Гидрометцентр России дал прогноз погоды до конца осени: Где ждать аномального тепла в октябре и ноябре 2022

Гидрометцентр России дал прогноз погоды до конца осени Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гидрометцентре России составили прогноз погоды для всех регионов страны на октябрь и ноябрь 2022 года. Это часть более масштабного прогноза на все предстоящее холодное полугодие.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напомнил, что прогнозы на столь долгий срок не могут быть столь же точными, как на завтра или на неделю вперёд:

- Структура атмосферы такова, что треть ее изменчивости вообще не предсказуема, даже теоретически. Качество прогнозов улучшается, но они никогда не будут абсолютно точными.

НОРМАЛЬНАЯ ОСЕНЬ

И тем не менее: какую погоду обещают синоптики во второй половине осени? На большей части территории страны она будет соответствовать климатическим нормам. Разумеется, в Сочи и Мурманске нормы эти разные.

В Москве, например, средняя дневная температура в октябре +8…+9 градусов, в ноябре днём обычно бывает +1…+2 градуса. Примерно на такую картину можно рассчитывать и осенью 2022 года. Но помнить при этом, что средняя температура может быть сложена как из очень тёплых дней, так и из неожиданно холодных.

В СИБИРИ - АНОМАЛЬНОЕ ТЕПЛО

Однако есть в России места, где октябрь и ноябрь 2022 будут аномально тёплыми. По сравнению с климатическими нормами для этих мест, опять же. А именно:

Красноярский край

Якутия

Север Бурятии

Север Забайкальского края

Хабаровский край

Амурская область (только октябрь)

ГДЕ ЕСТЬ РИСК ЗАМЕРЗНУТЬ

Аномальных холодов Гидрометцентр России не обещает нигде, и это радует. Но есть регионы, где погода в ближайшие два месяца будет такой, как положено по климатическим нормам, или чуть прохладнее. Вероятность того, что все же холоднее, чем обычно, — около 20%.

В октябре это вся западная половина Европейской части России, от Курска и Брянска на юге до Мурманска и Архангельска на севере. Санкт-Петербург в том числе.

В ноябре — юг страны: Краснодарский край, Ставрополье, Крым. А также Уфа, Оренбург, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень.