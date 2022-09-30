Арктика едет в гости: Почему сейчас важно обращать особое внимание на северные регионы

Рустам Романенков, заместитель генерального директора - статс-секретарь АНО "Центр "Арктические инициативы". Фото: Пресс-центр Медиагруппы "Комсомольская правда"

В последние годы Арктика получает повышенное внимание со стороны власти и бизнеса. И мы, журналисты, часто пишем об арктических проблемах, в том числе и экологических. На них особый акцент, потому что в полярной зоне России сосредоточены больше половины ледников, которые по сути своей являются источниками пресной воды.

На конференции «Комсомолки» заместитель генерального директора - статс-секретарь АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков рассказал, что пора бы перестать воспринимать Арктику в серо-белых тонах. На самом деле, эта территория очень разнообразна, красочна, поликультурна, полиэтнична и премного богата не только сырьевыми ресурсами, но и своей культурной и исторической сокровищницей, которая, в числе прочего, создает основу для широкого развития различных направлений креативной индустрии. Чтобы об этом узнали как можно больше людей, «Центр «Арктические инициативы» отправил в путь первый в России интерактивный автобус-музей с созвучным названием «Каникулы в Арктике». К слову, партнером акции является «Комсомольская правда».

Арктический автобус отправился в путешествие по стране – Москва, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Тула. Главная цель марафона - показать детям, молодёжи, - всем, проживающим вдали от арктических регионов, что такое Арктика на самом деле, донести до них, почему мы должны беречь ее хрупкие экосистемы.

- Очень многие наши проблемы берутся из отсутствия информации или, что еще хуже, наличия искаженной информации, - подчеркнул, выступая на экоконференции Рустам Романенков. – Люди нуждаются в знаниях, честной и объективной информации о том, что их окружает. Мы в этом убедились, путешествуя по стране с нашим арктическим автобусом. Интерес к просветительской тематике относительно Арктики огромный. За два дня, что автобус стоял на Северном речном вокзале, прошло две тысячи человек. Мы не успевали записывать людей на экскурсии, рассказывая им о том, что происходит в Арктике. Приехали в Нижний, расположились в сердце города – в кремле. Не смотря на то, что мы открывали фестиваль в очень непростое для страны время, когда началась мобилизация, местные жители очень активно вовлекались в повестку. Нет отбоя от тех, кто хочет узнать об Арктике. Такие проекты, на самом деле, позволяют, в числе прочего, сделать срез, понять, насколько мы глубоки в осознании того, как мы устроены, что собой представляет наша великая Россия.

Отдельно Романенков затронул тему коренных малых народов Севера. Там есть несколько серьезных экологических проблем. Это и перемена климата, и снижение промысловой активности, пожары, участившиеся нападения медведей на людей и др. Все это требует повышенного внимания и эффективного реагирования со стороны компетентных министерств и ведомств. Проблемы коренного населения Арктики – это не просто тема отдельной группы людей. Это вопросы культурной и этнической безопасности нашей многонациональной страны.

- Об этих проблемах в центре страны мало кто знает, - подчеркнул Романенков. - Но об этом нужно говорить. В числе прочего, эти вопросы требуют серьезного нормативного регулирования. Отсутствие должного внимания, понимания и регулирования могут усугублять имеющиеся проблемы и создавать почву для разного рода злоупотреблений. Например, если говорить о браконьерстве под прикрытием опасности нападения хищников, в том числе и краснокнижных. Ни в коем случае нельзя этого допускать. Также очень важно, разговаривая с местным населением, понять: как мы хотим жить дальше? Если мы четко понимаем в лице коренного населения, что мы хотим жить, сохранив традиционный уклад, и точка, тогда все гости Арктики должны это просто принять, понять, учесть и двигаться в соответствии с этим. Если мы говорим, что у нас урбанизация, мы перераспределяем центры городской активности на арктической карте, нам нужны комфорт и удобства для жизни, что удаляет нас от традиционного кочевничества, и так далее, это совсем другая история. И в этом случае создается угроза утраты огромной культурной этнической сокровищницы. При этом важно понимать, что любой сценарий развития Арктической зоны России будет предусматривать пользование огромной сырьевой кладовой, которая содержится в Арктике. Главный вопрос не в том, осваивать или не осваивать, а в том, как осваивать.

В связи с этим в ходе разговора Рустам Романенков неоднократно подчеркнул, что любой проект, реализуемый в Арктике, да и не только, в современных условиях, должен быть экологическим. Слишком хрупким и быстро меняющимся стал сегодня наш мир.