Поступать в вуз будет не легче и не сложнее. Но по-другому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приказ уже опубликован. Новшества расписали аж на 19 страницах! Разобраться непросто. Прошу помощи у эксперта по поступлению Екатерины Александровой.

- Главный вопрос: поступить на бюджет будет проще? Последние приемные кампании проходили не очень гладко, абитуриенты жаловались на запутанные правила.

- Будет не легче и не сложнее, а по-другому. Глобальное изменение заключается в том, что абитуриент должен обозначить приоритетные специальности при подаче документов на прием. То есть нужно определиться до того, как вузы опубликуют конкурсные списки. Поменять что-то уже не получится.

В нынешнюю кампанию как было? Подали копии документов и заявления на прием (до 20 июля), через неделю вузы опубликовали ранжированные списки с указанием баллов. А потом была еще одна неделя - самая ответственная и нервная, когда нужно было понять, в какой вуз и на какую конкретно специальность у тебя самые высокие шансы, и отдать туда оригинал аттестата (или диплома колледжа) и согласие на зачисление. Крайний срок – 3 августа 18.00 по местному времени. А потом уже сиди жди приказа. Вот на этом этапе многие путались, впадали в панику и отдавали аттестаты и согласия не туда, куда мечтали, а куда точно проходили по баллам. Выигрывали в итоге смельчаки, замахнувшиеся на топовые позиции, даже имея невысокие баллы ЕГЭ.

Теперь и мороки с документами будет меньше, и самый ответственный этап короче. Ведь самое важное нужно будет сделать в начале кампании, а не на финише, и речь о тех самых приоритетах. В заявлении о приеме нужно перечислить специальности (максимум пять), поставив на первое место самую желанную. А потом от вас уже мало что зависит. Приемные комиссии опубликуют списки, исходя из указанных приоритетов, и абитуриентам останется отдать оригинал аттестата - лично или через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на Госуслугах. Согласие на зачисление на бюджетные места отменили.

- То есть ранжированные списки будут выглядеть как-то особенно? Ведь в них нужно будет показать и баллы каждого поступающего, и его приоритеты.

- Это уже забота вузов. 1 ноября они опубликуют правила приема на следующий год. Также вузы проводят дни открытых дверей, где можно обо всем расспросить, в том числе про списки, приоритеты, популярные специальности. Думаю, приемные комиссии и сами будут обзванивать абитуриентов, помогая определиться - им ведь нужно заполнить бюджетные места. Мол, неси аттестат нам, на свою первую приоритетную специальность не дотягиваешь по баллам, а на вторую-третью - вполне. Однако на какую специальность в итоге зачислят, узнаешь уже из приказа. Поэтому нужно заранее все тщательно продумать. У вузов первого эшелона с набором проблем не будет, а остальные смогут объявить допнабор и принять тех, кто не поступит в основной этап.

Советы абитуриентам:

1. Уже сейчас займитесь профориентацией, чтобы к началу приемной кампании быть готовым указать ровно те специальности, которые интересны.

2. Составьте список интересующих вузов и факультетов. Ориентируйтесь не на проходной балл этого года (самый низкий среди поступивших), а на средний (посчитайте сами или воспользуйтесь подсчетами экспертов, например, в бесплатном приложении Vuzline). Баллы можно посмотреть в приказах о зачислении, которые есть на официальных сайтах вузов.

3. Еще ориентир: если больше половины поступивших на интересующую вас специальность – олимпиадники, участвуйте в школьных предметных олимпиадах. Если много целевиков – рассматривайте этот вариант.

КОНКРЕТНО

Основные изменения

· Пять специальностей вместо десяти

· Введение приоритетов

· Отмена согласия о зачислении на бюджет

· Единое время окончания приема оригиналов аттестата (диплома колледжа) – 12.00 мск. для всей страны

В плане сроков проведения приемной кампании, квот, условий поступления для олимпиадников и льготников значимых изменений нет.