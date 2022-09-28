Джеймс Кэмерон год работал над сценарием второй части «Аватара», но затем отправил его в корзину. Сиквел назывался «Путь воды»

Джеймс Кэмерон рассказал о рассказал над долгожданным продолжением фантастической картины. Фото: кадр из фильма

В издании The Times UK вышло большое интервью Джеймса Кэмерона, режиссера «Титаника» и «Аватара», который рассказал про работой над долгожданным продолжением фантастической картины. Сиквел вышедшего в 2009 году фильма получил рабочее название «Путь воды». И в сети даже появлялись некоторые кадры этой работы, по которым дотошные фанаты пытались воссоздать новый сюжет.

— Когда я сел работать со сценаристами над «Аватаром 2», я сказал, что мы не можем делать следующий драфт, пока не поймем, почему первый получился так хорошо, — подчеркнул Кэмерон. — Мы должны взломать код того, что, черт возьми, произошло.

Джеймс Кэмерон

Несмотря на то, что почти трехмиллиардные сборы фильму, как считают многие, обеспечила именно сумасшедшая компьютерная графика, режиссер настаивал на том, что дело именно в особенном сценарии.

— Все фильмы работают на разных уровнях, — пояснил Джеймс. — Первая — поверхностный, то есть характеры, проблема и решение. Второй — тематический. Что пытается сказать фильм? Но «Аватар» работал и на третьем уровне, подсознательном. Я написал целый сценарий сиквела, прочитал его и понял, что до третьего уровня дело не дошло. Бум! Начать сначала. На это ушел год.

Фото: кадр из фильма.

Именно «третий уровень», по мнению Кэмерона, и затащил такое количество зрителей в кино. Публике хотелось вновь и вновь погружаться в этот сон наяву — место, о котором хочется мечтать и в которое хочется возвращаться.

— Было ли это в полете, в этом ощущении свободы и воодушевления, или в лесу, где чувствуешь запах земли, — расшифровал автор картины. — Но это была сенсорная вещь, которая общалась с аудиторией на глубоком уровне. В этом и была духовность первого фильма.

Фото: кадр из фильма.

Продюсеры задумали аж четыре сиквела «Аватара», и когда Кэмерон сел вместе со сценаристами придумывать развитие сюжетных линий, они хотели скорее сочинить новые истории, а не нащупывать «ДНК картины». И режиссер чуть не разогнал авторскую группу.

— Тогда я сказал: «Я не хочу слышать ничьих новых идей или чьи-либо предложения, пока мы не потратим некоторое время на выяснение того, что сработало в первом фильме и почему это сработало, — настоял Кэмеронс. — А они все время хотели поговорить о новых историях. Я сказал: «Мы пока этого не делаем». В конце концов мне пришлось пригрозить уволить их всех, потому что они делали то, что делают писатели, а именно пытались создавать новые истории. Я сказал: «Нам нужно понять, в чем была связь, и защитить ее, защитить этот уголь и это пламя!».

Фото: кадр из фильма.

Из-за сложностей с развитием сценария дата премьеры сдвигалась восемь раз. И на настоящий момент выход фильма назначен на 14 декабря текущего года.