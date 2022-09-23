Это наша общая Победа!

Осенью 1943 года советские войска освободили Запорожскую область от немецко-фашистских захватчиков. Адольф Гитлер возлагал на эти территории огромные надежды. Он хотел превратить Украину в настоящую крепость, а ее население поработить. Но Красная армия нарушила эти планы. Благодаря уникальной Запорожской наступательной операции, которая стала одним из ключевых событий войны, советские солдаты разгромили фашистов и спасли жителей.

КРОВАВЫЙ ТЕРРОР

Жители Запорожской области находились в оккупации с 3 октября 1941-го по 14 октября 1943 года. За это время немцы превратили город в огромный концентрационный лагерь.

«В ночь на 8 марта 1942 года немецкие патрули обходили дома, поднимали всех на ноги. Целые семьи - старики, женщины, дети - выбрасывались на улицу. Здесь были украинцы, русские, евреи. Три тысячи человек забрали в эту ночь немецкие палачи, загнав жертв в тюрьмы, - написано в докладе о проведенной работе политического отдела 12-й армии в освобожденном Запорожье. - В пригородном совхозе, о котором население говорит еще и сейчас с ужасом, зарыты в ямы тысячи трупов. Приготовленных к расстрелу людей выстраивали в 10 шеренг. Вторая забрасывала землей первых расстрелянных, третья - вторую и так далее».

Два долгих года жители Запорожской области страдали под фашистским гнетом. Удержать завоеванные территории для немцев было стратегически важно. В феврале 1943 года Гитлер прибыл сюда и стал «намечать» оборонительную полосу, собирался переформировать фронты. В сентябре вновь вернулся, чтобы отдать приказ - сохранить территории любой ценой. К обороне города захватчики привлекли значительные силы. Всего: 35 тысяч человек, 600 орудий и минометов, 200 танков.

Со стороны советских войск немцам противостояли части, входившие в состав Юго-Западного фронта, которым командовал генерал Родион Малиновский. Несмотря на имевшийся перевес над противником в живой силе и технике, у войск был дефицит боеприпасов и горючего. Но все же советские бойцы собрались с силами и отправились в наступление.

КАК ИЗГОНЯЛИ КОРИЧНЕВУЮ ЧУМУ

14 сентября 1943 года войска Красной армии вступили на территорию Запорожской области. День за днем они освобождали небольшие поселки и села, очищали от фашистов города.

Боевые действия по освобождению региона начались 10 октября 1943 года. В течение трех следующих дней шли ожесточенные бои. Сотни солдат Красной армии сложили головы, прежде чем удалось закрепиться на подступах к городу.

«В бою с немецкими танками старший сержант Яков Бочаров (на фото вверху) будучи тяжело раненным в левую руку, остался один из своего расчета. Истекая кровью, он стойко продолжал стрелять по танкам одной правой рукой. Немецкий танк на полном ходу приблизился к пушке Бочарова и уже успел в упор сделать по нему несколько выстрелов, - рассказывается на еще одном наградном листе - подвиг героя. - Несмотря на это, солдат не растерялся и подбил этот танк, третий по счету. А перед смертью Бочаров успел выпустить несколько длинных очередей из автомата по фашистам».

Идти на штурм гитлеровских укреплений решили ночью. 13 октября 1943 года в 22.00 советская артиллерия начала десятиминутную массированную артподготовку, а затем на фашистские укрепления направили мощные прожектора, лучи фар и других осветительных приборов на танках. Завыли и завизжали оглушающие врага сирены и прочие шумовые устройства.

РЕШАЮЩИЙ РЫВОК

Советские воины устремились в атаку, отбить которую немцы уже не смогли.

«Лейтенант Николай Яценко (на фото внизу) первый ворвался на окраину города, силой экипажа и десанта на танке разминировал мост через реку Московку, тем самым обеспечил проход остальным боевым машинам, - говорится в описании подвига красноармейца. - Лично своим примером, решительностью, бесстрашием уничтожил: два танка, одну самоходную пушку, 10 огневых точек и свыше 100 солдат и офицеров».

В боях за город Запорожье танк был подбит и загорелся. Будучи ранен, Николай Яценко продолжал вести бой. После второго ранения в своей боевой машине он погиб.

Подвиг танкистов оказался не напрасным - уже днем 14 октября советские войска, очистив город от врага, пили воду из Днепра. А через 9 дней, 23 октября 1943 года, советскими войсками освобожден Мелитополь.

- Битва за Днепр сыграла решающую роль в освобождении Украины от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Одним из ключевых ее событий стала проведенная в течение четырех дней уникальная Запорожская наступательная операция, - говорят в Минобороны России. - Тогда войска левого крыла Юго-Западного фронта ликвидировали важный фашистский плацдарм на левом берегу Днепра, освободили Запорожье и спасли от разрушения Днепрогэс.

История Великой Отечественной войны написана кровью советского народа - русских и украинцев, которые воевали бок о бок и прикрывали друг друга во время бомбежек. И то, как нагло страшные события тех дней пытаются переписать, до глубины души возмущает историков и живых свидетелей боев. На передовой и в тылу защитники Родины, порой совсем юные, ковали победу. Этот успех был достигнут благодаря мужеству и отваге советских воинов, сплочению народов. И, несмотря на попытки нынешней украинской власти умалить подвиг

бойцов и командиров Красной армии, забыть о героях не удастся. Россия бережно хранит память о каждом освободителе Запорожской области. Ведь это наша общая история - общая память.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Хроника освобождения области в 1943 году:

14 сентября фашисты изгнаны из города Орехов и поселка Розовка.

15 сентября от врага очистили села Малая Токмачка, Царекостянтиновка, Куйбышево.

16 сентября немцы покинули села Андреевка, Новокарловка, Гусарка и город Гуляйполе.

17 сентября прогнали фашистских захватчиков из городов Бердянск, Ногайск (ныне Приморск), Пологи, сел Нельговка, Черниговка, Верхний Токмак, Трояны и поселка Магедово.

18 сентября немцев отогнали из поселков Гайчур (ныне Тернуватое), Низяны (ныне в составе села Черниговка), Новониколаевка, а также из села Шевченково Второе.

19 сентября избавились от фашистского гнета поселки Кирпотино, Камышеваха, Нововасильевка, Стульнево, города Фисаки, Большой Токмак.

20 сентября освобождены Молочанск и Приазовское.

21 сентября фашистов прогнали из села Новогупаловка, а 23 сентября - из Кириловки.

13 октября врагу дали отпор в Васильевке, 14 октября - в Запорожье, 23 октября - в Мелитополе.

27 октября от немцев очистили поселок Акимовка.

ВАЖНО!

Крупнейшая братская могила в Запорожской области находится в селе Новоалександровка. Здесь покоятся 1077 бойцов и командиров Красной армии. Недалеко отсюда, в селе Григорьевка, располагается еще одно крупное воинское захоронение. Здесь лежат останки 448 советских военнослужащих. Все они пролили кровь за свободу Родины.

В Днепровском районе (до 2016 года - Ленинском) находится братская могила. 59 защитников Отечества предали земле после ожесточенных боев. Двое захороненных остались неизвестными.

Большинство освободителей Запорожской области, отдавших свою жизнь за Родину, похоронили на Капустянском кладбище Шевченковского района области.

- Согласно документам, здесь находятся 28 братских могил и 20 индивидуальных, - рассказали в Министерстве обороны России. - В них покоятся 3166 советских военнослужащих, из которых известны имена лишь 1779 человек.