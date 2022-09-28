Глава Кузбасса Сергей Цивилев распорядился выплатить мобилизованным по 200 тысяч рублей и обеспечить их теплой одеждой

Первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры 27 сентября. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Каждый кузбассовец, мобилизованный в ряды Вооруженных сил России, получит единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Об этом глава региона Сергей Цивилев сообщил 28 сентября в ходе совещания областного правительства. Губернатор также поручил за счет области обеспечить всех жителей, получивших повестки, комплектом теплой одежды.

«Идет отправка наших ребят на Украину. Я лично провожаю каждую группу. Идут лучшие из лучших, наша гордость, и мы не имеем права оставить их и их семьи без обеспечения на любом этапе. Мы полностью их сопровождаем и готовим: обеспечиваем им горячее питание в пункте сбора в Кемерове и по маршруту следования. Мы отправляем их на своих автобусах в сопровождении. Принято решение обеспечить всех ребят из Кузбасса теплой одеждой, сейчас составлен перечень вещей, при необходимости он может расширяться», - отметил Сергей Цивилев.

Глава Кузбасса подчеркнул: выплаты мобилизованным необходимо перечислять сразу же, не дожидаясь, пока они отслужат положенные по закону четыре месяца. Люди должны участвовать в спецоперации с легким сердцем, зная, что их семьи материально обеспечены и ни в чем не нуждаются. Поэтому в региональный закон о поддержке военнослужащих, участвующих в СВО, внесли соответствующие изменения. «Необходимо, чтобы 200 тысяч рублей военнослужащий получал не через четыре месяца пребывания в зоне СВО, как указано в нынешней редакции закона, а стразу, как только его призвали. Деньги должны поступать на счет, который укажет человек. Это нужно сделать уже сегодня, чтобы семьи военнослужащих имели дополнительную финансовую поддержку. Также и предприятия всех форм собственности, с которых призывают сотрудников, должны произвести свои выплаты», - напомнил Сергей Цивилев.

Построение призывников прошло у мемориального комплекса Героям-сибирякам. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

По поручению губернатора при региональном мобилизационном штабе создана специальная служба интенданта, которая будет обеспечивать участников СВО необходимым обмундированием. О каждом мобилизованном собирается информация – уточняется размер одежды и обуви. Для каждого отправляющегося в зону спецоперации Минпромторг Кузбасса соберет индивидуальный комплект: утепленные сапоги на шнурках, пять пар утепленных носков, утепленная тельняшка, балаклава, вязаная шапка, утепленные перчатки, спальник. Такой набор вещей выдадут каждому призывнику, включая тех, кто уже отправился в учебные центры для подготовки к боевым действиям.

Чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым, Сергей Цивилев дал поручение переориентировать местные предприятия на выпуск одежды и обуви для участников СВО. Вещи, которые нельзя будет сделать в Кузбассе, собираются закупить и доставить в регион в кратчайшие сроки.

Губернатор так же поручил организовать работу по индивидуальному сопровождению семей мобилизованных. Близким бойцов будет оказываться оперативная помощь по всем насущным вопросам.

«Ребята, которые отправились защищать Родину от нацизма, должны быть уверены, что Кузбасс окажет всю необходимую поддержку им и их семьям», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Мобилизация в Кузбассе продолжается, в военкоматы приходят не только те, кто получил повестки, но и люди, добровольно желающие участвовать в специальной военной операции России на Украине. Первая группа мобилизованных жителей региона отправилась в учебные центры 27 сентября. Кузбасс проводил своих бойцов красивой и торжественной церемонией: построение прошло у мемориального комплекса Героям-сибирякам. Знаменная группа Президентского кадетского училища пронесла перед призывниками знамя 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая была сформирована в Кузбассе в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Знаменная группа Президентского кадетского училища пронесла знамя 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая была сформирована в КуZбассе в первые месяцы Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«Наши отцы и деды сделали все во время Великой Отечественной войны, чтобы защитить нашу страну и весь мир от нацизма. Они были уверены, что уничтожили его. Но, к сожалению, сегодня нацизм воспрянул снова. К сожалению, на Украине, - отметил во время построения губернатор Сергей Цивилев. - И как во время Великой Отечественной войны Родина призвала своих сыновей на борьбу с нацизмом. Вы идете защищать нашу страну, защищать детей, матерей, женщин. Война стала другая, используются современные средства разведки, артиллерия и ракетное вооружение. Я вас очень прошу учиться, использовать каждую минуту, чтобы научиться этим технологиям. Это нужно, чтобы победить и вернуться живыми и здоровыми. Потому что вас ждут ваши семьи, ваши родители, дети и жены, друзья. Вас ждет Кузбасс живыми и здоровыми. Ждет с Победой. Я уверен, что вы, как и предыдущие поколения, достойно выполните свой долг».

В правительстве Кузбасса пообещали, что будут сопровождать своих жителей, отправившихся в учебные центры, на всех этапах их пути. Для призывников организуют горячее питание и сухие пайки по дороге к месту учебы. Кроме того, кузбасские власти будут вести контроль условий размещения в центрах учебной подготовки.