Их подвиг мы не забудем

Кадр из фильма «Молодая гвардия». Режиссер Сергей Герасимов. Эпизод допроса молодогвардейцев - Владимир Иванов (2-й слева) в роли Олега Кошевого, далее Инна Макарова в роли Любови Шевцовой, Нонна Мордюкова в роли Ульяны Громовой, Сергей Гурзо в роли Сергея Тюленина, Борис Битюков в роли Ивана Земнухова.

В честь юбилея, который отмечается в сентябре, в Луганской Народной Республике 2022 год объявили Годом «Молодой гвардии».

- Это знак нашего безграничного уважения к героям-землякам. Сложно представить ход Великой Отечественной войны без вклада краснодонской подпольной организации в Победу над врагом, - сказал тогда Глава ЛНР Леонид Пасечник.

На протяжении всего года в Республике проходят различные мероприятия, посвященные 80-летию памяти юных героев. В сентябре в Центре развития детского и молодежного движения ЛНР прошла конференция «Молодая гвардия» - память сквозь время».

Конференция «Молодая гвардия» - память сквозь время».

- Патриотизм выражается не только в защите Отечества, но и в том, чтобы просто делать добрые дела. Достаточно вспомнить те ценности и ту идеологию, которых придерживались советские пионеры: помощь и уважение к старшим, чистота и порядок вокруг, честность, порядочность, - сказал советник Главы ЛНР Ян Лещенко.

Заместитель министра образования и науки ЛНР Петр Ишков отметил, что настоящую и правдивую историю важно сохранить и четко отделять ее от фальсификаций и искажений.

- Мы не должны допустить искажения исторической памяти, мы должны помнить, что произошло, знать, что мы были правы. Мы боролись с фашизмом тогда и боремся сейчас, - сказал он.

Председатель общественной организации «Молодая Гвардия» в ЛНР Даниил Степанков.

Председатель общественной организации «Молодая Гвардия» в ЛНР Даниил Степанков рассказал, что ко дню 80-летия создания легендарной антифашистской организации готовится ряд знаковых мероприятий.

- Недавно мы запустили запись аудиокниги «Молодая гвардия», - говорит Даниил Степанков. - Пройдет форум патриотического воспитания и сохранения исторических фактов. Будут встречи с представителями Российской Федерации, молодежных организаций. Мы всегда говорим, что у нас есть богатая история и патриоты. «Молодая гвардия» - это пример для молодого поколения, что они могли в то непростое время встать и повести людей за собой. По этим примерам наша молодежь сейчас действует.

СПРАВКА «КП»

Советская подпольная антифашистская организация «Молодая гвардия» была создана спустя два месяца после оккупации Краснодона. Юноши и девушки выпускали и распространяли листовки, водружали красные флаги, собирали оружие в помощь Красной армии, поджигали здания - расположения фашистов, нападали на их автомобильные конвои, всячески воспрепятствовали оккупантам.

В январе 1943 года в истории Луганщины произошли страшные события - фашисты вышли на след подпольщиков и начали их зверски казнить. За две недели нацисты сбросили в шурф шахты № 5 больше 70 юношей и девушек. В начале февраля мученической смертью погибли еще пять молодогвардейцев. Перед расправой каждый из них пережил нечеловеческие по своей жестокости пытки нацистов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Волонтеры прибыли в Краснодон

Первая группа из Тюмени будет помогать местным жителям до конца года.

Представители «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) из Тюменской области приехали с волонтерской миссией на родину подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» в Краснодон. Первая группа состоит из пяти ребят, но совсем скоро она увеличится до 20 человек.

Руководитель Тюменского регионального отделения МГЕР Владимир Сбитнев.

- Краснодонский район - подшефный регион Тюменской области и родина антифашистской организации «Молодая гвардия». Поэтому для нас особенно важно открыть волонтерский центр именно здесь, - отметил руководитель Тюменского регионального отделения МГЕР Владимир Сбитнев. - Волонтерский штаб будет заниматься первостепенными гуманитарными вопросами, восстановлением объектов инфраструктуры и помощью наиболее социально уязвимым группам граждан.

Первоочередной задачей волонтеров стало восстановление актового зала краснодонской школы, которая носит имя Сергея Тюленина - участника подпольной «Молодой гвардии»

- В Краснодоне налаживается мирная жизнь, но многие объекты социального назначения требуют восстановления. С директором школы мы обсудили план восстановления актового зала. И приступили к работе. На первом этапе вынесли весь мусор и покрасили столбы на территории учебного учреждения, - сказал Владимир Сбитнев.

Тюменские волонтеры оказывают помощь и краснодонской больнице. Молодогвардейцы разгрузили гуманитарную помощь и доставили в учреждение медицинские средства передвижения, спальные вещи, а также предметы гигиены.

- Познакомились с медперсоналом. Нам рассказали, что часто привозят на скорой и из операционных людей, которых нужно транспортировать, но мужчин-санитаров не хватает. Эту работу выполняют в основном женщины, - говорит Владимир Сбитнев. - Договорились о совместной работе, в случае необходимости они будут звонить нам, и мы будем выезжать для помощи на месте.