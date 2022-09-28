На пленарном заседании ECUMENE-2022 обсудили подходы к глобальному устойчивому развитию

Фото предоставлено организаторами форума

Климатические изменения, глобальная пандемия, экономический кризис – в последние годы эти вопросы наиболее остро встали перед всей мировой общественностью. Не допустить фатальных последствий можно только при наличии диалога на разных уровнях, уверены спикеры, принявшие участие в пленарном заседании Глобального финансового Форума ECUMENE2022.

Посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов подчеркнул: «Мы все прекрасно понимаем, что к середине века все поменяется –это связано и с энергопереходом, и с пониманием того, что «зеленая» экономика для многих секторов бизнеса сегодня является выгодной во всех отношениях. Без обсуждения проблем с привлечением бизнеса, правительства и общественных организаций сложно будет найти решение. Коронавирус стал наглядным примером, ведь он коснулся как более, так и менее экономически развитых стран – все попали в одну ситуацию».

Также спикер отметил, что в ближайшие годы мировой общественности стоит обратить особое внимание на такие проблемы как расходование водных ресурсов и деградация почвенных земель. Без должного внимания к этим темам невозможно представить полноценную реализацию Целей устойчивого развития ООН.

«В ближайшие годы вода станет главным ресурсом – экономическим, политическим, общечеловеческим. Имея на территории Российской Федерации, по разным подсчетам, по крайней мере треть запасов чистой воды, нам нужно думать о том, каким образом помогать остальным странам, которые уже сегодня экспортируют воду для нужд людей. Это тема, которая требует особого внимания. Еще одна проблема, которую мы будем обсуждать, – деградация почвенных земель. Разные подсчеты дают нам понимание того, что к середине века мы потеряем половину почвенных земель. Конечно, Российская Федерация – та страна, которая может обеспечить возможность выращивания продуктов питания не только для своих нужд, но и для всех остальных», – подчеркнул Вячеслав Фетисов.

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков напомнил, что 2015-2021 годы стали самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире. Также он подчеркнул: по оценке ученых в России потепление идет быстрее, чем во всем остальном мире, – что несет последствия для окружающей среды и экономики. Однако в то же время в России происходят изменения в экологической политике федерального и регионального уровней – по мнению Игоря Шумакова, в Российской Федерацииэта работа идет активнее, чем где-либо еще: «В текущем 2022 году в нашей стране завершается реализация национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменению климата. Это первый шаг, он представлял подготовительный характер, был направлен на формирование нормативно-методических основ и правового поля, а также на разработку плана адаптации в отраслевом и территориальном разрезах».

Игорь Шумаков подчеркнул – важно не столько противостоять климатическим изменениям, сколько адаптироваться к ним. «Изменения климата идут ускоренными темпами. Многие говорят о том, что с этим надо бороться – но нет, нам надо адаптироваться. Потому что побороть силы природы человек пока не может»,– сказал глава Росгидромета.

С интересной точки зрения представил взгляд на последствия климатических изменений Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации Назих Али Эль Нагари. Как рассказал посол, его 22-летний сын искренне обеспокоен тем, что из-за глобального потепления не сможет дожить до старости – поскольку может погибнуть при стихийном бедствии, наводнении или пожаре. Спикер подчеркнул, что на сегодняшний день молодежь становится одной из самых небезразличных групп, которая готова делать шаги к решению задач, стоящих перед всем миром.

Посол также рассказал о подготовке к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Египте в ноябре 2022 года и вызовах, ответы на которые предстоит искать ее участникам. «Конференция будет проходить на фоне очень непростых мировых событий: мы по-прежнему восстанавливаемся после пандемии COVID-19, социально-экономические последствия все еще ощущаются, экономический рост замедлился, развиваются энергетический и продовольственный кризисы. Меняется глобальная парадигма – мы уходим в сторону от наших обязательств по обеспечению устойчивого развития. Геополитическая напряженность осложняет поиск общих решений. Однако это не основание для того, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства, не основание для промедления, потому что последствия такого промедления будут неприемлемыми для всего международного сообщества»,– подчеркнул посол Египта в РФ.

Подготовка к 27-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Египте в ноябре 2022 года, стала одной из ключевых тем заседания и всего Форума в целом. Ведущие спикеры сессии иECUMENE2022 получат возможность презентовать свои идеи в рамках деловой программы конференции в Египте.

Заместитель Председателя Правления Газпромбанка Елена Борисенко подчеркнула важную роль ECUMENE-2022 в подготовке к конференции: «Для нашего банка большая честь, что второй год подряд мы помогаем мировому сообществу и Российской Федерации готовиться к приближающейся Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Климат – неизменный приоритет, который не зависит от обстоятельств. Это вопрос такого масштаба, который не позволяет другим – очень важным, но все-таки менее экзистенциальным вопросам – вмешиваться в свою повестку».

«Консенсус, которого достигли в последние годы ученые: без изменения поведения человека, бизнеса, общества, без изменения культурного кода в сторону устойчивого развития невозможна безопасность не только будущих поколений, но и нынешних. Поэтому я рада, что конференция во второй раз собрала большое количество стран, и надеюсь, что конференция будет серьезным вкладом в изменение самой культуры человечества в сторону устойчивого развития», – отметила Елена Борисенко.

Программа нынешнего Форума стала логичным продолжением прошлогодней дискуссии, на первом ECUMENE, – на это обратил внимание в своем обращениипрезидент Российской академии наукГеннадий Красников. Он отметил, что участникам предстоит, как и год назад, искать ответы на наиболее актуальные вопросы изменения климата и окружающей среды в целом, глобального устойчивого развития, освоения Арктики, сохранения биоразнообразия и на другие вызовы.

«Программа форума предусматривает продолжение диалога, начатого на конгрессе ECUMENE2021 по актуальным вопросам изменения климата и экологии, глобального устойчивого развития, освоения Арктики, сохранения биоразнообразия и по многим другим проблемам. Как ученый я уверен, что наука и технологии способны и обязаны содействовать достижению прогресса и мира. Более того, наука и технологии играют в этом чрезвычайно важную роль. Мы должны исследовать и внедрять в нашу деятельность новые технологии и инструментарий, способные сделать практические взаимодействия науки и политики эффективными. Я уверен, что активное участие в конгрессе научного сообщества, представителей деловых и политических кругов будет способствовать выработке новых направлений экономического развития в современном динамически меняющемся мире», – говорится в обращении президента РАН.

Участники пленарного заседания выразили общее мнение в видении задачи Форума – задать единое направление долгосрочного, успешного, устойчивого развития, объединить позиции государства, бизнеса, научного и экспертного сообщества с общей повесткой дня ООН. Именно эти шаги помогут ускорить и реализовать существующие глобальные юридические и добровольные договоренности, в том числе Цели устойчивого развития и Парижское соглашение по Климату.

Глобальный финансовый Форум ECUMENE 2022 проходит при поддержке Организации Объединённых Наций, Конвенции о биологическом разнообразии, Финансовой инициативы ЮНЕП, Международного союза охраны природы, Российской академии наук, Национального географического общества, Всемирного фонда дикой природы, Центра международных и сравнительно-правовых исследований, Всероссийского общества охраны природы и других авторитетных российских и международных организаций. Генеральный спонсор Форума – Газпромбанк (Акционерное общество).

В Форуме принимают участие более 120 спикеров из 23 стран мира. Ключевые миссии Форума – продвижение позиции России в рамках глобальной повестки устойчивого развития, формирование новых тенденций в ESG на период с 2030 по 2050 годы, реализация программы ООН «Общая повестка».

Онлайн-трансляция и подробная программа Форума доступны на официальном сайте.