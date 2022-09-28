В России сразу два мобилизационных резерва. И первый - уже в бою

В России сразу два мобилизационных резерва. Фото: Валерия Черных

В «Комсомольскую правду» пришло письмо:

«Слышал, что в России есть какой-то специальный мобилизационный резерв. В этом резерве якобы 2 миллиона человек и им платят по 6 тысяч рублей в месяц. Это бывшие контрактники, которые не стали продлевать контракты в прошлые годы, а пошли в резерв? А ведь Шойгу говорил, что в нашей стране мобилизационный резерв аж 25 миллионов человек. И от него сейчас призывают всего 1,2% - те самые 300 тысяч по частичной мобилизации.

Это два разных резерва каких то? Прошу объяснить.»

Андрей Михолапов, инженер-программист, Санкт-Петербург.

Объясняю.

В России действительно существуют два резерва. Первый – общий. Это те самые 25 миллионов человек, о которых сказал министр обороны Сергей Шойгу. В это число входят граждане, годные (или годные с ограничениями) по здоровью к военной службе и не достигшие предельного возраста (в зависимости от воинского звания).

Помимо прошедших службу офицеров, прапорщиков, а также срочников к запасникам-резервистам относятся:

- Выпускники вузов с военной кафедрой;

- Выпускники вузов с программой военной подготовки;

- Прошедшие АГС (альтернативную службу);

- Женщины, имеющие профессию, которая делает их военнообязанными;

- Уволившиеся со службы военные-контрактники.

Ежегодно по Указу президента несколько тысяч их призываются на сборы и отправляются в учебные центры или на полигоны — чтоб не забыли, чему их учили на службе.

САМЫЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ

А есть еще и «второй» резерв. Это система подготовки резервистов, которая которая начала действовать примерно 2 года назад. Сокращенно она называется БАРС. Боевой Армейский Резерв Специальный.

Правда, в военных документах БАРС нередко называют еще и мобилизационным людским резервом. В него входят запасники, которые находятся в наиболее готовом состоянии для мобилизации.

Это самые «свежие» резервисты, добровольно прошедшие пристальный отбор в военкоматах и заключивших с министерством обороны контракты. В основном - граждане, недавно уволенные в запас и ещё не растерявшие армейские навыки по самым ходовым военно-учётным специальностям. Зачисленные в такой резерв, обеспечиваются современной экипировкой, денежными выплатами, всеми видами довольствия и медпомощью.

«Барсики», как в шутку их называют в войсках, регулярно занимаются боевой подготовкой, участвуют в крупных учениях и армейских играх, постоянно совершенствуют свое владение оружием и техникой.

СБОРЫ, ДЕНЬГИ И СТВОЛЫ

Контракт «барсика-резервиста» заключается с сохранением его основного места работы. Ему гарантируются страховые выплаты. После окончания первого 3-летнего контракта и при заключении нового резервистам причитается разовая денежная выплата в размере месячного оклада. Предусмотрены и ежемесячные надбавки за непрерывное пребывание в резерве в размере 10%. За стаж от 5 до 10 лет надбавка уже 20%.

Денежное довольствие резервисту начисляется, исходя из звания и должности, за нахождение в резерве и отдельно за каждый день тренировочных занятий и прохождения ежегодных военных сборов.

При вызове на военные сборы и тренировочные занятия возмещаются расходы предприятия на оплату среднего заработка работающего там резервиста. Для неработающих - минимальный размер оплаты труда.

На тренировочных занятиях и военных сборах БАРСу обеспечивают трёхразовое питание.

Ну сколько же платят «барсикам»? В 2020 году командир роты в звании майора получил более 90 тысяч рублей, командир взвода в звании старшего лейтенанта – 85 тысяч, зам. командир отделения в звании сержанта – 55 тысяч, пулемётчик в звании рядового – 46 тысяч.

Сегодня эти выплаты уже выше.

ДЕРЖАТ ОБОРОНУ ПРЯМО СЕЙЧАС

Некоторые отряды, подготовленные по системе БАРС, уже давно на фронте.

А вот сколько таких отрядов и общее число «спецрезервистов», - военная тайна.

Но не 2 миллиона. Иначе их было бы в 2 раза больше общей численности Российской армии! И никакая частичная мобилизация стране не понадобилась бы.

Пока известно лишь одно: в Южном военном округе «барсиков» около 40 тысяч.

Многие бойцы спецрезерва за мужество и героизм в ходе спецоперации награждены орденами и медалями. Например, прямо сейчас они в самом пекле боев – под Красным Лиманом. Противник уже две недели пытается взять этот город, но бойцы БАРСа дают ему жесткий отпор.