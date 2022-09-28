Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды28 сентября 2022 14:40

«Считаю себя военнообязанной»: Лолита сообщила о важном решении на фоне мобилизации

Лолита отказалась отменять концерты на фоне частичной мобилизации
Елена ПЕТРОВА
Лолита отказалась отменять концерты на фоне частичной мобилизации

Лолита отказалась отменять концерты на фоне частичной мобилизации

Фото: Иван МАКЕЕВ

После объявления частичной мобилизации звезды друг за другом отказываются от концертов: мол, не время сейчас петь и танцевать. Первой выступления отменила Валерия, вслед за ней - Стас Михайлов.

А вот у Лолиты тем временем продолжается тур по стране: сегодня она на гастролях в Иваново. И именно отсюда артистка записала видеообращение для поклонников, объяснив свою позицию.

- Я не отменю ни одного концерта, если на то не будет государственной воли, - объявила Лола. - Потому что считаю работу свою и своих коллег сродни работе психотерапевта. То, что я наблюдаю, это безумие, безумие в виде паники. Именно паника худший советчик в любые времена. Паника разрушает психику.

По словам Милявской, она встречает огромное количество людей, чья психика оказалась подорвана коронавирусом. А сейчас, мол, ситуация стала еще хуже.

- Поэтому в данном случае, простите, я считаю себя военнообязанной. И я обязана делать ту работу, которую не делают психотерапевты, - объяснила певица. - Каждый концерт дает желание жить, наверное, в течение четырёх-пяти дней. А это уже очень много. Это важно для принятия решений. Я тот человек, который всегда думает о будущем. И я уверена, что оно у нас будет. Ненавижу панику.

Как оказалось, для Милявской это не пустые слова: в ее окружении панические настроения привели к страшным трагедиям.

- За последнее время я потеряла пятерых товарищей. Все покинули эту землю. Часть из них не справилась с состоянием паники, - поделилась Лолита без подробностей и тут же добавила во избежание кривотолков. - Это не касается Бори Моисеева, который духом был сильнее многих, кого я знала. У каждого свой фронт работ, как бы это ни звучало.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯ