«Я видел его на улице и бежал в другую сторону»: Артем Казанцев, расстрелявший 17 человек в школе Ижевска, 14 лет назад уже нападал с ножом на ученика этой школы

Артем Казанцев расстрелял 17 человек в школе Ижевска Фото: REUTERS

KP.RU удалось выяснить невероятную деталь из биографии Артема Казанцева, который напал на ижевскую школу №88, застрелил 17 человек (в том числе 11 детей) и покончил с собой. Оказывается, ранее его уже судили за нападение на людей (тогда - с ножом) и... отпустили.

«ЧУТЬ ПРАВЕЕ - И МЕНЯ БЫ НЕ БЫЛО»

Константину Матросову из Ижевска в 2008 году было 12 лет. Он учился в пятом классе все той же 88-й школы. Был декабрь. Мальчишка возвращался домой - путь пролегал через небольшую лесопосадку, а дальше между двумя девятиэтажными: та, что слева - дом Казанцева.

- Было около четырех часов вечера, уже сумерки. В какой-то момент я увидел, что за мной быстрым шагом идет человек. А через несколько секунд я почувствовал удар. Он ударил меня со спины ножом. Я был во флисовой куртке, он ее пробил - боли как таковой не чувствовалось. Мне повезло, что нож попал точно в кость позвонка. Правее или левее - мог пробить внутренние органы, меня бы уже не было. Я схватился за спину, а человек убежал. Сначала я ничего не понял. Но потом почувствовал, что в башмак натекает что-то теплое. Проверил - кровь. Испугался сильно и пошел быстро домой. Дома родители. Они, конечно, в шоке. Меня положили в коридоре, сказав, что нельзя двигаться, и вызвали скорую помощь.

- Вы Казанцева тогда знали лично? Видели его? Он ту же школу заканчивал.

- Нет, не знал. Он намного старше.

В больнице школьника прооперировали. Несколько дней он отходил от наркоза. Потом пришли милиционеры, которые записали его показания и приметы нападавшего. Еще через пару недель вызвали на опознание.

Казанцев нападал на Константина Матросова, когда ему было 12 лет. Фото: телеканал "Звезда"

БЕЗ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

- Мы тогда удивились, что опознание проходит в психиатрической больнице. Мне показали четырех мужчин. И я сразу узнал Казанцева - опознал его.

Позже стало известно, что потерпевших двое - в тот же день, буквально с разницей в несколько минут Артем Казанцев напал с ножом на женщину - ранил ее в ногу.

Через несколько месяцев был суд.

- Статья, по которой судили этого человека - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия». Я это хорошо запомнил, потому что мои родители не могли поверить: я ведь целый месяц лечился, и это легкий вред?! Плюс была ведь еще одна раненая женщина.

- Какое наказание ему дали? (Максимальное по данной статье - лишение свободы на срок до двух лет).

- Мы еще на стадии следствия узнали, что никакого наказания в общем-то не будет. Потому что у Казанцева диагноз по психиатрии. (Ранее сообщалось, что диагноз «шизофрения» был поставлен ему лишь в 2011 году, - Авт.). В итоге суд направил его даже не на принудительное лечение, а на амбулаторное! (Это означает, что пациент принимает лекарства и ходит на психотерапию, - Авт.).

Артем Казанцев покончил с собой после того, как расстрелял 17 человек

По словам Константина Матросова, в новости эта история тогда не попала. Обсуждали ее тогда в районе или нет - молодой человек не помнит.

- Но в школе точно должны были знать: ведь в суд приходила моя классная руководительница, - говорит Матросов.

Следующие несколько лет школьник, что называется, ходил и оглядывался - его семья тогда жила буквально через дом от Казанцевых, в соседнем дворе. Пришлось изменить маршрут до школы, обходить кругом.

- Иногда я его видел на улице и старался сразу уйти в другую сторону, держась людей. Конечно, я очень его боялся! Не знаю, видел ли он меня, я просто старался скрыться. Это было нечасто. Он и тогда все время сидел дома. Я видел его может быть раз в год. А потом мы переехали в другой район.

Сейчас Константин хотел бы, чтобы следователи подняли то старое уголовное дело. Чтобы понять - не было ли там нарушений. Ведь не исключено, что прими судья тогда иное решение - трагедии в 88-й школе можно было бы избежать.

- Если нужна моя помощь - я готов встречаться со следователями или кем-то еще, - говорит Матросов. - Жаль только, что погибших это уже не вернет.