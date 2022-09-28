Российские ученые научились сжигать мусор с помощью водяного пара

Заведующий лабораторией горения и взрыва Института химии и физики РАН, профессор Сергей Фролов. Фото: Пресс-центр Медиагруппы "Комсомольская правда"

Удивительное дело. В России есть немало экологических разработок ученых, но тут как в том фильме, а мужики, то бишь общественность, не в курсе. В этом смысле чем хороша журналистская работа, тем что она помогает вытаскивать на свет Божий уникальные вещи. Вот и в данном случае на прошедшей в «Комсомолке» экоконференции заведующий лабораторией горения и взрыва Института химии и физики РАН, профессор Сергей Фролов рассказал о разработке, которую необходимо брать на вооружение для экологической безопасности.

Ученый Фролов - автор технологии «Пушка Фролова». Она позволяет утилизировать отходы без выбросов в атмосферу и захоронений. Просто мечта экологов!

- Отечественная наука активно работает с вопросами экологии, и у нас есть большие достижения. Но, к сожалению, эти достижения не востребованы, - начал выступление Сергей Фролов. - Часто в истории отечественной науки бывало, когда хорошие дела не доводились до логического конца. «Пушка Фролова» - не мое название. Это с легкой руки корреспондента «Российской газеты», который впервые опубликовал наше достижение. Это некий пароперегреватель, который мы создали в Институте химической физики, в котором я работаю больше сорока лет. Мы научились получать водяной пар с температурой выше 2000 градусов Цельсия. Это было недостижимо до недавних времен.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Понятно, что вся технология построена на высокой температуре, при которой водяной пар имеет высокую реакционную способность. Если таким паром переработать твердые бытовые отходы или любые органические отходы в сельском хозяйстве, медицине, токсичные жидкости, получаются простейшие молекулы – водород и моноксид углерода СО. Больше ничего не остается при таких температурах.

Со слов ученого, установка уже запатентована как пароперегреватель. Опробована. Был сделан конвертер отходов с небольшой производительностью (100 кг в час), но сам принцип оправдал научное решение.

- Она перерабатывает любой отход, любое сырье, - говорит Фролов. - Будь то лигнин байкальский, будь то иловые осадки с очистных сооружений. Или это сельскохозяйственные отходы, семечки, шелуха, или отходы кофейных машин, опилки древесные, с фенольными смолами. Все это переводится в водород и СО.

Сама установка работает без выхлопной трубы и даже без слива воды. В этом процессе вода используется как реагент, она входит туда и реагирует с углеродом отходов.

Самое интересное, что и получаемый газ тоже можно использовать. Водород и моноксида углерода безопасно сжигается для получения электричества.

ГДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

- На Байкале возле ЦБК, где скопилось более 6 млн. кубических метров лигнина. Можно поставить мобильные установки, которые будут производить электричество.

- На лесопилках, где опилки накапливаются объемами в сотни тысяч тонн в год.

- Если есть неорганика в мусоре, то в этом пароперегревателе у нас детонация – это такой режим горения, который сопровождается мощными ударными волнами. Мы это делаем управляемым образом. Это управляемый взрыв. Эти ударные волны крушат мусор в мельчайшие, микронного размера частицы.

- Для населенного пункта с населением 50-70 тысяч человек это может быть реактор размером с железнодорожную цистерну и несколько пушек на эту цистерну. Туда будут подъезжать мусорные машины, сваливать без сортировки. Мощь взрывных волн такова, что она весь этот мусор раздробит в мельчайшие частицы. И дальше все это будет циркулировать в этом сильно перегретом водяном паре.