмале певец несколько лет назад отписал Кристине Орбакайте, квартиру в центре Москвы — своему помощнику Сергею Гороху. Впрочем, когда весной этого года последний факт предали огласке СМИ, Горох поспешил успокоить публику: мол, жилье у Моисеева он не отбирал, а лишь заключил договор пожизненной ренты. Это вполне легальный способ получить недвижимость после смерти владельца, если при его жизни будущий хозяин исправно выполняет условия договора: заботится о больном и пожилом человеке, покупает ему еду, оплачивает лекарства и сиделок…

Однако, как оказалось, квартира Бориса Моисеева «ушла» Сергею Гороху задолго до смерти артиста: в собственности нового владельца жилье находится уже больше двух лет. Именно об этом говорит выписка из ЕГРН, полученная репортерами федерального телеканала еще весной. Но тогда после объяснений Гороха про договор пожизненной ренты никто не обратил внимания на существенную нестыковку в бумагах и словах директора, и тема как-то сошла на нет.

- В выписке из ЕГРН черным по белому указано: с 5 августа 2020 года собственником недвижимости является Сергей Горох. Именно он, а не Борис Моисеев, - текущий владелец жилья, - отметил звездный адвокат Андрей Алешкин, изучивший документ. - При договоре ренты такое невозможно, если прежний владелец жив. Видимо, директор лукавит, и артист все-таки оформил на него дарственную, после чего Горох на законных основаниях зарегистрировал свое право собственности. К чему тогда этот обман? Возможно, чтобы не создавать шумиху. Ведь когда тяжелобольной человек после двух инсультов, как Борис Моисеев, дарит кому-то дорогостоящую недвижимость, к этой сделке у публики могут возникнуть резонные вопросы. Например, осознавал ли артист последствия своих действий, или был введен в заблуждение.

Директор Бориса Моисеева завладел его квартирой два года назад

Тем временем, у Бориса Михайловича остались близкие родственники: старший брат Маркс Толкач, племянник Владимир, племянница Светлана. Получается, теперь они не могут претендовать на имущество артиста?

- На самом деле, оспорить решения наследодателя по закону возможно — в судебном порядке оспаривают и завещание, и дарственные, - отметил адвокат Алешкин. - Шансы есть, ведь брат и племянники являются наследниками второй очереди, а первоочередных (жены, дети, родители. - Ред.) в случае Бориса Моисеева нет. Однако, процесс это довольно сложный: наследникам придется доказывать, что их права нарушены, объяснять сроки пропуска исковой давности и так далее.

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