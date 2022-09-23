Промышленность оживает

В коксовой батарее № 10 Алчевского комбината работают 113 печей, которые способны выпускать 1300 тонн готового доменного кокса в сутки. Начальник коксового цеха № 3 Владимир Володин рассказал, как на предприятии готовились к запуску батареи.

- Были проведены подготовительные ремонтные работы. Привлечено семь бригад, - сказал он. Работники АМК освоили изготовление шлаковозных чаш, нужных для производственного цикла самого предприятия, - их используют в доменном и конвертерном цехах.

- Произведено уже три чаши. Изделия производятся из чугуна, который разливают в нашем доменном цеху. Отливают чаши работники литейно-механического цеха. После чаши передают в доменный и кислородно-конвертерный цеха для использования в производстве. Диаметр изделия - 3,6 м, объем - 16 куб. м, - сообщили на предприятии.

Для увеличения объемов производства АМК в сортопрокатном цехе сейчас идут ремонтные работы - восстановление клетей.

- После ремонта цех «поедет». Заготовки будут нагреваться не в одной печи, как раньше, а в двух печах, что позволит увеличить объем производства как минимум в два раза, - отметил помощник начальника цеха по технологии Артур Чичкан, который также рассказал, что цех выпускает уникальную продукцию - крупносортный стан: балку - 20, швеллер - 24. Такие балки и швеллеры не выпускают в европейской части России, только на Урале, поэтому продукция АМК очень востребована. Часть продукции отправляется на восстановление Мариуполя.

В Южном горно-металлургическом комплексе (ЮГМК), владеющем Алчевским металлургическим предприятием, ответили на вопросы «КП».

- Какие виды продукции сейчас выпускает АМК, для каких заказчиков?

- Алчевский металлургический комбинат Южного горно-металлургического комплекса является металлургическим предприятием полного цикла. Его производственные участки выпускают все возможные виды товарной продукции черной металлургии: от кокса и продуктов коксования до товарного чугуна, стального сляба, различных видов сортового и профильного проката, стального листа. Основные рынки сбыта продукции комбината - это Донбасс, Россия и целый ряд зарубежных стран.

- Сколько сейчас рабочих трудится на комбинате? Какая средняя зарплата?

- В данный момент на предприятии работает более 10 тысяч человек. Средняя зарплата работников предприятия составляет 47 - 48 тысяч рублей, а специалисты высокой квалификации получают больше 100 тысяч.

- Какие планы на ближайшее время?

- В ближайших планах - поддержание его работоспособности комбината, осуществление плановых ремонтных работ и постепенное наращивание объемов выпускаемой продукции. Как известно, ряд регионов Донбасса серьезно пострадал в ходе боевых действий, предстоят масштабные строительно-восстановительные работы, в ходе которых продукция Алчевского металлургического комбината будет остро востребована.